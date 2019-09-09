胡，怎麼說》他奶奶的、恁爸等你－韓國瑜射的2支穿雲箭

他奶奶的、恁爸等你，韓國瑜昨晚在眾韓粉助威吶喊之下，可說萬箭齊發，其中以這2支穿雲箭最響、最利害，但是，中箭的卻是...馬英九！

韓國瑜昨晚以超高規格打藍營「內戰」，在新北市三重擺出韓粉「萬箭陣」，主目標就是虎視眈眈、隨時可能宣布投入總統選戰的郭台銘，意圖警告郭台銘不准蠢動、釘死國民黨中央不准有一絲絲換瑜念頭。

在現場眾韓粉助威之下，韓國瑜使出吃奶的力氣，向他所謂的黑韓、換瑜等政敵，爆出「他奶奶的」、「恁爸等你」兩句粗口，不，在他們眼裡，這是韓家獨門絕活的兩支穿雲箭啦！

韓國瑜昨晚以超高規格打藍營「內戰」，在新北市三重擺出韓粉「萬箭陣」，主目標就是虎視眈眈、隨時可能宣布投入總統選戰的郭台銘，意圖警告郭台銘不准蠢動、釘死國民黨中央不准有一絲絲換瑜念頭。（本報資料照）

韓粉萬箭齊發、韓國瑜兩支穿雲箭，看來並沒有射中主目標郭台銘，因郭台銘早已備好「破箭式」因應，藉著大賀台灣青棒隊擊敗強敵美國隊、勇奪U18世界青棒賽冠軍，冷回一句「拚場不如拚世界冠軍」，還強調「不分顏色的期待是台灣重返榮耀」，讓韓粉萬箭掉滿地。

倒是到韓國瑜造勢現場助陣的馬英九，竟然意外「中箭落馬」！

馬英九正在演講時，遲到的韓國瑜到了現場，要演出主秀「大進場」，馬英九講到一半，就被噓、被打斷、被趕下台，根本就是被羞辱、被踐踏。

有人說，提名韓國瑜為總統候選人後，「國民黨」就變成「國瑜黨」，一切唯韓是尊、是從，原來的國民黨人，即使當過兩任總統的馬英九，如果不變身為國瑜黨人，一個不小心、一句話損傷韓國瑜形象，就會遭到韓粉無情的踐踏、羞辱。

從韓國瑜那兩支穿雲箭，國瑜黨（國民黨）是什麼德性、什麼水平，大家都見識了，而馬英九「被下台」羞辱後，也嚐到了國瑜黨的滋味！

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