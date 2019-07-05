全面真軍》柯文哲突然拜會國台辦－柯學的極限就是自我矛盾

全面真軍
柯文哲的雙城論壇行程剛剛突然有了重大轉折，柯文哲將在今日下午五點與國台辦主任劉結一見面，目前北市府正在火速向陸委會報備。原來國台辦的見面都是如此的突然、如此的不期而遇，太令人驚訝了。雙城論壇定位為城市跟城市間的交流，這是柯文哲一貫的主張。但是國台辦是一個中國對我國的統戰機構，這應該是沒有爭議的事實。
關於政治人物見中國統戰機構，柯文哲曾在今年三月對於韓國瑜見國台辦一事說：「我們跟韓國瑜不一樣，我們通常只見市長，是城市交流等級。」但柯文哲也曾說過：「我上一次去上海也有見到張志軍阿」，雙城論壇定調兩岸之間的城市交流，這是一個基礎，其他英文叫extra，是額外的。」柯文哲在六月時更曾批評韓國瑜：「像韓國瑜一下講到Over My Dead Body，如果你是習近平，你現在對他看法怎麼樣，就覺得奇怪，你都進中聯辦了，突然又跳出這個。」柯文哲顯然知道國台辦是一個統戰機關，也知道與國台辦會面的效應。
近期國台辦頻頻稱柯文哲的發言非常「令人讚賞」，也有台灣媒體說因為中國很滿意柯文哲對於反送中、一國兩制的「模糊化」，因此會在雙城論壇給他一個大禮。許多柯粉都說那是一個腦補的新聞，根本沒有要去見國台辦的規劃。今天柯文哲去見國台辦主任劉結一，是不是就證實了這不是腦補，而是中國與柯文哲已經有相當程度的「共識」。
我們再來看看近日中國時報對柯文哲的評價，2019年6月29號中國時報的頭版，整版都在為柯文哲說話，說民進黨會把柯文哲抹紅。今天早上的旺報頭版也大力讚揚柯文哲再提兩岸一家親。中國時報及電子報近日對柯文哲讚譽有加，各種呵護，是否也表現出柯文哲是旺旺體系心中除了韓國瑜之外的B計畫？
柯文哲昨天說：「重申兩岸一家親，而要尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史。」柯文哲這麼重視實證跟科學，請問中國跟台灣之間到底簽訂過怎樣的協定？怎樣互動的歷史要被尊重？多年前曾經被柯文哲稱為「下跪投降」的九二共識，就是柯文哲要尊重的歷史嗎？柯文哲的所作所為，已經不需要別人抹紅。在郭台銘、韓國瑜、朱立倫都在打喊「反一國兩制」的時候，柯文哲安靜默不作聲，選擇了與國台辦會面，比國民黨還要親中，這是甚麼白色力量？
六月以來郁慕明、洪秀柱、高金素梅跟國台辦劉結一聯繫，劉結一表示已經跟以上這些人達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程等多項共識。」這也代表了劉結一跟台灣政治人物會面的目的只有一個，就是推動統一。等等柯文哲要跟劉結一會面，談的是否也是這個議題。柯文哲向來主張公開透明，柯粉也最愛逐字稿，柯文哲有沒有種把他跟劉結一會面的錄音檔全部公開，讓大家來做逐字稿呢？
答案是柯文哲沒種，他連大巨蛋錄音被公開都會崩潰生氣，他就是這麼噁心的一個政治人物。
本文經授權轉載自全面真軍 柯文哲突然拜會國台辦－柯學的極限就是自我矛盾