自由開講》韓導已陷「沉默螺旋」？！

◎蔡哲明

高雄市長韓國瑜「追蹤門」雷聲大雨點小，無法證實掌權者以國家機器監控，空穴來風也引發了各界圍剿，競選團隊已經陷入「沉默螺旋」。

學者諾爾紐曼提出「沉默螺旋」理論（the Spiral of Silence Theory），提出在民意形成的過程之中，大眾媒介扮演關鍵角色，個人害怕與表面多數意見相佐因而保持沉默。

韓國瑜自代表藍營參選總統以來聲勢下滑，針對個人私德問題既不反求諸己，還以國家機器監控為由，逕向媒體自爆坐車可能被裝上追蹤器，引發一片輿論譁然。韓國瑜自編、自導、自演已成事實，如今抽韓換郭傳聞高漲，藍營內部對於「追蹤門」三緘其口；幕僚口徑曖昧不明，肇因媒體報導所形成的意見氣候不利於韓，遂以沉默作為回應。

韓國瑜自編、自導、自演已成事實，如今抽韓換郭傳聞高漲。（資料照）

韓國瑜的「追蹤門」已淪為歹戲拖棚，陷於無人提告的沉默螺旋，不僅黨內自家不置可否，也將產生自蝕效果。

（新聞研究所學生）

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