自由開講》論本土語言小學的成立

◎陳約從

當前台灣語言使用，不分各個族群，有朝向使用官話即（華語或國語） 的趨勢，其他語言日漸式微。為保護台灣本土語言的存續，除現今基本教育推動語言教育外，也制定《國家語言發展法》，試圖保障其持續發展。

然而，一門語言需要長時間的沈浸與使用，才能漸漸精通。在年輕人對談越常用官話，且佔掉兒童許多時間的教學只用官話的現在，他們使用本土語言的時間漸漸變少，每週幾節母語課也是杯水車薪，長此下來，流利的人勢必越來越少。如要解決，可以成立用本土語言教學的小學。

一門語言需要長時間的沈浸與使用，才能漸漸精通。（資料照）

這在世界各國早有先例。以愛爾蘭為例，雖然愛爾蘭語母語使用者很少，許多人使用英語，但仍有百萬以上的愛爾蘭語用者。而愛爾蘭語學校（Gaelscoil）貢獻甚大——藉在讓孩童沉浸在愛爾蘭語的教學環境下，自然能培養許多的流利使用者。而英國威爾斯與曼島也有類似的學校，對母語復興具有相當裨益。

此外，在國家機器尚未掌握現代教育以前，台灣有用本土語言教學的歷史。以前的漢學用本土漢語教文言文，牛津學堂在清末引進台灣時，理應也用當地的本土語言教授洋學。甚至香港也用粵語教和官話白話文高度相似的書面語。用本土語言教多數科目——甚至全部——並不是天方夜譚。而台灣也有推動客語幼稚園的紀錄，這種經驗可擴充到國小。

此外，就法律來說也有依據。除了《國家語言發展法》規定：「學校教育得使用各國家語言為之」，人數更少的客家與原住民族，《客家基本法》及《原住民族語言發展法》亦鼓勵以客語或原住民語進行教學。為了保障台灣各傳統文化的權益，且可作特色學校的發展，加以國小教育，較不至於對日後高中的入學考試造成較大的衝擊，在師資充裕的條件下，本土語言小學，是可試驗的方向。

此外，讓本土語言成為教學語言，能夠為本土語言有機會引進學術用詞，為這門語言注入新活水，更能跟上現代社會。當然政府應該要及早建立術語資料庫與建議新詞的平台，以提供教材與教師備課遵循。另外也要訓練足量各科目取得特定語言證照的教師。

各種本土語言小學的成立，並不是要全面取代既有的教育體制，而是就像坊間的雙語小學一樣，能夠提供家長多一種的選擇，讓有志傳承自家族語的家長有更好的選擇。也能夠為保護台灣語言多盡一份心力。您希望四十年後的台灣幾乎只有一種聲音，還是能夠更多種，甚至是十數種以上的聲音多元並存呢？

是時候該納入討論了。

（公務人員）

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