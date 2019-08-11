自由開講》台商不必為中共代理人修法感到恐懼

◎顧貯拳

日前有台商業者反映，非常擔心中共代理人修法，將會使得台商入罪，動搖兩岸的經貿交流。不過，台商們應該是多慮了。中共代理人法談的是政治問題，並且強調的是揭露，要求中共的代言人不可以摸黑行事，意圖以假身分干擾台灣政治。顯而易見的，多數台商不必有此憂慮，正常台商大多只管商業，不會為中共政治目的喉舌，政府也有信心，絕不因國安問題干擾正常的兩岸生意往來。若因新法而憂慮，則全然是多慮了。

中共代理人法談的是政治問題，並且強調的是揭露，要求中共的代言人不可以摸黑行事，意圖以假身分干擾台灣政治。（資料照）

過去，兩岸開放交流，就是因為台商赴中投資絡繹不絕，政府因此在人道和經濟發展考量之下，正式讓台商合法赴中投資。自此三十多年來，兩岸經濟往來熱絡，即便兩岸關係時有好壞，甚至一度瀕臨戰爭邊緣，兩岸之間的經濟互動也從未中斷。政府相信台商身為中華民國國民，是喝台灣水吃台灣米長大，正港的台灣人，絕無可能對台灣有貳心。

陸委會也已經公開宣示：「政府研究中的『禁止中共政治代理人法』，與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作，也不會有限制在中國的台商投資經營及權益問題，更沒有入罪台商的問題。」因此，請台商安心在中國投資做生意，也合法的向台灣政府納稅，領台灣身分證的國民，絕不需要憂慮中共代理人法對諸位的權益有半點影響。

而中共代理人法，事實上是繼承政府因應習近平最新提出一國兩制台灣方案，確保我國主權獨立及國土安危，而分別提出「國安五法」。最後一塊拼圖是提出中共代理人法。

國安五法修正重點。（資料照）

這份法律最重要的目的是嚴格規範：人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。確保台灣人民不得被中共所利用，尤其是政治宣傳以及屬於政治統戰的等等會議。假若台商從事商業行為，正常的兩岸商人往來，根本不涉以上行為，除非是和中共有不正當的糾葛或關係，否則何須杞人憂天呢？

當然兩岸氣氛也不若從前了，我們也希望中國政府切莫要脅台商從事非法政治事務，兩岸和平往來，以禮相待才能創造海峽永久的安寧。我們要正告中國政府，即便台灣政府宣示中共代理人法絕不涉入商業行為，但也請中國國安單位勿低估台灣政府打擊共諜的決心，絕不容忍有人傷害台商或是逼迫台商從事危險的政治工作。更請不要假台灣人身分，從事為中宣傳的政治工作，為中共政權賣命以及聽令。中共代理人法的立法，目的是為了促進台灣的國土安全，以及民主政治不受外力干涉，絕非干預單純的兩岸經濟來往。

總之，兩岸關係現況特殊，習近平在年初提了一國兩制台灣方案，顯見中共對台工作的急躁不耐。但我們相信台商的單純商業行為，在中國做生意辛苦必須忍辱負重，政府不會為難這些台商朋友。但也請中共不要低故台灣政府分辨政治和商業的能力，以及守護國家主權的決心！

（碩士生）

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