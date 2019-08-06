全面真軍》當心柯文哲把組黨不順抹黑成政府打壓？！

今日是台灣民眾黨的創黨大會，我們認為柯文哲很有可能會開始嚷嚷「民進黨打壓我組黨」混淆視聽也打烏賊戰。

全面真軍

柯文哲籌組台灣民眾黨的進程並不如他預期的順利。台灣民眾黨有引起一定的新聞關注，但是柯文哲用黨名在等待的「那個男人」並沒有如他預期的到來，台灣民眾黨也沒有掀起巨大的正面聲亮以及旋風，只引來了一堆政治邊緣人。將領不來、兵馬不全、軍糧沒到位、雨也還沒下來，這不是桶狹間之戰，反而比較像馬陵之戰。

也因此昨天（5日）柯文哲大發雷霆，大罵「妳（指蔡英文）沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊！」這種沒有任何證據的全稱式指控，是空中交火中的大忌，柯文哲會讓本來對他印象還可以的人感到卻步，同時也得接受一大堆「蔡英文身邊沒有貪污」的人輪番猛攻。

柯文哲大罵「妳（指蔡英文）沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊！」這種沒有任何證據的全稱式指控，是空中交火中的大忌！（資料照）

事實上，關於柯文哲念茲在茲的機場第三航廈設計有疑慮而導致施工標持續流標，該案設計標競圖在2015年底決定，當時執政者不是蔡英文。關於慶富案件，從公告招標、決標乃至於後續台船提起申訴審議，都是在馬政府時代，與蔡英文一點關係都沒有，卻在柯文哲口中，變成蔡英文身旁的人貪污？柯文哲面對別人的指控時，無論是他念茲在茲的器捐案，或北市府的人事案，總強調自己是外科醫生，「指控人家要有證據，一二三四，把他寫清楚」，結果自己指控他人，則是可以無的放矢。

其實，柯文哲只是把他的怒氣隨意發洩，並且認為這樣的交火可以帶來聲量，無所不用其極的用暴言拉抬自身聲量是柯文哲現在最愛做的事情。今日是台灣民眾黨的創黨大會，我們認為柯文哲很有可能會開始嚷嚷「民進黨打壓我組黨」混淆視聽也打烏賊戰。

事實上，關於柯文哲念茲在茲的機場第三航廈設計有疑慮而導致施工標持續流標，該案設計標競圖在2015年底決定，當時執政者不是蔡英文。關於慶富案件，從公告招標、決標乃至於後續台船提起申訴審議，都是在馬政府時代，與蔡英文一點關係都沒有，卻在柯文哲口中，變成蔡英文身旁的人貪污？（資料照）

別人組黨花了多久時間

依據內政部系統查詢，時代力量在2015年1月25日舉行創黨成立大會，而在2015年2月13日內政部備案，耗時約20日。綠黨社會民主黨聯盟在104年8月31日成立，而在104年9月25日內政部備案，耗時約25日。國會政黨聯盟於107年10月18日成立，而在107年11月29日內政部備案，耗時約1個半月。安定力量在108年5月25日成立，而在108年7月15日內政部備案，耗時約2個月。台灣基進黨在105年5月15日成立，而在105年8月17日內政部備案，耗時約3個月。從以上的資訊我們可以知道，從創黨大會到內政部備案，可能一個月內完成，也可能要花到兩、三個月，如果文件越齊全，速度就越快。

政黨籌組送的慢當然就拖的久

政黨籌組的流程，依照內政部所提供的資料來看，草創政黨在召開成立大會後，30天內要將章程、黨員名冊、申請書和開會紀錄等資料上傳到內政部的網站，並且把紙本寄去內政部。內政部在收到這些資料後，如無意外（例如資料有缺要求補件，或是有些資料不合乎法律規定，比方說成立大會開會人數不足等），內政部必須在最後補件日後30天內審核完畢，決定是否同意政黨備案。一旦內政部備案後，該政黨便可向所在地的地方法院辦理法人登記，登記完成時就完成了創設政黨的時序，能行使政黨的相關權利。原則上來說，在這個審查階段裡，「最多」只有30天的時間是需要等待內政部審查的，其他時間能多快完成政黨設立，都是政黨自己的事，怪不得別人。

台灣民眾黨如果來不及組要怪誰

2020的立法委員選舉，依中選會公布的時程，11月8日公布立法委員選舉公告，從11月18日到22日受理候選人登記的申請，時間已經甚為緊迫。目前我國所有政黨中，尚沒有以「台灣民眾黨」為名的政黨，名稱問題應該不大。但是創黨的各項文件、各項條件是否能夠快速完成，那麼就要看柯文哲團隊有沒有效率了。2019年8月3日柯文哲受訪的時候說：「我現在黨綱、黨章都還沒想好，如果遇到有人要收身分證加入政黨的，不要上當，我們會採用網路登記，現在網站都還沒做好勒！」3天後要開成立大會，黨章、黨綱都沒有，入黨的文件要網路登記，然而網站都沒有做好，如果8月6號開完成立大會，相關的文件跟資料還沒有備齊，導致組黨時程拖慢，那當然是要怪沒有準備好東西的人。

台灣民眾黨如果來不及組要怪誰，那當然是要怪沒有準備好東西的人。（資料照）

內政部要避免被柯文哲當成沙包打

如果成立的時間不如柯文哲預期，柯文哲勢必會大罵「民進黨阻止我組黨」、「民進黨刻意卡我」、「為什麼要花那麼久時間我北市府一下就好」。柯文哲永遠不會思考自己有什麼不足，只會把問題怪在別人身上，順便營造出他想要的「政治受虐兒」氛圍。真軍在此呼籲內政部對於這個申請案，應該要公開透明審議、時時刻刻說明到底缺什麼文件、什麼東西還沒有補好，不要淪為柯文哲的沙包、提款機。柯文哲最喜歡找政治提款機，從一開始的連勝文，後來的吳音寧、新潮流到現在的蔡英文都是。尤其應該提防，柯文哲是否為了政治操作，刻意於送件時故意漏送必要文件，再來哭哭說民進黨政府故意卡他，畢竟防人之心不可無，防柯之心更不可無。

柯文哲永遠不會思考自己有什麼不足，只會把問題怪在別人身上，順便營造出他想要的「政治受虐兒」氛圍。（資料照）

上面該破的梗、該注意的奧步，真軍都替大家整理出來了。最後，真軍呼籲大家都該睜大眼睛看看8月6日成立大會時，會來怎樣的人，怎樣的社會賢達會擁抱柯文哲的台灣民眾黨。

本文經授權轉載自全面真軍 當心柯文哲把組黨不順抹黑成政府打壓？！

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