自由開講》香港的暴力事件，將加強香港人民反暴的決心

◎顧貯拳

根據媒體報導，7月21日民間人權陣線發起反《逃犯條例》修訂遊行，該發起團體晚間公布參與人次為43萬，而香港警方則指出，原路線之遊行人數為13.8萬人。但在元朗西鐵站一帶，忽然出現一群白衣人持各種攻擊性武器，朝遊行人士瘋狂毆打，據統計已造成36人受傷，1人命危，5人重傷。整起暴力事件最讓人不解之處在於，香港警方的消極行事。

香港元朗地鐵站21日（夜）爆發流血衝突，大批白衣惡煞持棍棒痛毆民眾，連孕婦也往死裡打，有網友PO出影片，顯示該名孕婦如何遭毆打後、倒地不起，讓看到的網友們，怒批這些白衣人士「無人性」。（翻攝館長臉書）

據網路指稱，昨晚就有不明白衣人聚集，以元朗鄉事派為首。而這群人是誰呢？根據資料指稱，所謂的鄉事派係指：「以新界鄉議局成員、新界社團聯會等新界鄉事勢力為主，主要成員以新界原居民及鄉郊社團組織為主，1997年前鄉事派支持港英政府及中華民國政府，但1997年香港主權移交後成為「愛國愛港」的政治力量之一，堅定擁護中華人民共和國政府和香港特別行政區政府。」

從上述文字，是否讓台灣的大家有似曾相似的感覺。原來這些人在97之前，是一群擁護中華民國政府的人士，後來見風轉舵的很快啊，一下子就成共產黨急先鋒。剛好這和台灣的歷史很像，在美麗島事件、中壢事件，國民黨政府放任黑道去鬧場，甚至讓黑道偽裝成抗議群眾，還有事後再叫黑道去抗議者家中搗亂、恐嚇。

遠的不說，在90年代黑金政治最猖獗的時候，屏東縣長選舉，鄭太吉招搖棒打參與民進黨造勢的人，這些事情都仍歷歷在目。尤其是2017年台大操場濺血事件，統促黨不少黑道份子一路追打台大學生，荒謬的是，竟然長達40分鐘，只有幾百公尺的派出所沒有半個警力到場坐鎮。而這些統促黨的黑道份子，大多出自竹聯幫，一個當年自詡愛國，跑去美國槍殺作家江南釀成台灣的國際醜聞，蔣家更因此被迫交出政權。沒想到這批當年的愛國份子，現在卻甘於共產黨的馬前卒，根本和這些香港建制鄉事派如出一轍！

2017年台大操場濺血事件，統促黨不少黑道份子一路追打台大學生，荒謬的是，竟然長達40分鐘，只有幾百公尺的派出所沒有半個警力到場坐鎮。（資料照）

台灣發生的事情，只證明了這些人過去支持國民黨，為了國民黨可以打人，現在轉成支持共產黨一樣可以暴力毆人。在台灣如此，在香港也是。

這次被襲擊的香港人包含了：立法會議員林卓廷、愛護動物協會資深媒體人柳俊江、立場新聞女記者何桂藍，其他受到攻擊的人包括孕婦、抱著嬰兒的女性和兒童。尤其是攻擊孕婦的行動更是讓人不解，怎麼可以有暴力到毫無人性？如果這些人是香港人甚至是中國人，看著自己的親人若受到同等待遇作何感想？

台灣人尤其務必要警醒警覺，這些來路不明的黑道份子，許多人根本是自中國入境香港，從微博上許多照片資料可以證明，這些人根本不是傳統的香港人民。北京政府雖然號稱不會派遣解放軍，但是派出黑道跑來香港打人，其實意義完全相同。讓當地黑道與中國黑道合流，一起打擊香港，這是北京對台也慣用的手法。

台灣人更要警覺的是，國民黨總統候選人韓國瑜，可是一位進過香港中聯辦，用行動支持一國兩制的總統候選人，是被香港民主派媒體指責為賣台的候選人，根據自由時報的報導：「香港《成報》昨更以頭版頭條「高雄市長韓國瑜賣掉台灣」批評，並搭配「默認一國兩制」、「私通中國」、「認共產黨是老闆」等斗大標題，對韓所為怒不可遏。」台灣人民不可以對北京政府這樣子的制台手法掉以輕心。還有背後力挺韓國瑜的紅媒，更是國台辦的喉舌，台灣務必要加強相關的法律措施加以反制，杜絕北京的亂台作為。

香港《成報》日前更以頭版頭條「高雄市長韓國瑜賣掉台灣」批評，並搭配「默認一國兩制」、「私通中國」、「認共產黨是老闆」等斗大標題，對韓所為怒不可遏。（圖：取自石明謹臉書/資料照）

我們也奉勸港府萬不可以再任由類似事件一再上演，尤其是如此目無法紀的暴力犯罪，有損香港在國際社會上的法治地位，更對香港的前景帶來非常凶險的影響。北京政府不要一味的只會控制港府，應該要讓自由民主聲音落實，讓港人高度自治，香港政府亦請謹慎決策，傾聽民意，徹底落實進行應有的政治改革！

（研究生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法