全面真軍》柯文哲市長弄的柯粉好亂啊？！

柯文哲在民進黨初選後一直說賴清德被做掉，一直想挑起他黨紛爭。下週柯文哲大概又會說郭台銘被民進黨做掉，民進黨好可惡。但是去年最支持韓國瑜，說韓國瑜好棒好有料的不就是柯文哲？柯文哲的所有動作，都是為了自己。

全面真軍

剛剛（9日）柯市長有感而發，在臉書上表示「選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單，文中又提到郭台銘提出的「0到6歲國家養」解決不了問題。這個件事一兩週前國民黨跟民進黨都說了，柯市長是晃神太久嗎？

（翻攝柯文哲臉書）

但是前幾天，柯市長的幕僚李縉穎才在柯市長知情的前提下，在PTT上希望國民黨支持者「有韓不投 非韓投郭」；今天柯市長又說民進黨支持者「非韓不投」會玩的太過火。無巧不巧，中國的CCTV也是持這個論調，看來中國、中國國民黨、柯文哲好像有著很特殊的「默契」。

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