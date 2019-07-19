全面真軍》柯文哲開始找人吵架就是在騙流量刷人氣？！

柯文哲會先在媒體上高聲大罵，惹怒你等你回罵後又成功的在媒體上刷到一波版面，同時降低對自己的其他攻擊。對柯文哲來說「以攻代守」的「假失言」已經是常用的老招數了。

每當柯文哲開始說尖酸刻薄的罵人話語，就是想要找人吵架刷媒體聲量。（作者提供）

全面真軍

每當柯文哲開始說尖酸刻薄的罵人話語，就是想要找人吵架刷媒體聲量。我們可以從吳音寧、新潮流、蔡英文甚至最近的韓國瑜看出柯文哲常用戰術。柯文哲會先在媒體上高聲大罵，惹怒你等你回罵後又成功的在媒體上刷到一波版面，同時降低對自己的其他攻擊。對柯文哲來說「以攻代守」的「假失言」已經是常用的老招數了。

舉例而言，柯文哲前兩天說林飛帆「畢業後還是要找份工作」，就是典型的例子。林飛帆今天（18日）上廣播，居然傻傻地說：「這是他近期聽過最毒辣的評論」。這種的回嘴其實意義不大，建議飛帆可以來看看本粉專，我們可以給你更多更毒辣的評論，做一些心理建設，畢竟曾經滄海難為水嘛。真軍友善交流示範一下：「不准這樣說我們飛帆，人家花了很長的時間讀台大碩班，甚至還出國洗了一波，31年磨一劍！第一份正職工作至少給人家一點時間跟努力嘛。」

太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，遭台北市長柯文哲酸言是「畢業了總要找一份工作」。（資料照）

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