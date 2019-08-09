新聞線上》漢子禿子，文燦文哲

記者陳杉榮

台灣的民主政治發展到今天，出現了嚴重的逆流，識者無不憂心忡忡。外有敵對勢力操控網軍和網媒，把台灣當成「打著民主毀民主」的試驗場，並在去年的選舉嘗到甜頭。內則政黨領袖操控初選辦法，民進黨打出延長賽，蔡英文勝之不武地贏了賴清德；國民黨則是吳敦義當主席出老千，大改初選遊戲規則，幹掉了朱立倫和王金平。

結果呢？台灣出現什麼樣的政治局面？即便美國力挺，蔡英文政府仍百般遭受中國勢力的牽制，執政腳步依然蹣跚。中國國民黨則成了道地的中國共產黨扈從，忘記了總裁的遺訓。剛當選北高市長的柯文哲和韓國瑜呢，「吃碗內看碗外」，最初還知道廉恥地遮遮掩掩，現在竟然大搖大擺、大言不慚地指點總統的職位。

韓國瑜不過是一個「玩票」性格濃厚的政治浪人，實踐是檢驗真理的唯一標準，過去的二十年就是最好的證明。前年還是吊兒郎當的北農總經理，今天變成深藍韓粉的「救世主」，何等荒謬！地方派系過去是國民黨掌控台灣基層的政治工具，韓國瑜若當總統，地方派系變成「總統的老闆」，這將會是多麼荒謬的圖像。

柯文哲不滿蔡英文，以「報復」為出發點，曾經自稱「墨綠」的他，現在可以塗上任何顏色，讓各種勢力在他身上借力使力。他創建台灣民眾黨，違背了他當初競選台北市長不參加政黨的承諾。這位習慣說謊失去政治信用的政客，越賭越大，以操弄媒體為樂，他吃定網路只在乎新鮮聳動，每天一副「我就是這樣，你要怎樣」的樣貌，在台灣東衝西突，唯獨不能得罪他眼中的大神中國北京政府。

韓國瑜和柯文哲去年都剛當選市長，如果是一個「正常」的人，應該信守選舉任期承諾，努力市政。結果他們兩位不是，成天做著當總統的春秋大夢。

鄭文燦和侯友宜，剛好是柯文哲和韓國瑜哥倆的「對照組」。連任桃園市長之後，鄭文燦兢兢業業於桃園市政，一點兒都不敢懈怠；接棒朱立倫當新北市長，侯友宜全力拚市政，他的身影出現在新北各個角落，求的是，他對選民的承諾，他要對得起他的良知。

鄭文燦和侯友宜是笨蛋嗎？柯文哲和韓國瑜比較聰明嗎？如果不務正業的人可以出頭，苦幹實幹的人都是傻瓜，這一天若真的到來，甚至提前到明年就來，這一代的台灣人，真的沒有臉對後代子孫做交代。

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