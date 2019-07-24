全面真軍》解決問題，而不是攻擊指出問題的人！

立委黃國昌踢爆了這件事情，引來了不小的非議。我們向來對於黃國昌沒有給過什麼正面的評價，但就事論事來說，黃國昌確實努力的讓這個重大國安事件被發現，是不容抹煞的事實。

全面真軍

昨日我國上演了扎實的國安危機，國安局調派總統府的公務人員利用總統出訪的機會走私了9,800條香菸，這樣的事件完全突顯了我國的國安問題。雖說這批香菸所能獲取的利益，最大化大概也是不到買價的兩倍，但是其中手法的精純度可以讓人清楚的了解這一定不是數人所為，也應該不是單一的事件，更可能是長期以來的積習。

立委黃國昌踢爆了這件事情，引來了不小的非議。我們向來對於黃國昌沒有給過什麼正面的評價，但就事論事來說，黃國昌確實努力的讓這個重大國安事件被發現，是不容抹煞的事實。我們可以說他總是在法案上「加蔥」而昧於現實、我們可以說他選區經營不力而遲未宣布繼續參選連任，但是在這件事情上不應該指責或揶揄他。

我們向來對於黃國昌沒有給過什麼正面的評價，但就事論事來說，黃國昌確實努力的讓這個重大國安事件被發現，是不容抹煞的事實。（資料照）

事實上，如果有看黃國昌臉書貼文、記者會發言的話，應該可以發現他已經盡量將這個事情跟總統外交出訪切割，也沒有利用這個機會硬是要打擊本次出訪，這個角度來看，已經是仁至義盡。看看香港、再看看韓國瑜，我們的危機感當然越來越大。但不能因為這樣的危機感就要說真話的人閉嘴，這肯定是本末倒置。

事件發生後，國安局長及總統府侍衛長下台、未來隨行人員不再享有通關禮遇。交通部長林佳龍也已經坦承「走私菸是華航多年來的陋習」，這件事情已經非常明確，司法及檢調應該要全面調查，依法處理。本案也涉及菸酒管理法、貪污治罪條例第4條第1項第4款：「四、以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品者。」是扎扎實實的重罪。這樣的狀況到底多久了？到底有多少這樣的人？應該要完整究辦。

交通部長林佳龍也已經坦承「走私菸是華航多年來的陋習」，這件事情已經非常明確，司法及檢調應該要全面調查，依法處理。（資料照）

外交出訪有其成果，美方所提供的規格也是有目共睹，這是應該給予肯定的。但嚴重國安問題的處理，也是政府所應該要立刻去執行的事情，不能有任何的怠慢。至於刻意無限擴大、刻意搧風點火的國民黨立委跟前高官們，這些人從來不是國家進步的動力，而是國家衰敗的象徵。

至於柯文哲早上說：「蔡總統一定很懊惱，一個這麼棒的訪美、而且美國高規格接待，一顆老鼠屎把她整個出國訪問的廣告全部毀掉。」柯市長，你不是說不缺點出問題的人嗎？至少蔡英文沒有跟你一樣，出訪出問題就說：「那是我們小朋友不對啦」。

柯市長，至少蔡英文沒有跟你一樣，出訪出問題就說：「那是我們小朋友不對啦」。（資料照）

本文經授權轉載自全面真軍 解決問題，而不是攻擊指出問題的人！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法