自由開講》柯文哲的北市府充斥貪汙犯 怎能期待民眾黨多清新

◎孟青城

最近台北市長柯文哲動作頻頻，前幾天才宣布用台灣民主運動先驅蔣渭水曾經組織過的黨名「台灣民眾黨」來組黨，這兩天又抹黑蔡英文總統「身邊的人都貪汙」，今天「民眾黨」舉行創黨大會，更可以發現創黨黨員多是柯文哲在台北市的顧問或幕僚，再加上前藍綠的政治人物，包括前台南縣長蘇煥智、民國黨主席徐欣瑩、前彰化縣立委黃文玲等等，這樣一個令藍綠看了都會搖頭的「黃金夢幻陣容」，還真的很符合柯文哲自比帝王和毛澤東的性格，就是眾人都是我的奴才和砲灰，這些人不過都是柯文哲找來充數的。這樣的「民眾黨」，不知道蔣渭水在地下有知的話看了作何感想，儘管我們無法猜測蔣渭水的心情，至少他的後人都很反彈。

今天「民眾黨」舉行創黨大會，可以發現創黨黨員多是柯文哲在台北市的顧問或幕僚，再加上前藍綠的政治人物，包括前台南縣長蘇煥智（右）、民國黨主席徐欣瑩（中）、前彰化縣立委黃文玲（左）等等，這樣一個令藍綠看了都會搖頭的「黃金夢幻陣容」。（資料照）

從「民眾黨」的組成我們可以看出，這一個政黨完全沒有核心價值，不過只是柯文哲想要創造家天下的一己之私而已。而柯和郭台銘合作完全也只是一場交易，柯郭兩人在價值觀和意識型態上，可以說完全沒有相符之處，現在柯文哲一直硬要吹捧郭台銘，看了只是叫人覺得噁心和心理發寒，噁心之處在於當年號超稱進步價值、開放文化的白色力量竟然墮落這麼快，短短幾年就變成投機力量；心理發寒之處在於一旦郭柯王合作成功，未來台灣的命運會被帶往何方未可知，以他們這種投機交易組合，會把台灣賣給中共都不讓人意外。

柯文哲投機來搞政治交易就算了，但更可惡的是，他開始為了自己的選舉沒來由地開「地圖砲」，更指控「蔡英文身邊的每一個人都貪汙」，此話一出已有多位府院黨幕僚反彈，要求柯文哲嚴正對此不實指控道歉，但柯文哲不僅不願意道歉，還加碼指出「民進黨有沒有比國民黨清廉嗎」、「兆豐、慶富辦到哪裡，辦到連人都不見」、「一萬條香煙你辦到哪裡」等批評。有在關心時事的人就知道，兆豐案和慶富案都是馬政府時期爆發的案子，蔡政府只是在幫馬政府收爛攤子，一切都按部就班照司法程序來調查；而在私菸案中，蔡總統更展現當斷即斷的領導魄力，不僅撤換國安局長和華航高層，檢方也雷厲風行進行大規模調查，這些作為柯文哲都視而不見，反而只會一再抹黑，試問柯市長，如此利用言論自由對民主政治進行攻擊，不僅為國人做出最壞的示範，對得起你的偶像蔣渭水醫生嗎？

批評別人之前要反省自己，我們再看看台北市政府在柯文哲主政的2015年到今年8月，移送司法機關案件偵辦結案的已有139件，其中包括勞務採購圍標、工程採購圍標、偽造文書、圖利廠商、詐欺等等，原來「蔡英文身邊的每一個人都貪汙」這句話應該改成「柯文哲身邊的人都在貪汙」才對，柯文哲說「國家資源的不當使用也是一種腐敗」，那請問柯市長，在你主政的台北市政府發生這麼多起貪汙案，算不算也是「國家資源的不當使用也是一種腐敗」呢？

批評別人之前要反省自己，我們再看看台北市政府在柯文哲主政的2015年到今年8月，移送司法機關案件偵辦結案的已有139件，其中包括勞務採購圍標、工程採購圍標、偽造文書、圖利廠商、詐欺等等，原來「蔡英文身邊的每一個人都貪汙」這句話應該改成「柯文哲身邊的人都在貪汙」才對！（中央社）

我們要奉勸柯文哲，組黨和言論自由都是台灣民主政治之下寶貴的資產，如果柯市長組黨是為了台灣的進步，我們當然會樂觀其成，但如果柯文哲組黨只是為了一己之私而濫用台灣的民主，人民就必須睜大眼睛，看清柯市長的野心和算計，因為這對台灣民主政治未來發展絕非長遠之福。民主政治是要眾人一點一滴去保護的，絕對不是柯文哲這樣抹黑和濫用，更不是「我柯文哲講話就是這樣，你高興不高興隨便你」這種目中無人的態度，柯市長想想自己當年從政的初衷，在想刮別人鬍子之前也照照鏡子吧，否則民眾黨就是一場笑話罷了。

（智庫研究助理）

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