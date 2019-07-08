全面真軍》盜攝？發文？不知情？柯市長的左支右絀及惡劣

柯文哲兩岸政策比國民黨還要軟，柯文哲對於他的核心幕僚，對於這些年輕人是採取免洗切割的態度，這樣的政治人物我們感到不齒。

全面真軍

昨天上午柯市長幕僚李縉穎在PTT八卦版以一篇「一位藍底鑲白旗政治幕僚的真心話」為題的文章，叫大家「有韓不投 非韓投郭」，並預測若不如此韓國瑜將有很大的機會通過國民黨初選，進而取得總統大位。這篇文章讓八卦版上支持柯文哲的勢力大大敗退，整個八卦板燒了一天， 柯文哲在PTT上出現了空前危機。

李縉穎（柯文哲後方左一）是前立委李嘉進的兒子，目前擔任柯文哲重要幕僚，日前還隨柯赴上海參加雙城論壇。（台北市政府提供）

消息一出，李縉穎在受訪時表示在發文前有先告知他的老闆柯市長，但奇怪的是，在同時採訪柯市長的時候，他卻表示明天再說，今天柯市長的說法是：「那是他個人意見怎麼可以問我，誰寫誰負責，說好好好是我的口頭禪啦」。

恰好在前幾天柯劉會期間，柯市長對現場攝影直播被中國官方人員強行中止一事，也表示都是幕僚的個人行為，他事前完全不知情。幕僚柯昱安卻說這種大事怎麼可能是由他決定。後來媒體報導又將問題轉向劉奕霆跟李縉穎，柯文哲到底是沒辦法妥善管理他的部屬呢？還是他的部屬都是可割可棄，出事就乖乖吞下去的苦命年輕人呢？無論是哪個，柯文哲都非常失格。

柯文哲兩岸政策比國民黨還要軟，柯文哲對於他的核心幕僚，對於這些年輕人是採取免洗切割的態度，這樣的政治人物我們感到不齒。（台北市政府提供）

在跟劉結一的「突然會面中」，柯粉沾沾自喜的說公開直播，結果被中國一掌無情的馬上關掉。柯粉沾沾自喜的說柯文哲說了習大大，但事實上人家劉結一直接跟你提習近平的告台灣同胞書，說一國兩制已經指明了方向。柯文哲一心一意的把這次雙城論壇當成寶，結果我們看到的是各種不知分寸、各種慘遭矮化，柯文哲耍個小嘴皮子卻被人綁在告台灣同胞書的套路中。柯文哲無法處理國際關係，甚至柯文哲在台灣與中國關係中只能選擇下跪投降。

這不是我們空口說白話，柯文哲在7月7日受訪時對於政府要提出中國代理人法案等相關國安法案，他嘆氣說：「不要凡事都先把人家當壞人，人家法都還沒立，就把人家貼標籤。」對於這些國安法案有訂定必要，這應該已經是不少人的共識，柯文哲所採取的價值就是不要讓中國有任何的不滿，姿態低的不能再低。

七月中旬快到了，本週國民黨會決定一位總統候選人，姑且不論會不會有生氣獨立參選，或者是會不會有換誰的戲碼，柯文哲應該也要在幾週內做出參選決定。柯文哲兩岸政策比國民黨還要軟，柯文哲對於他的核心幕僚，對於這些年輕人是採取免洗切割的態度，這樣的政治人物我們感到不齒。

本文經授權轉載自全面真軍 盜攝？發文？不知情？-柯市長的左支右絀及惡劣

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