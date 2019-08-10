自由開講》協尋2014年的柯文哲

李柏毅

還記得2014年，以白色力量作為號召，強調從政治獻金到施政，凡事公開透明、敢作敢說的柯文哲，當年大刀闊斧地說要火速查辦「五大弊案」，柯文哲甚至揚言「要拆大巨蛋」，當時的柯文哲，打擊財團可說是不遺餘力－左打遠雄（大巨蛋）、右打鴻海（三創案）與富邦（松菸案），2015年時還數度公開與鴻海董事長郭台銘互嗆。但不過短短四、五年光陰，「五大弊案」變成「五大案」，又變成「五大怪案」；柯文哲與財團的關係，也從「我選舉沒拿你錢，我沒欠你」、「財團怎麼可以如此囂張」，變為緊密合作的盟友。除了近日盛傳柯文哲將助他當年嗆聲的郭董參選總統外，在馬英九、郝龍斌時期都無法過關的富邦土地變更案，竟在柯文哲主政下過關，富邦總行機關用地及鄰近的住宅用地，一舉變更為商業用地，以柯文哲過去的標準來看，這恐怕也是貪污？讓人感嘆的是，2014年那個敢於為了市民福祉嗆聲財團的柯文哲，已經不知去向。

2014年那個敢於為了市民福祉嗆聲財團的柯文哲，已經不知去向。（本報資料照）

2015年時，台北市長柯文哲成立廉政委員會，查辦「五大弊案」，強調「絕不放水」大巨蛋，又痛批遠雄「財團太傲慢」、「無法無天」，當時多少看不慣財團行徑的年輕人，對柯文哲大為讚賞，在網路上替柯加油打氣，說要「給只做事不看情面的柯P永無止盡的讚」，因為一個「白目」的人改變了台灣政治環境。但不過才過了一兩年，其中不斷有媒體揭露柯市府高層與遠雄私下會商大巨蛋案，柯文哲皆閃避話題，還說「難道上廁所也要公開透明？」，卻又不正面否認與財團密會一事。在經過多次與遠雄磋商後，柯文哲在2016年宣告「大巨蛋在任內盡量蓋完」。一面批財團、一面又與財團密會，這難道就是阿北的「公開透明」？一面放話說要將弊案查辦到底，後來卻又說要盡量配合遠雄、盡量善後，柯文哲對遠雄的態度丕變，讓人不知當年說要查辦到底、說要改革的阿北到底是誰？

最近一年當中，柯文哲與財團的關係更是耐人尋味，從調降囤房稅，到富邦總行土地變更案，以及台塑集團大樓都更案等都在柯文哲手上解套；今年中更研議要威京集團京華城蓋豪宅；最近，國泰人壽持有的長春路六福皇宮舊址及後方住宅區共1756坪土地，更取消僅能做國際觀光旅館的限制，這些案件牽涉利益動輒數十億以上，在過去馬英九、郝龍斌的時代都未必敢通過，柯文哲卻全數放行，想必是在短短數年內，柯文哲和大財團的關係修補得不錯。回想起當年猛批財團的柯文哲，真是讓人感嘆。當年說「台灣政治人物沒勇氣做改革，因為第一任想第二任，第二任想總統」的阿北，現在不僅組了政黨，準備揮軍立法院及總統大選，變成自己過去所說的「沒勇氣做改革」的政治人物，正如一些「前柯粉」在政論節目上所說的，柯文哲是打臉過去的自己，也打了柯粉的臉。

回頭看看2014年的柯文哲，和現在已是判若兩人。

（服務業）

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