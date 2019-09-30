胡，怎麼說》潑何韻詩的是...專制邪惡髒紅

何韻詩昨天來台參加929台港大遊行時，遭統促黨幹部潑紅漆，潑在何韻詩身上的那片「髒紅」，那片象徵專制邪惡的汙穢「髒紅」，竟然在民主自由國度台灣逞凶作惡，正警示我們，台灣與專制邪惡的距離，真的是「危險的近」！

何韻詩被潑漆。（資料照）



民主自由是我們的根本，我們的生活方式，我們一切的一切，不容中共專制邪惡勢力滲透台灣，打著民主旗號毀民主、藉著自由滅自由，台灣政府如不能將潑髒紅漆的渣惡之徒，繩之以法，如何奢談守護民主自由！



潑在何韻詩身上專制邪惡的那片「髒紅」，同時也在測驗政黨與政治人物與髒紅的距離及關係。以下就舉對何韻詩遭潑紅漆案的幾個反應做比較:



蔡英文:不容挑戰台灣的民主法治，移送偵辦，依法嚴懲。



警政署長陳家欽:朝組織犯罪嚴查嚴辦到底，並追查幕後指使者。

（政府及民進黨人士的譴責潑漆暴徒等就不再多述）



中國國民黨:嚴厲譴責施暴者，施暴者作法違反尊重他人言論自由的民主精神，是民主的公敵。



台灣民眾黨:嚴正譴責非理性行為，何韻詩不應遭到這樣無禮的對待。

統促黨:涉案者一人為統促黨黨員，另一人待查，但均為個人行為，和統促黨無關。



韓國瑜競選辦公室:無論什麼聲音立場，都應該相互包容，沒有人樂見這樣的暴力衝突發生，不管是言語上還是肢體上。

大家可以比比看，以上何黨、何人與專制邪惡之髒紅的距離最接近？甚至幾乎與髒紅沆瀣一氣！



統促黨急切割，是否因為陳家欽署長說了重話，要朝組織犯罪嚴查嚴辦，才連忙切割自保？



國民黨這回嚴批施暴者為「民主公敵」，總算說的像是「人」話，但說到要做到，不能說一套做一套欺騙大眾！



相較之下，台灣民眾黨只是譴責潑紅漆為「非理性、無禮」，根本就是輕飄飄！連這種違法、侵害言論自由的事，竟然也要顧慮兩岸一家親，大事化小事、再化無事嗎？



至於韓競辦的說法，在此要質疑的是，韓國瑜的所謂「愛與包容」，難道就是在愛與包容潑與你不同意見者紅漆的渣人及惡行？就如縱容韓粉惡意攻擊你的政敵那樣？那麼，你與代表專制邪惡的那片汙穢髒紅，還有距離嗎？

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