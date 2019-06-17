全面真軍》柯P的機會主義者聯盟：起源

自從去年六都爭霸白綠分手後，很多人持續發現我們柯吸附（柯文哲）在當選後層出無窮的自打臉發言，不管是同婚巨蛋尤其是兩岸，讓大家在錯愕之餘忍不住就想酸。

◎作者：大阪夜逃屋

話說台灣幾乎每年不是要選舉就是要準備選舉，台灣人更是號稱是選舉的戰鬥民族，有著全世界最哈扣最複雜的各式選舉戰術，今天真軍想跟大家分享一個假說，尤其是跟網路上各位可愛的土包子、1450、或柯學家們切磋切磋，如果我兩惺惺相惜，不妨也來個輕輕的賓士之吻。雖然上面提到各路義勇軍，但真軍今天還是要挑戰柯學家啦，不然前面梗圖一直出是出心酸的逆。



自從去年六都爭霸白綠分手後，很多人持續發現我們柯吸附（純音譯，這是輸入法自動選字的）在當選後層出無窮的自打臉發言，不管是同婚巨蛋尤其是兩岸，讓大家在錯愕之餘忍不住就想酸，於是每天罵柯吸附直到手背上浮出新潮流的圖案（這張梗圖跟真軍無關）；有人分析這是因為柯吸附因為想要鬆動淺藍淺綠板塊，所以一邊暴言一邊期待在三腳督局面中出線，然後高潮噴發：我們贏啦RRRR。延續這個論點，也有人搭配台灣就是基本盤藍大於綠，所以首要就是討好淺藍選民的角度，來解釋柯吸附的義大利變化（魔法少女柯吸附，變身～）。最後，近期因為霸海皇英（恭喜皇上這個說法已經OP很久了啦）成功在民進黨初選中出線，普遍開始傾向認為柯吸附的情勢已經沒去年1124選後那麼樂觀，所以柯吸附應該是會台北市長做好做滿，不論是你柯粉柯黑柯學家都沒差，大夥可以回家啦。可是真的是這樣嗎？壞壞的真軍不願接受這種單調的劇情，決定要成為比柯粉更會超譯更ㄎㄧㄤ的柯學怪人！

遙想當年柯吸附因為MG149案一直被國民黨搞到那個要開啟白綠合作的時代，柯吸附必須要達成的任務有二：一是接收綠營基本盤，二是拉攏吸附對手陣營的邊緣人游移票。第一點在綠營禮讓又借兵借將的情況下，先天就沒有難度，尤其是在綠營人馬擦脂抹粉下，讓我們柯吸附看起就像是個淺綠（雖然選前自稱深綠啦）；第二點則是利用對手公子權貴形象造成的內部矛盾，以及選戰各種戰術失誤，讓柯吸附的形象跟宣傳手法反而顯得年輕有活力有進步價值。所以對我們柯吸附來說，明年最好的情境當然是在總統大選重現去年1124的三腳督，為此柯吸附的對戰組合必須要是藍綠都派出基本教義特別強烈的人，而且一定要哈扣到足以各自造成內部矛盾的腳色，那不用說就是發財金孫啦。發財金孫就是代表兩陣營中那些最哈扣的粉絲群，這些粉絲有如目無旁人的宅宅，可以輕易地製造鮮明的群體感，同時也就是隔閡感跟差異感，那因此被排斥看衰小的人正好可以來我們柯吸附這邊啊～



講那麼多，這個對戰組合都不可能實現了，那柯吸附怎麼辦才好呢？因為要是乖乖老實當市長等到卸任之後一定沒梗，搞不好各迷因粉專都懶得做梗圖，對於空軍網軍柯家軍體系來說如果沒有話題，自然無法吸引資源，那94政治生命的黃昏。這邊真軍決定進行一個政治新創的提案，幫助柯吸附在天使輪ABCD輪當中保持人力財力競爭力，讓柯吸附沒有2020也有2024，我們就先一樣給這個提案一個很新創的名字：Project 機會主義者聯盟。

雖然近來年柯吸附也自己聚集了一些柯粉信眾，但是如果要繼續拉攏兩邊的游移票，靠柯吸附的自打臉發言可能很快就會看到極限，因為一旦柯粉柯黑這個模式因為自打臉一直確立加深下去，就只會變成另一個小藍小綠小白的基本教義派，很可能又要被邊緣化。



在這裡，曾經提出又被遺忘的組黨選總統模式或者馬克宏模式，正是我們因為Project 機會主義者聯盟的核心概念。有別於以往的第三勢力都是鎖定光譜兩端的選民，柯吸附應該聽從真軍的社會觀察，相信台灣選民絕大多數只是因為單一政見或價值取向或議題而決定最終投票的人選，所以柯吸附自己辛苦圈粉不如讓大家各自圈粉再組成天團，這些電影都已經演過了。



人選方面，柯吸附直系幕僚明顯不夠力，看看主張兩岸關係離人民太遠的庶民學姊跟疑似抄襲餅中隊長三角論的小柯柯就知道，再考慮時間因素，勢必要找現存的政治明星來波大的才有意義。可是本來有明星光環的人還是有自己的價值理念政見，甚至也很有可能色彩強烈，那要怎麼入機會主義者聯盟呢？真軍認為，關鍵在於柯吸附要從拉攏柯粉的模式轉為拉攏各路明星，來最大化聯盟規模，為此柯吸附只堅持價值中立是不夠的，因為各路明星需要的是一個連結點，所以柯吸附必須成為萬用插座，用各式矛盾發言來讓大家各取所需，反正92共識就是這樣，至於我們柯吸附當然正是聯盟的中心，因為沒人比柯吸附更中立。

形式方面，考量要盡量讓各路明星的圈粉效益極大化，柯吸附甚至不一定要正式成立嚴格意義的政黨，同時也可以宣傳這種新型態的政治結盟才是新的民主價值，讓柯吸附可以很自然大方地跟各方人馬接觸、結交盟友，這94我們機會主義者聯盟的大熔爐中立模式。



Project 機會主義者聯盟的目的是要讓柯吸附繼續保有聲量，一定需要一次實戰機會來開啟柯吸附宇宙，電影都演過了嘛。真軍認為如果柯吸附能持續透過各陣營的分裂，成功累積夠多政治明星的人氣、幕僚、甚至資源，那麼機會主義者聯盟一定要參加2020大選，利用明星光環取得分區不分區立委席次，不論是親自參選或是禮讓模式，更重要的是要在總統選舉結果中，一口氣邊緣化目前的小藍小綠政黨並加以吸收，那就是目前機會主義者聯盟的最佳戰略。

本文經授權轉載自全面真軍 柯P的機會主義者聯盟：起源

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