全面真軍》柯文哲開始找人吵架就是在騙流量刷人氣？！

每當柯文哲開始說尖酸刻薄的罵人話語，就是想要找人吵架刷媒體聲量。（作者提供）
全面真軍
每當柯文哲開始說尖酸刻薄的罵人話語，就是想要找人吵架刷媒體聲量。我們可以從吳音寧、新潮流、蔡英文甚至最近的韓國瑜看出柯文哲常用戰術。柯文哲會先在媒體上高聲大罵，惹怒你等你回罵後又成功的在媒體上刷到一波版面，同時降低對自己的其他攻擊。對柯文哲來說「以攻代守」的「假失言」已經是常用的老招數了。
舉例而言，柯文哲前兩天說林飛帆「畢業後還是要找份工作」，就是典型的例子。林飛帆今天（18日）上廣播，居然傻傻地說：「這是他近期聽過最毒辣的評論」。這種的回嘴其實意義不大，建議飛帆可以來看看本粉專，我們可以給你更多更毒辣的評論，做一些心理建設，畢竟曾經滄海難為水嘛。真軍友善交流示範一下：「不准這樣說我們飛帆，人家花了很長的時間讀台大碩班，甚至還出國洗了一波，31年磨一劍！第一份正職工作至少給人家一點時間跟努力嘛。」
太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，遭台北市長柯文哲酸言是「畢業了總要找一份工作」。（資料照）
又舉例而言，柯文哲今日說：「在2018年台北市長選舉，尤其又發生葛特曼事件，現在蘇貞昌這樣講只能說，實在是有夠不要臉，我也不客氣回擊。」請問柯市長您揚言跨海提告葛特曼的案件現在怎樣了呢？葛特曼事件你要民進黨交出戰犯，你的幕僚直播或PO文就跟你無關，「無定向自打臉狂間歇性全身誠信失調症」又發作了嗎？
柯文哲還說：「像他X的慶富案、兆豐案還不是一大堆在發生」。柯文哲在2019年4月不是對自己爆粗口這件事道歉了嗎？怎麼又爆粗口了？現在這個政治正確的社會，連真軍不會隨便爆粗口了，動不動就「X、他O的」，這樣很不好。如果真的要罵，考量性別平衡你可以學范雲老師罵「幹崊北」或者罵「他老師的、去你市長的」，反父權、反權威，很棒。
葛特曼事件柯文哲要民進黨交出戰犯，但自己的幕僚直播或PO文就馬上切割跟你無關，「無定向自打臉狂間歇性全身誠信失調症」又發作了嗎？（資料照）
不過也難怪柯文哲這麼生氣啦，他應該已經悶很久了，自從1124以3000票改變成真後，柯文哲心裡的如意算盤卻沒有持續發生，1月份台北立委補選，白圾力量無法國會發光、3月台南立委補選，拍影片支持陳筱諭卻拉不下郭國文；狂批新潮流想要賴初選出線來提款，卻只能惋惜賴清德被做掉好可憐、讓小朋友帶風向支持郭台銘，結果被自己拱上去很有料的韓國瑜壓倒性贏得初選；去上海雙城論壇想要扳回一城，結果搞個低能的直播風波，大家只記得他跟國台辦相談甚歡，對民調卻沒什麼助益。
2019年的柯文哲，可謂是反指標中的反指標，在諸事不順下，開始動怒也是人之常情，it’s science！
本文經授權轉載自全面真軍 柯文哲開始找人吵架就是在騙流量刷人氣？！