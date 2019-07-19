全面真軍》柯文哲先生，菜包、草包、白包你會選哪一個呢？

柯文哲先生，難道透過負面流量來行銷自己就是你要的「用愛與擁抱推倒高牆嗎」？

柯文哲先生，菜包、草包、白包你會選哪一個呢？（資料照）

全面真軍

柯文哲的爆炸性攻擊言論絲毫沒有停下來的打算，如真軍強調的，柯文哲現在做的事情就是透過不斷的言語暴力，希望能夠激怒蔡英文、蘇貞昌甚至是韓國瑜，一旦激怒後就能夠有更多的關注度以及流量。

柯文哲現在做的事情就是透過不斷的言語暴力，希望能夠激怒蔡英文、蘇貞昌甚至是韓國瑜，一旦激怒後就能夠有更多的關注度以及流量。（資料照）

柯文哲先生，難道透過負面流量來行銷自己就是你要的「用愛與擁抱推倒高牆嗎」？PTT上的網友，有多少人在幾年前，甚至幾個月前都是為了你不斷辯護的「柯粉」，然而現在紛紛出現「我曾經是柯粉」的告解（白包義勇軍的說法，那是1450起手式啦），其實套一句你最愛說的話：「誰決定柯黑有多少，是你柯文哲阿。」

在您以及您的團隊心中，最近所謂的「柯黑粉專」都是1450、都是拿錢罵你、都是行銷公司。別人我們不知道啦，我們全面真軍是從來沒有拿過一毛錢啦（也沒有人想要給我們錢，慘）。我們各自有自己的正職，你應該付不起薪水來請我們這種人，我們這種人也不會拿錢說話。

是柯粉變了？還是柯P變了？其實套一句柯文哲最愛說的話：「誰決定柯黑有多少，是你柯文哲阿。」（圖截自綠黨臉書）

柯文哲今天說：「台灣走到這個地步，只有草包跟菜包可以選擇，實在是真糟糕。」又說「他（指蘇貞昌）再講，我就問候他那個保安宮的事」。柯文哲不斷的爆粗口跟人身攻擊，說話要難聽的話，那所有網友也都可以跟你柯吸附交流交流。

請問，「菜包、草包、白包」你會選哪一個？ 說到宗教，我們可以問候你「和妙天禪師的間接關係」？說到說謊我們可以問問看「國安會ＡＢ稿是不是隨你搞」？

做一個市長做到整天吠，也是蠻了不起的。啊，抱歉我們說錯了，柯吸附碰到中國的事情，連亞斯伯格都可以不藥而癒，白包都快變紅包，最後再套句白包義勇軍最愛說的，一直吠J葛也不會比較有票啦！

做一個市長做到整天吠，也是蠻了不起的。（作者提供）

本文經授權轉載自全面真軍 柯文哲先生，菜包、草包、白包你會選哪一個呢？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法