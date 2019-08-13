自由開講》挺韓北漂媽媽批韓，其他韓粉還沒醒嗎？！

◎鄧鴻源

利奇馬颱風引進西南氣流，高雄山區的桃源區、那瑪夏區降下大雨，那瑪夏還緊急停班停課，但市長韓國瑜仍依既定行程到南投跑選舉，讓由綠轉藍、一路相挺韓國瑜的北漂媽媽潘金英，在臉書發文表達不滿，感嘆高雄市民成了㳄等公民，不料卻遭到韓粉洗版，質疑她變心了。

（截圖自潘金英粉絲團臉書）

潘金英是台灣人，為何支持這個國民黨大統派人物，實在令人不解。她還說，因為支持韓某，讓她們三姐妹更融洽，更是好笑。

潘金英稱自己是北漂族母親，去年選前全力為韓國瑜輔選，韓上任後依舊力挺，與杏仁哥、陳清茂、文山伯等人，都是高雄知名的挺韓大將。

潘金英已經看清韓某的真面目，其他幾個台灣人還沒有醒嗎？不是因為韓某是外省人，而是因為他認同中國，不認同台灣，加上他自己明明也是權貴，為何故意裝作庶民？

國民黨對台灣人的迫害歷史，血淚斑斑，為何這些台灣人那麼傻？請問，阿扁與小英有迫害人權嗎？他們有如韓某一樣違背競選時的諾言嗎？他們有吃碗內看碗外嗎？有颱風天不協助災民，跑到外縣市造勢嗎？

請問，阿扁與小英有迫害人權嗎？他們有如韓某一樣違背競選時的諾言嗎？他們有吃碗內看碗外嗎？有颱風天不協助災民，跑到外縣市造勢嗎？（中央社）

誠如潘金英所說：「説真相往往是要付出代價的！苦民所苦？經濟100分、政治零分？怎麼市長在南投、不在高雄呢？這是為什麼呢？」「高雄市民什麼時候變成㳄等公民，沒大人了！」

潘金英難道不知國黨就是用搶拐偷騙維持其政權嗎？國民黨將台灣當作復興基地，哪裡有心建設台灣？是後來面臨四面楚歌，不得已才開始發展經濟。其實發展經濟只是表面，真正還是在實施威權統治，發展自己黨營事業，大賺不義之財。

潘金英呼籲韓國瑜「如果您欺騙了高雄市民，難道就不會欺騙台灣人民嗎？」

沒有錯，他就是在欺騙高雄市民與台灣人民，因為國民黨的本質就是如此。

（大學教授）

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