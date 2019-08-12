自由開講》台獨吉娃娃4ni？！從博恩到手搖，台派發生什麼事？

◎吳柏瑋

從博恩的鄭南榕地獄梗梗到手搖飲品店的投共潮，當大多數的群眾都已無感帶過時，總有一部分的群眾開始對他人進行支持行為上的思想審查，這一瞬間宛若不支持他們的路線，就是台灣的背叛者，就是民主的送行者，但真的是這樣嗎？如此「過度」的反應是否真的能為台灣的國族認同帶來加分呢？

知名網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」第二季甫結束，現卻傳出主持人曾博恩因對言論自由鬥士鄭南榕自焚一事開玩笑，遭到製作單位暫時停止合作，引發各界譁然。（圖取自Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

筆者支持對於博恩的批判，也支持對於手搖飲投共的「抵制」，但筆者認為這一系列都不應該是一種情緒勒贖，更不該成為是否「愛台」的評估標準，筆者甚至如此形容，現在這些自稱台派的審查者們儼然就是小警總？

1990年後出生的青年們幾乎都有很重的亡國感，尤其在中國統戰行為日漸增強的現代，面對香港反送中遭鎮壓的狀況下，絕大多數的青年對於中國絕對沒有任何好感，對於言論自由與民主的捍衛心也相對強盛，「台派」在2014年之後更是成為大多數青年的主流傾向，但在這一次連續的兩個案件的風波中，「台派」彷彿成為了一群「過度敏感到神經質」的代名詞，甚至這些人在網路上開展開審查，然後，中間群眾就越來越討厭台派，雖不至於到反對台獨，但對於台派的認同會降低是確實的。

雖然嚴格來說博恩與手搖飲風波的起因與爭議完全不同，一個是對於台灣先烈不敬的「觀感問題」，一個則是商人基於商業利益評估時所產生的「認同矛盾」，但對於台派來說總歸一句這些都是「不應產生與原諒的錯誤」；當然，筆者能夠理解台派在面對尊敬的先烈遭開不當玩笑，也能夠理解台派基於國族認同原則上對於「不抵制」的深惡痛絕，但這些反對倡議都不該淪為情緒勒贖。

台灣手搖飲料店被迫政治表態，陸委會（10日）批評中方不應以政治立場粗暴干預市場正常運作。（資料照）

當然，台派目前的審查狀態是有跡可循的，2014時對於國民黨的舔共統一路線，使用「支持國民黨就是支持統一」等標語做為號召，成功影起普羅大眾對於國民黨極統路線的反對聲浪，對於台派來說，只要能夠強化該行為是助長中共對於台灣的侵略，民眾就會支持台獨，但事實並非如此，實際上民眾也只是停留在「反共階段而已」。

簡單的說，如果這些台派持續以建立「愛台審查標準」與情緒勒索的方式進行倡議，民眾雖不致於反對台獨，但必定停留在反共階段上，而「反共」與「支持台獨」並不具有必然關係，除非你們只是想強化反共思想，否則應該立即停止小警總模式，相信台灣人民的智慧，「亡國感」。

（ＮＧＯ工作者、民俗工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法