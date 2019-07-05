全面真軍》柯文哲突然拜會國台辦－柯學的極限就是自我矛盾

雙城論壇定位為城市跟城市間的交流，這是柯文哲一貫的主張。但是國台辦是一個中國對我國的統戰機構，這應該是沒有爭議的事實。

全面真軍

柯文哲的雙城論壇行程剛剛突然有了重大轉折，柯文哲將在今日下午五點與國台辦主任劉結一見面，目前北市府正在火速向陸委會報備。原來國台辦的見面都是如此的突然、如此的不期而遇，太令人驚訝了。雙城論壇定位為城市跟城市間的交流，這是柯文哲一貫的主張。但是國台辦是一個中國對我國的統戰機構，這應該是沒有爭議的事實。

關於政治人物見中國統戰機構，柯文哲曾在今年三月對於韓國瑜見國台辦一事說：「我們跟韓國瑜不一樣，我們通常只見市長，是城市交流等級。」但柯文哲也曾說過：「我上一次去上海也有見到張志軍阿」，雙城論壇定調兩岸之間的城市交流，這是一個基礎，其他英文叫extra，是額外的。」柯文哲在六月時更曾批評韓國瑜：「像韓國瑜一下講到Over My Dead Body，如果你是習近平，你現在對他看法怎麼樣，就覺得奇怪，你都進中聯辦了，突然又跳出這個。」柯文哲顯然知道國台辦是一個統戰機關，也知道與國台辦會面的效應。

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