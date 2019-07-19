自由限時批》韓國瑜該交代與背後靈的關係了！

◎宋娣

國共內戰的時候，韓國瑜還未出生，那時拿著中華民國國旗把中華民國趕到台灣來的！就是中國共產黨！現在叫做中華人民共和國！這段血淚悲慘歷史，老一輩的外省族群，幾是一段不共戴天的血海深仇史，沒齒難忘！如今連中國國民黨都畏共、媚共，不敢「反共」！還有什麼臉講中華民國！青天白日的國旗並不是拿來舞耍的，也並非只有選舉拿來唬弄的，更不應是「國旗秀」！而是要能深入民心，經常能在台灣看見，更要能在中國大陸飄揚！才是正辦！

所以，韓國瑜今天拿造勢場合的國旗，到處飄揚，作為「中天電視台」沒有「國台辦」影子的狡辯，簡直是比擬不倫！難道媒體能以報導國旗多少，表示對中華民國的忠誠？！根本是胡扯！（若不知「金融時報」的公信力和權威性，查GOOGLE便知）因為最會喊中華民國萬歲的毛澤東，當年不但是中國國民黨員，與周恩來還參與黃埔軍校的運作，他們早年的「效忠」，已被識破有「顛覆」行為，但表面上依然高呼「中華民國萬歲！」還要國共和談，抗日猶編為「國軍」，結果3分抗戰7分壯大自己，這是蔣介石顢頇遭矇騙的下場，轉進台灣後沈痛反省，日記寫：「中華民國已亡」！悲憤之情溢於言表！其遺囑更以「堅守民主陣營，堅持反共到底」以圖復興云云！令人感慨良多。

而蔣經國至死，都不忘「反共」！更強調「立足台灣，放眼天下」！甚至與中共「三不」！在在予人印象深刻！難道他留學蘇聯亦曾是共產黨員，會不知共產黨反覆無常的厲害，都能把中華民國在大陸顛覆掉了，還會讓中華民國繼續活在台灣嗎？！70年來有那一天不處心積慮併吞統一台灣？！致「文攻武嚇」無日不已，無乃是有賴2300萬奮勵自強，誓死維護民主台灣，歷任總統念茲在茲，始得以防阻赤禍瀰漫！國人豈能輕易將此民主果實，任由中共摧殘殆盡？！

然則，中共現在更以「人島、入戶、入腦、入心」的統戰滲透，無孔不入，還要召集台灣親中媒體到北京聽訓，以鼓吹在台灣進行「一國兩制」，此皆歷歷在目！

是以，韓市長不能「假裝」不知這些排山倒海顛覆國安的事實，也不能因為「看不見的手」吹捧選總統，忘了自己踏進港澳「中聯辦」的無知，無異是替「一國兩制」背書，現連香港民主派人士都罵翻了天！現在的200萬港人天天輪番踩著血淚上街頭「反送中」！為的是什麼？！為的就是要爭取自由民主人權？！這該清楚了罷！

現在韓市長貴為中國國民黨總統候選人，不能因為在北京大學唸博士多年，卻「假裝」不知中共統戰的厲害，也不知吹捧他的媒體老闆（GOOGLE便知近幾年來總部設在法國的「無國界記者組織」，和美國「自由之家」對旺中集團的親中共評價。另更在電子報全數刪除64天安門事件資料），在中國扮演什麼角色？！就未免「太假了」吧！現從來不表態「反共」的國民黨籍韓市長，竟然用中華民國國旗來為這家媒體集團掩飾（所刊的國旗鏡頭或照片，在中國還用馬賽克），甚至「指桑罵槐」批評起獨立機關的NCC起來，動機為何？誰在造謠？！誰在抹黑？！大家心知肚明！不能打著新聞自由和言論自由旗幟，反自由民主，更不是沒有規範，可以恣意妄為，此自受社會質疑！因為一旦當選總統是「贏者全拿」，使得國家忠誠度，更是備受高度關切，難道韓市長能逃避此一嚴正的檢驗嗎？！

現在韓市長貴為中國國民黨總統候選人，不能因為在北京大學唸博士多年，卻「假裝」不知中共統戰的厲害! （網路截圖）

今天《美國之音》就報導，一百多名退役軍人、學者、前官員聯名寫信給美國川普總統，呼籲他堅持對抗中國的路線。退役海軍上校、前美國太平洋艦隊情報和信息行動主管法內爾（James Fanell）執筆的公開信指稱，中國表現出的野心與美國民主自由利益背道而馳，美國對中國開放，反而造成國安的削弱！並列出中國應受譴責的行為，像是壓制言論和宗教、擴張主義、威脅對台灣開戰等等。

報導指陳，過去40多年尚有許多專家用人口龐大治理困難，來解釋中國共產黨應譴責的種種事件，並稱中國達到經濟現代化就會「負責任」，但該信批「只要中國共產黨統治中國，就不會發生。」

連美國國務卿龐皮歐都在今天說，中國對待維吾爾穆斯林少數民族的作法是「世紀污點」，並且指責中國不讓其他國家參加美國主辦的宗教自由會議。足見中共的惡行昭彰，難道中國國民黨和韓市長能不表態嗎？！

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