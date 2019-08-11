自由開講》從「全國」做起！

◎蕭嘉弘

炎夏來到，適合闔家進電影院觀賞電影，看到影城售票處的螢幕上，打出「全國聯映」的字樣，雖是卡通片，但饒富意義。

從戒嚴時代以來，黨國體制一中教育下，使得台灣人都習慣稱自己企業在國內開的分店為「全省分店」，電影上映時，也會廣告說何時「全省上映」，但隨著民智漸開，台灣人也漸漸認識台灣與對岸中國是兩個不同制度與社會民情的國家，特別是在年輕人之間，例如電玩遊戲界，常用我們來自台灣或福爾摩沙等獨立實體意涵，將一「省」拋諸腦後！

去年四，五月間，中國在國際上對所有外企或航空公司「獵巫」，禁他們承認台灣是一個獨立的政治實體，「歐威爾式胡鬧」讓世界看笑話。中國證明無法干預台灣的內政，我們更該好好把握這個機會，自己在國內推動正名，建立鞏固心防，更要讓每年千萬來台的國外旅客，看到我們是一個從二戰後漸漸邁向正常化的國家。

中國證明無法干預台灣的內政，我們更該好好把握這個機會，自己在國內推動正名，建立鞏固心防，更要讓每年千萬來台的國外旅客，看到我們是一個從二戰後漸漸邁向正常化的國家。（資料照／圖片擷取自連署網站）

不讓「天然獨」的年輕世代專美於前，各企業或社團，都該多用全國字眼，讓眼前的全國深植各人心，揚棄以往陷入，被洗腦自我矮化的「全省」字眼，一起發聲反制，反映自由國度的現實。

（研究生）

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