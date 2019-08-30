自由限時批》郭董和韓國瑜對決？！

◎董森霖

郭台銘今天回來了！他宣示要獨立參選，不循其他政黨推薦方式！顯然和原先三角（柯P、王金平）及宋楚瑜合作關係產生變化；而在韓國瑜民調低迷不振之時，亦未必有所期待，其獨立軍團早己默默部署及運作，爆發力不容小覷！

郭台銘今天回來了！他宣示要獨立參選，不循其他政黨推薦方式！左為韓國瑜。（資料照）

郭台銘此次作了慎重決定和調整，自有其謀略作為。就合作方式而言，已不局限三角、宋擴大為「多多益善」，且不放棄黨內和吳敦義、韓國瑜未必契合的派系、菁英等，如侯友宜、盧秀燕等，老K之外則範圍更大，諸如企業、宮廟、地方村里系統，乃至各黨各派，還有媒體等等，「一網打盡」！

或許柯P太會算計了，以為猛打郭董「宿敵」的旺董，可獲青睞得利；但在未談好合作前，突然組黨，讓藍營支持者對郭、王產生疑慮，不利三角結盟。加以柯P師心自用，圖爭國會席次勢力，一廂情願討好郭董「借東風」，結果組黨臉書遭退讚慘不忍睹，民調又跌，頂多扮演「側翼」角色陪襯罷了！

再者，郭與馬英九關係較好，而馬和宋楚瑜則有宿怨，避免影響大計，則採低調的合作，也不可能由親民黨推薦。

如今決以獨立參選對決韓國瑜，就是自已經大數據運算能勝蔡英文和韓國瑜，主要在有2成多討厭韓、蔡者，且韓失大量年輕族群，及中閒選民，乃至民調週週落！

簡言之，韓國瑜敗象顯著，不僅內憂外患不已，後院失火高雄罷免聲不斷，連妻子處理違建農宅都不當，又頻頻失言，還接受旺董週刊專訪時，大批黨中央，又說郭董「欲給錢要韓退選」（郭辦今嚴正駁斥），口不擇言，傷黨傷人傷已！而韓的失言、胡說更是不計其數！例如國家機噐監控又不敢提告，還有「鳳飛雞來」的歧視言論，妄言里長加薪等，不一而足。難怪他今天到旗山義民廟時，人群己是零零落落矣。

最妙的是，韓國瑜的競選團隊，各自為政，跟韓本人及李佳芬，常不互聯，各說各話，而副主席兼總幹事的曾永權和韓也不「交心」，另北辦（中央黨部）和競總（高雄總統競選總部）無法和韓連成一環。致使選舉步調不一，亂成一團。

反觀郭則是謀定而後動。他自國民黨內總統失利以來，泰半沉潜省恩，運籌帷幄，重新全面部署，招兵買馬。衹有「823」三角合體，餘多致力大數據及民調，伺機而動。如今決以獨立參選，當是成竹在胸，看來老K和韓國瑜將面臨一埸嚴峻決戰，至於未來是幾脚督，衹有繼續看下去！

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