全面真軍》北宜直鐵怎麼走？2014與2019的柯文哲想法不同！

北宜直鐵是很困難的議題，到底要走哪條路線原本就不是喊一喊而已，2014年的柯文哲準市長說應該以最短路線經過翡翠水庫，但卻說2019年的柯文哲表示不可以讓翡翠水庫出問題。我們再次強調，無論怎麼規畫，環境保護的考量一定是重中之重。

全面真軍

依昨日（25日）報導，鐵道局將以穿越翡翠水庫集水區到頭城的新方案送交通部審查，柯文哲說自己沒有特別贊成反對，強調政治要務實，並說：「你要蓋的話，特別要從水庫的集水區通過，應該要先告訴我環評的結果，對翡翠水庫的影響，不希望蓋一個北宜直鐵，結果翡翠水庫出問題。」鐵路局對此澄清目前只是提出方案，都還有討論的空間。

時間回到2014年，2014年12月7日自由時報報導，柯文哲拜會當時宜蘭縣長林聰賢，兩人共識：「盼北宜直線鐵路走最短路線，柯文哲說，若有環保問題，可拿出數據作攻防。」2014年12月8日三立報導：「新任台北市長柯文哲日前主張，盼北宜直鐵以最短路線經過翡翠水庫。台北市長郝龍斌今（8）日下午在記者會中表示，台北市目前立場是強烈反對北宜直鐵經過翡翠水庫。」同日中國時報報導：「準台北市長柯文哲尚未就任，昨日就先推翻現有市府立場，推動北宜直線穿越翡翠水庫的路線方案」

2014年12月7日，柯文哲拜會當時宜蘭縣長林聰賢（右），兩人共識：「盼北宜直線鐵路走最短路線，柯文哲說，若有環保問題，可拿出數據作攻防。」（資料照）

北宜直鐵是很困難的議題，到底要走哪條路線原本就不是喊一喊而已，2014年的柯文哲準市長說應該以最短路線經過翡翠水庫，但卻說2019年的柯文哲表示不可以讓翡翠水庫出問題。我們再次強調，無論怎麼規畫，環境保護的考量一定是重中之重。但是柯文哲市長，請你在評論政策時，叫你的幕僚好好地翻一下自己以前的發言，如果你覺得今是昨非，也請好好地說一下為什麼立場有所轉變，科學需要不斷驗證與論證，但柯學似乎不用。

不提政治立場，讓我們回到市政面上，柯文哲在2014年時所喊的「五大弊案」，現在是什麼風景，柯文哲罵得要命的大巨蛋，現在柯市府態度是什麼。柯文哲在2014年說北宜直鐵要經過翡翠水庫，現在的改變是為了什麼？柯文哲應該要承認，許多時候他的發言並沒有足夠的科學論證，所以會一變再變。柯文哲整天說中央執政不好、做得不好，但柯文哲的的政策、政治承諾，有落實得多好？

柯文哲整天說中央執政不好、做得不好，但柯文哲的的政策、政治承諾，有落實得多好？（資料照）

全面真軍在五年前（2014年8月3號）曾經撰擬「北宜直鐵的光與影：六分鐘了解直鐵的前世今生與優劣！」這一篇質感優文，我們曾經深入的了解這個議題，也明白這個議題的困難，希望各位粉絲可以多花點時間看這篇文章，也希望柯文哲不要總是用自己的柯學翻來覆去。

本文經授權轉載自全面真軍 北宜直鐵怎麼走？2014與2019的柯文哲想法不同！

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