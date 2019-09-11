自由開講》藍委還有臉收割小英調高薪資的功勞？

◎林煒煒

立法院剛開議，中國國民黨團就提了一個令人啼笑皆非的提案，稱為「提高薪資執行特別條例」法案，提案主旨寫了我國「薪資水準停滯」、「倒退數十年」等，又引用財政部統計2015年八個產業的月薪中位數在35000元以下為理由，所以為了改善勞工生活水準及尊嚴提出此案。先不論國民黨團提出此案是否是真心為了勞工著想，但用2015年的薪資數據，那是馬英九前總統執政後期，也是馬民調最低的時候，國民黨提案用這個數據，是嫌韓國瑜市長羞辱馬英九不夠嗎？

國民黨團日前召開「搶救青年低薪！推動《提升薪資執行特別條例》」記者會，左起立法委員許毓仁、費鴻泰、曾銘宗、賴士葆、林麗蟬。（記者塗建榮攝）

再論這個數據現在被國民黨團提出來作為法律提案的意義，則更令人傻眼，小英上任開始，從2016年六月開始起算，台灣工業及服務業的經常性薪資，也就是俗稱月薪，已達到39125元，早就超過35000元，相差幅度高達11.7%。這絕對不是當時才上任的蔡英文總統的功勞，但是，國民黨立委卻連這個功課都不願意好好做足就拿來當立法提案理由，要知道，這是正式列入立法院公報，萬一真的三讀通過，這是歷史上正式紀錄國民黨團有多懶惰。而且，月薪中位數在35000元的2015年，國民黨還是絕對優勢席次，當時國民黨沒有提案要調高工資，到了2016年交出政權，月薪39125元時，國民黨團還是沒有提案，現在任期快結束才提案，這不是收割，難道是精神錯亂？

我們再往下看，2017年六月，經常性薪資已經是39842元，2018年六月是40810元，2019年六月則是41782元。如果看每月總薪資，也就是非常態的津貼加上加班費等非固定所得，則2016年、2017年、2018年、2019年的六月水準，分別是45546元、45193元、48501元、48286元。我特地選每年六月，單純只是用總統就任一週年的時間點位來看，這個數據列很清楚有兩個特徵，第一：小英執政後基本月薪上漲是趨勢，而且早就超過35000元，這打臉國民黨團無厘頭提案的立法原由。第二，總薪資有高有低，但長期來看是往50000元方向上行趨勢不變，如果把資料中每年一月或二月領年終獎金的月份去除，因為這兩個月會特別高，那整個台灣的總薪資水準，就像股票價格有短期波動但長期趨勢向上一般。

蔡政府能有效提高薪資，那失業率有比較高嗎？沒有，反而更低。同樣的選擇標準，2016年、2017年、2018年、2019年，這些年六月份失業率，分別是3.03%、2.89%、2.86%、2.85%，越來越低。這是馬英九時代末期2016年二月的高點3.09%以來持續下降，並在蔡英文執政的三十八個月當中，只有六個月是介於3.0%～3.3%，分別是執政後第一到第五個月，以及第八個月，也就是2017年二月的過年離職潮。這些數據看起來很無聊，但薪資上漲，失業率下滑，經濟成長率提升，都是鐵錚錚的事實。

而此同時，亞洲四小龍，韓國、香港、新加坡等，正因為美中貿易戰而深陷經濟下修到幾乎零成長、出口持續減緩的痛苦。這就是蔡英文政府執政的成果，如今數據皆在，卻看到國民黨團在第九屆立法委員的最後一個會期，一開始就提出這個接近污衊執政黨、侮辱台灣人智商、漠視現實台灣經濟環境改善的提案，還試圖把人民普遍感受的薪資上漲施政成績，就這樣大剌剌收割走，難道不怕他們再被人民下架一次嗎？

（台中市民，經濟學博士）

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