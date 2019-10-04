自由開講》柯媽，妳家兒子怎麼如此缺德？

◎鄧鴻源

中華統一促進黨1日在台北車站廣場舉辦活動慶祝中共國慶，但活動並未獲得警方核准，不過統促黨總裁「白狼」張安樂仍率隊違法集會並在台北車站廣場搭台，引起許多網友不滿，綠黨就發文質問：「請問柯文哲的態度是」？「館長」陳之漢對此也忍不住開砲了。

中共十一國慶，統促黨今日於台北車站非法集會，警方出動大批警力包圍戒備。（資料照）

起先一般民眾對柯文哲人印象還不錯，認為他父親在二二八受迫害，應該有台灣心，豈料剛好相反，對千方百計想併吞台灣的中國百般奉承，對協助他選市長有功的小英與台灣人，卻翻臉不認人，與王金平和吳伯雄等台灣人有何不同？

如今，柯文哲先是對香港開槍殺學生一事輕描淡寫，說衝突難免誤殺，引發香港青年憤怒。又說，陳菊應為去年丟掉高雄與走私私菸案負責，並說：「不是前半生曾經被關過，後半生就可以『為非做歹』」，是否太冷血又欺人太甚了？

如今，柯文哲對香港開槍殺學生一事輕描淡寫，說衝突難免誤殺，引發香港青年憤怒。（資料照）

試問，陳菊有做過甚麼壞事嗎？高雄氣爆都是陳菊的責任嗎？以前國府重北輕南的政策不該負最大責任嗎？乾淨的企業都集中在北部，高汙染的工廠都集中在南部，企業在北部繳稅，卻在南部製造汙染，所以高雄地下室油管與瓦斯管密布。儘管如此，陳菊在高雄的施政評比年年在六都前兩名，擁有最多資源的台北市能比嗎？

去年丟掉高雄也不能怪陳菊，主因是小英年改與其它一些政策讓許多民眾不滿，而韓國瑜也油腔滑調欺騙許多無知的高雄人，讓民眾誤以為韓國瑜是「庶民」，可以讓他們「發大財」，選上後會做好坐滿，如今一切證明都是謊言，大家才知韓國瑜是如此靡爛的痞子！可謂「潮退了，才知誰沒有穿褲子」。

如今一切證明都是謊言，大家才知韓國瑜是如此靡爛的痞子！（資料照）

私菸案又與陳菊有何關係？應該是與國安會或國安局有關吧，底下那些人在以前國民黨主政時期就是如此胡來，反正他們有特權，小英與陳菊知道嗎？就算知道，敢干涉嗎？人家行為與國安有關嗎？阿扁與小英連陳文成與林義雄的檔案都無法知道，何況國安私菸案？

國府之所以重北輕南，主因是國民黨高官、財團與公務員代都集中在北部，享受最好資源，各項建設盡善盡美，讓台北地價飆漲，圖利上述人，造成南北貧富差距懸殊。韓國瑜只知其一，不知其二，只會為既得利益集團「錦上添花」，不知為真正苦民「雪中送炭」，叫做「苦民所苦」嗎？只怕這種人當選，社會會更加不公不義。

當年美麗島事件發生時，陳菊被抓，柯文哲人當時剛重考上台大；陳菊是為台灣的自由民主流血流汗，柯文哲可是一心一意為自己的「錢」途而忙，星星怎麼比月亮？陳菊市長任內的政績，在六都中可是常位居前兩名，反觀柯文哲呢？如何與陳菊相提並論？

當年美麗島事件發生時，陳菊被抓，柯文哲人當時剛重考上台大；陳菊是為台灣的自由民主流血流汗，柯文哲可是一心一意為自己的「錢」途而忙，星星怎麼比月亮？（資料照）

在哪一個戒嚴、肅殺的年代，一般男性民眾都不敢談論政治，何況婦女？陳菊卻能無所畏懼，參與自由民主運動，將許多男人比了下去。單憑這份膽識，就遠非柯文哲所能望其項背，柯文哲還有臉忌妒人家政治履歷並嘲笑人家身材嗎？你連一根汗毛都比不上人家，虧你還是台灣人！台灣人臉都被你丟光了！

柯文哲自以為會唸書與考試就很了不起，其實比許多只有小學學歷的人還不如，也比館長差很大。館長可以為了台灣尊嚴而犧牲上千萬收入，為何柯文哲人那麼討好想要併吞台灣的中國與統促黨？

柯文哲人只敢對國內政治人物品頭論足，諷刺有加，卻對統促黨與中國很孬種，居然對統促黨違法集會只罰兩千多元，以後他黨若也如此，是否比照？台大與竹中怎麼會有這樣噁爛的的校友？

柯文哲人對得起自己祖先與所有台灣民主前輩嗎？柯媽，妳家兒子怎麼如此缺德？

（大學教授）

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