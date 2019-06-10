自由限時批》2020後台灣會淪為香港嗎？！

◎東方亮

若依目前競逐2020大位情勢觀察，除非台灣選民能幡然醒悟，作出堅守民主台灣的抉擇，否則就和香港的「一國兩制」悲劇一樣，未來也會是台灣的下場？！

現任的小英總統、民進黨初選總統參選人賴清德、民進黨等，對此次香港《逃犯條例》（簡稱「送中」條例），態度十分明確。像小英總統就從昨晚到今日，連發臉書表達聲援港人爭取民主自由的清晰態度，強調「台灣撐香港，我們守台灣」！賴清德亦譴責港府戕害人權「台灣拒成為香港第二」！民進黨則表示，《送中條例》是專制集權對自由香港的吞噬！

小英總統就從昨晚到今日，連發臉書表達聲援港人爭取民主自由的清晰態度，強調「台灣撐香港，我們守台灣」！（蔡英文臉書）

類此逾百萬港人上街抗爭，猶爆發流血衝突的重大事件，引發國際高度關切，台灣的朝野豈能置身事外？！

然則，相較於綠營，國民黨及競逐2020大位的政治明星泰半是被動回應，連主張「兩岸一家親」的柯文哲，亦復「雲淡風輕」，令人憂心！

例如郭台銘對於香港民眾走上街頭反「逃犯條例」修訂草案，直言是香港一國兩制失敗！而韓國瑜卻回答「不清楚、不知道」，直到今天中午，才發出6點聲明，虛應故事；而柯文哲則表示不需要對中國惡言相向，至於一國兩制行不行大家都知道，不需要對中國惡言相向！至於國民黨遇到中共，依復是「輕描淡寫」，點到為止。

如果再看郭、韓、柯對64天安門大屠殺30週年的態度，更是模糊，不敢多言。像郭台銘只是「記取教訓」，韓說「歷史悲劇」，柯表示「不要想那麼多」等云云。

韓國瑜（右）昨日對於香港民眾走上街頭反「逃犯條例」修訂草案，僅說不清楚、不知道。（中央社）

須知，30年前的「64天安門」大屠殺事件，全球民主國家莫不撻伐，作為民主陣營的中華民國台灣，藍、白政客竟然都「噤若寒蟬」，因為中共已悍然向世界民主國家表明：「就是鎮壓一場政治動亂」！一旦國民黨執政，台灣豈不將淪為「一國兩制」的附庸（目前中共的「一國兩制」台灣方案，更是現在進行式，各種「論壇」舉辦多次，尤以藍營政客和地方派系、親共媒體，更是積極配合，報導不及備載），此跟香港有何不同？！

近日，銅鑼灣書店創辦人林榮基就很憂心，在媒體受訪時說，香港有些年輕人為訴求自由民主，莫名其妙地就被關起來，「不知道未來是否像我一樣要逃命」！他指出「送中條例」不只對香港人有影響，對台灣人也有影響，對各國人都有影響，「不反抗會很糟糕」！一旦通過，以後去中國讀書的台灣人怎麼辦？甚至只是做生意到香港轉機不給證明怎麼辦？在港投資的外國人「更可能隨時會被關起來」。而林榮基也提到自身經歷，感嘆地說，過去在香港買書不違法，但現在他自己也變成通緝犯，「不能不跑啊」！

近日，銅鑼灣書店創辦人林榮基就很憂心，在媒體受訪時指出「送中條例」不只對香港人有影響，對台灣人也有影響，對各國人都有影響，「不反抗會很糟糕」！（資料照）

簡言之，諸此侵害人權案例已不勝枚舉，若「送中條例」正式通過，不論兩岸三地，中共更可堂而皇之「依法」抓人，就算跑到國外或港澳，通通可予「抓關」，簡直踐踏、蹂躪人權，莫此為甚！

顯然，如今藍、白競逐大位者，刻意避免碰觸中共紅線，皆以「矇騙台灣善良普羅為能事，天天借「談經濟、發大財」，暗行「一國兩制」之實（「政治零分」根本為假，暗中配合中共要旨行事），像郭台銘就不敢對幹「韓天台」，只會放話、批評，但彼「首富」則以媒體「旦旦而伐之」，居然只有「俯首」無奈？！豈非笑話？！此又如何能登大位，而能避免被彼媒體集團天天「圍剿」耶？！

是以，知微見著。只要觀察一些敏感關鍵問題，就能測試政客的居心！試想不敢嚴正面對中國共產黨及習大大發表自由、民主、人權談話，言詭閃鑠，就是畏懼害怕留下所謂「不忠、不友善」記錄，恐日後當不上同路人或台灣「特首」！權力薰心，誠令識者痛心！

而今看到香港逾百萬人抗議「送中」，場面悲憤！不禁亦令人想起64的「歷史的傷口」，益發讓人痛心疾首！這首歌詞如下：「矇上眼睛就以為看不見，摀上耳朵就以為聽不到，而真理在心中！創痛在胸口，還要忍多久！還要沉默多久！如果熱淚可以洗淨塵埃，如果熱血可以換來自由，讓明天能記得今天的怒吼！讓世界都看到歷史的傷口！

而今看到香港逾百萬人抗議「送中」，場面悲憤！不禁亦令人想起64的「歷史的傷口」，益發讓人痛心疾首！（路透社）

矇上眼睛就以為看不見，摀上耳朵就以為聽不到，而真理在心中！創痛在胸口，還要忍多久！還要沉默多久！如果熱淚可以洗淨塵埃，如果熱血可以換來自由，讓明天能記得今天的怒吼！讓世界都看到歷史的傷口！

因此，若為堅守民主台灣，為子孫永績安居樂業，就千萬不要選出「類特首」的總統，千萬不能淪為香港的悲苦命運！這是2300萬責無旁貸的共同使命！

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