自由限時批》郭台銘選到底就對了！

沈舟

老K為韓國瑜量身打造初選不公的不平之鳴，顯然已經發酵，最近連續幾個新的民調皆顯示，郭董有一搏的近兩成實力（若與王金平、傾郭粉的柯粉結合，及中間、年輕選民，將會逼退韓的虛假老藍勢力，和小英一決高下），加上韓的市政不力、高雄淹大水不見人，肇致罷免聲浪不斷，目前連署書已逾16萬份，均是郭董有利的翻身機會，只要有破釜沈舟的決心，選到底，就對了！

如今老K黨中央的冷漠及黨內「西瓜效應」的種種，當使遠在東瀛尚在「海外學習之旅」的郭董，冷暖自知！（常發臉書抒懷，猶談國政，關心國是）

郭董無須為枝枝節節罣礙，應勇往直前，主動與志同道合合作或結盟，終能衝出一條大道！（資料照）

然則，偏偏韓「得意忘形」，忙著「分官晉爵」，復將豪華農宅露餡，市政又搞得霧煞煞，不聽郭董忠告「遠離」「中天」KINGMAKER（現這家媒集團已成眾之矢的，印證先前的逆耳忠言成真），已造成腹背受敵的危境，如何能替為中華民國台灣做大事，福國利民耶？！目前正是郭整裝待發「出兵」的時候了！

若郭董能在國民黨黨代表大會通過韓為總統候選人之前，發表感動人心的「告國民黨人及台灣同胞書」，強調一本初衷，「為中華民國奉獻的決心，永不放棄！並戮力中華民國的興盛壯大，讓台灣人民發財幸福！」（重覆前次初選聲明的參選意志，畢竟郭董喊「人民發大財」，比較有信服力），相信必能獲得「知識藍」、淺藍、淺綠、中間和年輕選民的諸多掌聲和支持！

西諺有云：「與其等待機會，不如創造機會！」如今韓市長已讓市民「不信任」，失去民心，又無「雄才偉略」治國藍圖，如何能創造國富民強耶？！一旦國民黨的黨代表昧於現實，「胡裡胡塗」的推選社會公認的「草包」（現連柯P都敢公開不屑稱呼），那麼不但笑話國際，國民黨也差不多完蛋了！（不久前「金龍魚」還在中央黨部輕生示警，民間視為不祥之兆）至少到今天為止，郭董在創業層面的斐然有成，是被國際認證的。

事實上，郭董是「國民黨榮譽黨員」，也沒有畫押什麼「公約」，更無所謂的「脫黨」，即使扣以「脫黨」帽子，也沒用。只要能當選，國民黨一樣會追認（像立委、議員違紀脫黨參選，當選都能回黨。而像宋楚瑜脫黨參選總統失敗，後在「連、宋配」時，依復為國民黨身分）！況且此次老K的初選「胡搞瞎搞」，只為韓某「黃袍加身」，更是不公，傳聞不堪，早已被社會當成笑話！而靠「粉」死守「市話」（家中電話），以獲高「民調」，更是失真？！像郭董的「屈居第二」，尤其莫名其妙！更何況目前的台灣民眾普通使用手機，鮮少使用市話，亦多為閒居家中者使用，豈能準確？！再者，民調並不等於選票，根本無法決定大選的成敗！只要看近日的「正常」民調，韓國瑜與蔡英文比較，反而都是「第二」，便不難了然。

而柯P最近不論在民調的「三腳督」民調，是老三，連「四腳督」亦只是墊底！已沒有當「主帥」的本錢，頂多當「老二」湊合罷了！」類如「柯郭配」也者，只是柯一廂情願的「幻想」？！因為郭董根本不可能當「副手」，即使郭董退出，亦未必會以「金援」資助柯。

根據台灣民意基金會今（22）日公佈的民調顯示，如果郭台銘退黨獨立參選，將強烈衝擊2020總統選情，韓國瑜首當其衝，將會退居第二！而柯文哲受創最深，減少7.2個百分點，形同被郭台銘「沒收」「贏」的可能；`而ET的民調，則顯示郭台銘選總統、柯文哲當閣揆的「郭柯結盟」，類此的郭柯聯手的支持度會有27.5％，蔡英文僅領先6.3%。

是以，郭董無須為枝枝節節罣礙，應勇往直前，主動與志同道合合作或結盟，終能衝出一條大道！正如先賢所說；「大事難事看擔當，逆境順境看襟度，臨喜臨怒看修養，群行群止看識見」！自須態度積極，所謂「大其心容天下之物，虛其心受天下之善，潛其心觀天下之理，定其心應天下之變」，即便功敗垂成，也將會成為「第三勢力」的領袖，猶可整合老K成最大反對黨魁黨，以制衡執政黨，進退裕如，在在值得一拼！＃

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