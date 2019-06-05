自由限時批》國民黨只剩空殼子了？！

◎董森霖

其實6月1日韓國瑜在凱道的被動員成功，不論人數是7萬或膨風40萬，就已敲響了國民黨的喪鐘！這將是兩蔣遷台以來最大的危機！

如果深入觀察，此次動員是以雲林的「張家班」為核心。而韓國瑜和李佳芬（曾任三屆縣議員）都屬此一地方派系，韓三年前當北農總經理，就是雲林縣長、時任立委張麗善的兄長張榮味推薦，張榮味現涉案入獄。張麗善更公開表示力挺「親人」韓國瑜（王金平或郭台銘只是「好友」），壁壘分明，便不難了然。

其實6月1日韓國瑜在凱道的被動員成功，不論人數是7萬或膨風40萬，就已敲響了國民黨的喪鐘！這將是兩蔣遷台以來最大的危機！（資料照）

另如。台中縣黑派顏清標、台中市長盧秀燕（廖派）、「花蓮王」傅崐萁（剛出獄傳又將另案入獄），及妙天系等出錢出力助陣，還有「反年改」團體及草根綠（反民進黨）等熱情襄助，乃至「韓天台」大媒體平台的始終鼓吹不懈，造就了極大的「非韓不投」聲勢！顯已使讓黨中央的「初選」形同虛設，參與者亦勢將成了「陪榜」！（還將於6月8日、6月22日，分在花蓮、台中等地，舉行更大的造勢活動，高雄則視情況而定）尤有甚者「非韓不投」（連蔣萬安立委都說「7成非理性」），對於黨內「反韓聯盟」或「是韓不投」，發出嚴厲警告，即便郭台銘出線，亦將可能另立黨中央，且不惜成立「庶民黨」，一定要將韓國瑜送進總統府！

如今，韓國瑜的選總統態勢大致已成定局，並已把「非韓不投」的各方勢力集結「成軍」！也將會利用造勢活動，紛在全台「遍地開花」！聲勢相當驚人！

這股「民粹」力量最大的特色，在「仇恨民進黨、顛覆國民黨，友善共產黨」，亦要求「回復年金）」，並進行「文革」（義和團）的「造反有理，革命無罪」活動！打著藍旗（中華民國）反藍旗（改造國民黨，攝服權貴藍、菁英藍、知識藍、經濟藍等）！也就是說，用選票搶奪大位，以民調和選票降服民進黨及國民黨，可說是一種「脫胎換骨」式的「階級」大翻身！由「庶民派」（地方勢力）當家！

國民黨過去在黨國時期，因長期培植和利用地方派系，造就了台灣的黑金政治！遭致各方非議，直到台灣民主轉型，厲行法治，加上政黨輪替等種切，方使黑金氣燄稍減。然如今卻又因民主化不足，外又有老共「併吞」覬覦，反易使「民粹」作祟，淪為「一切向「選票」看！（成敗亦以選票論英雄），復使有黑金背景的地方派系，得以乘勢再起，操弄選舉，更成為朝野政黨爭相爭取合作的對象，有了舉足輕重的地位！類如雲林「張家班」、台中黑、紅派或花蓮傅崐萁等的起起落落，堪為例證！

而今因民進黨前幾年的執政缺失，引起民怨，肇致雲林「張家班」的韓國瑜，得以風雲際會崛起高雄，像國民黨能在2018年「1124」地方選舉之役大勝，便拜「韓流」所賜！而才不過半年時間，由於各方勢力的集結，已使「韓流」大於國民黨，逼迫黨中央為韓「量身打造」，期「黃袍加身」！詎料，黨中央未及撫平「韓系」人馬，倉促推派郭台銘上陣，肇致「密室協商」（背後開槍）的罪名，儘管多方努力疏通未果，幾番折騰方搞出一個「初選」辦法，讓「韓系」極度不滿，於是搞出一場凱道造勢活動，藉以發揮「敲山震虎」效應！

此舉亦顯然震攝黨中央奏效，才又乘勝追擊，將在花蓮接辦一場，然後台中，然後..........韓國瑜也不必再操煩高雄市政瑣事（以前的承諾，以後再說），可直奔2020的總統大位了！

韓國瑜從去年至今，連續造勢操練，聲勢直逼國、民兩大黨（民進黨更矇眼忙初選），民調或網路聲量都是「居高不下」（雖有起伏，但多領先群雄），無異顯示，今天的地方派系勢力，已超過黨派動員的力量，尤其是利用「弱勢、邊緣」族群（如反年改、反一例一休、草根綠基層）的「怨、恨」，匯流「成軍」，比歷史呼群保義的梁山泊好漢，或李自成、張獻忠之流者更有「顛覆學問」！豈容國、民兩大黨菁英階層小覷？！而「事實勝於雄辯」，類此「造勢」能展現實力，雖未必能變成選票，但確具「化學」或「催化」作用！民進黨也不要再「坐而講道」了，好好省思檢討，對症下藥，始能挽救台灣民主危機！不過在此之前，國民黨不必高興，顯然將先被「庶民黨」取而代之了！讓我們繼續看下去。

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