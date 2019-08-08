自由開講》不懂得財政紀律柯文哲

◎王仁權

據週刊昨日報導，郭台銘、柯文哲兩人密會談國政願景，針對經濟情勢交換意見，柯甚至建議郭找專家來上課，為總統大選做準備。先不管此報導內容是否為真，一個自認為最懂經濟的人，卻可以和一個連基本經濟ABC都搞不懂的人交換意見，這件事情本身就很不可思議。尤其觀察柯市長近期針對蔡政府經濟、產業、財政方面的發言，可說是笑話百出，凸顯出對國家治理完全不及格。

曾身為外科醫生的柯文哲市長，對急重症有相當豐富的經驗，所以他勢必清楚，針對任何一位需要急救的病患，都需要在最短的時間內，決定出正確的醫療方式，才能成功救活病人，不能單憑猜測與想像，不能高傲掉以輕心，也沒有時間去開玩笑說大話。治理國家更是如此，國家施政涉及到所有人民的權益，牽一髮動全身，經年累月的積習無法用簡單的SOP就能解決，跟醫病一樣需要對症下藥，但是這陣子以來，我們看到的柯市長，卻不懂這個基本道理。

國家施政涉及到所有人民的權益，牽一髮動全身，經年累月的積習無法用簡單的SOP就能解決。（圖：讀者提供）

從年初嘲笑中央負債累累所以砍軍公教年金、哪來預算賸餘可跟人民共享，日前又批評前瞻基礎建設是沒有財政紀律的產物，認為現在投入數千億做軌道運輸，未來無人電動車出現後就會讓這些投資泡湯，顯見柯文哲連基本的財政常識都不足，對產業發展及民生需求也像個井底之蛙憑空想像，缺乏國家整體戰略意識。

一個國家的財政資源必須作合理分配，才能確保國家長治久安、人民安居樂業，無論歲入多麼亮眼，在歲出編列時，都要顧及各層面的需求，例如公共建設、社會福利、教育文化、國家防衛等等，而不是全部拿來支付軍公教年金的無底洞，犧牲全民福利來養特定人。所以當預算有賸餘的時候，有治理能力的執政者就會善加運用，強化各種政策，與全民共享財政成果。

要知道，這幾年全球經濟成長停滯，台灣在大環境不景氣及中國經濟威脅的夾殺之下，猶如困獸之鬥，像是一帶一路、紅色供應鏈，都讓台灣關鍵產業面臨衝擊，只有靠台灣自己壯大自己，強化經濟活力與自主性，才有機會突破重圍。政府不僅要開源節流，每一年度的財政賸餘，更要好好珍惜與利用，才能替台灣累積更多實力與資本，提高能量去抵禦未來可能出現的全球蕭條。如同去年中央政府總預算執行結果，償還債務後還賸餘3百多億元，這些賸餘數額保留在適當時機用來拼經濟、顧民生、創造更多收益，才是對國家發展有利的做法，而非如柯市長認為的全用來填補債務這麼簡單。

再來講到前瞻基礎建設，前瞻最主要的目的，是要完善民生建設、強健台灣體質、帶動經濟發展。尤其軌道建設，除了人的乘運以外，還有貨物的載運，無論是運量或是效率的提升，都能產生更多經濟效益，活絡地方發展，還可保障經濟弱勢民眾享有移動自由。何況地下軌道系統，還具有國防及軍事功能，在戰時能作為後勤補給、防空指揮之用，國家必須維持多種形態的運輸方式，才能以備不時之需，並不是無人電動車就能輕易取代。柯市長這番前瞻泡湯言論，再次驗證他缺乏國家戰略意識與全盤思考能力，是聰明反被聰明誤。

真正聰明有能力的領導者，為了國家發展，是要懂得有計畫性地適度舉債，因為短期舉債的結果，可以造就長期的繁榮，得到更多收益，前瞻基礎建設就是很好的例證，為台灣的均衡發展打好基礎，當外商想來投資時，各縣市才會有能力去爭取，創造地方繁榮。也就是說，執政者不能一昧用少做少花、不做不花的舊思維來處理財政赤字問題，尤其各國都在拚命成長，當執政者選擇少做、不做，就等同是自退一萬步，把全球市場拱手讓人。

這三年多來，蔡政府就是用新的財政思維，不重蹈過去國民黨時代犯下的策略失誤，配合種種政策多管齊下，使得投資增加、企業獲利增加、勞動人口增加、中高階就業機會增加、稅收增加、國營事業和投資事業收入都增加，成功振興經濟，擺脫對中國的依賴。因此，即便今日中國一帶一路及紅色供應鏈的威脅仍舊存在，對台灣的影響卻已受到控制，甚至在精準應對美中貿易戰之下，吸引台商資金大量回流，創造上萬個中高階就業機會。

明年度中央政府總預算歲入歲出首度突破兩兆元，也是台灣22年來首次達到預算平衡，就是最好的證明，顯示蔡總統執政，成功讓產業、經濟、勞動、民生進入正向循環，賺錢賺到能還債和減稅，開出漂亮的財政成績單，而非像柯市長靠想像治國，對國家治理傲慢又無知。

（基金會研究員／專研財務金融）

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