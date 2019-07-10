全面真軍》柯文哲市長弄的柯粉好亂啊？！

全面真軍
剛剛（9日）柯市長有感而發，在臉書上表示「選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單，文中又提到郭台銘提出的「0到6歲國家養」解決不了問題。這個件事一兩週前國民黨跟民進黨都說了，柯市長是晃神太久嗎？
（翻攝柯文哲臉書）
但是前幾天，柯市長的幕僚李縉穎才在柯市長知情的前提下，在PTT上希望國民黨支持者「有韓不投 非韓投郭」；今天柯市長又說民進黨支持者「非韓不投」會玩的太過火。無巧不巧，中國的CCTV也是持這個論調，看來中國、中國國民黨、柯文哲好像有著很特殊的「默契」。
但從柯市長今日的發文來看，柯市長好像又對郭台銘開出的支票很有意見，柯市長自己是不是有在偷偷玩火，到底柯市長要不要玩火，弄得柯粉好亂啊！
今日（9日）下午周金易瑋在電視節目中說國民黨初選第一天，第一名領先已有差距，看來韓導已經有望代表國民黨出線，柯市長是否覺得大家要玩火就一起來？柯市長不斷的變化不是新聞，沒有核心價值的人差不多是這樣。
柯文哲在民進黨初選後一直說賴清德被做掉，一直想挑起他黨紛爭。下週柯文哲大概又會說郭台銘被民進黨做掉，民進黨好可惡。但是去年最支持韓國瑜，說韓國瑜好棒好有料的不就是柯文哲？柯文哲的所有動作，都是為了自己。
但是去年最支持韓國瑜，說韓國瑜好棒好有料的不就是柯文哲？柯文哲的所有動作，都是為了自己。（資料照）
全面真軍無意對國民黨初選表態，因為無論是郭或韓對反中國、反國民黨勢力而言都是硬仗。但是我們要全力揭開柯文哲「假深綠」、「假進步」的外觀，還是那句老話，所有的柯黑都曾經被柯文哲騙過。
It's science！
本文經授權轉載自全面真軍 柯文哲市長弄的柯粉好亂啊？！