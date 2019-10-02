胡，怎麼說》十一，血染的中國國慶變「國殤」！

十一，香港暴警這一槍，射破一位反送中運動中學生的身體，血染香港街頭土地，這是中共專制暴力血腥的一日！

十一，香港暴警這一槍，射破一位反送中運動中學生的身體，血染香港街頭土地。（圖取自Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視）

暴警之槍、人民之血！這一槍，也射在香港700萬人民的心頭，國慶變國殤！

十一，中國國慶，中華人民共和國建政70年，在北京舉辦大閱兵、展示各種武器，以及各項浩大華麗慶典，習近平好大好威風哦！

中共政權藉十一秀出中國「好大好威風」，但是，再大再威風又如何？在同一時間，中共政權在香港施展赤裸裸、血淋淋的專制統治暴力，無所不用其極的開槍射殺人民、催淚彈、布袋彈、水砲、棍棒暴射、暴打反送中示威抗議群眾。

十一，在香港，簡直就成了中國「國定暴力無限日」，十一起，警察已奉旨可開槍，使用國家暴力可以無極限！

香港暴警這一槍，根本沒必要，影音顯示港警當時居優勢且控制了情勢，卻惡狠狠的狠心開槍，為什麼？因為昨天是十一，暴警背後靠山是專制極權暴政，專制極權暴政必出暴警，暴警為專制政權服務，悲劇就難以避免！

香港暴警這一槍，根本沒必要，影音顯示港警當時居優勢且控制了情勢，卻惡狠狠的狠心開槍，為什麼？因為昨天是十一。（圖擷取自臉書＿香港城市大學學生會編輯委員會）

可憐香港！妳在中國管轄下，在中共專制統治之下，而中國是那麼威風凜凜，專制政權更是那麼暴戾烈烈，但是，勇敢的香港人，抗爭再抗爭、眼淚流了又流，即使被槍擊、棍打血染街頭，仍然勇敢堅強不懼不屈服，因為，不做為就什麼都沒有了。

哀香港，看台灣！那樣的國家、那樣的政權、那樣暴力對付人民，你怎麼還能主張跟它「一國」、「一家親」？

不少統派政黨、政客、退將等，還想要去對岸參加「十一國慶」，你們矇上眼睛就以為大家都不知道？十一，中華人民共和國建政紀念日，就是取代了你的國（中華民國）、在大陸滅了你的國的日子，你們過去稱這一天為「偽國慶」，現在想去參加，去慶祝「中華民國滅亡日」嗎？

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