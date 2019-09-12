胡，怎麼說》三角督？從2000看2020大選三方戰略

蔡英文、郭台銘、韓國瑜，3人大戰2020年總統大選態勢成形，所謂「三角督」。回顧2000年總統大選，就是典型的三角督，最後關頭操作「棄保」是決勝關鍵，3%關鍵選票動向左右了勝負。

2000年總統大選，民進黨陳水扁、國民黨連戰、無黨籍宋楚瑜3人激戰，選舉結果得票率為:陳水扁39.3%，宋楚瑜36.8%，連戰23.1%，陳水扁勝出，得票率只領先宋楚瑜2.5%（312805票）。

當時宋楚瑜脫離國民黨，以公民連署方式投入選戰，獲得連署人數達94萬9千多人。宋、連同屬藍營，選戰最後關頭，雙方激戰棄保，宋楚瑜稍佔優勢，不少深藍自動投向宋楚瑜，但連戰在國民黨地方樁腳動員系統仍守住不少堡壘，敗而未崩潰。

以事後諸葛分析，連、宋最後棄保拔河大戰中，泛藍的3%選票動向，決定了扁、宋的勝敗，當時如果宋能把連的得票率壓低到20%，則勝利的甜美果實就會由宋楚瑜拿下，但操作未成只能飲恨。

蔡英文、郭台銘、韓國瑜，3人大戰2020年總統大選態勢成形，所謂「三角督」。（圖：本報合成）

20年後，2020年總統大選重演三角督，郭、韓同屬藍軍，也是一脫黨參選、一獲國民黨提名，郭、韓上演棄保大戰將比2000年更激烈。

當然，兩人基本支持群的結構背景與當年不同，這回深藍為韓國瑜基本盤，以韓粉為骨幹，郭台銘要勝出，除了要囊括大部分淺藍選票，更要設法撼動韓國瑜的基本盤，壓低韓的得票率，以2000年情況做比較，2020年如能把韓的得票率壓到20%左右，郭勝出的可能性就很大。

郭韓的棄保大戰，將在郭台銘宣布就展開，郭台銘的選戰策略將是「邊緣化韓國瑜、決戰蔡英文」，為選戰最後的棄保大戰做準備。韓國瑜當然不會坐以待斃，必將擁眾韓粉結陣相抗，甚至反攻郭台銘叛離國民黨，以邊緣化對抗邊緣化、以棄保對抗棄保。

綠營的蔡英文則必須兩面作戰，「打蔡」將是郭韓棄保大戰的前哨戰，蔡將同時面對郭、韓的最猛烈砲火，但更要在郭、韓之間，扮演微妙的平衡角色，讓兩人殺的難分難解、得票率相差不多，再拉高自己得票率，就可勝出、成功連任。

政治算盤人人會打，但民意如流水，往往人算不如天算，只能事後諸葛說，贏家的策略就是對的策略。

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