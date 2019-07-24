自由限時批》韓國瑜搞失蹤、又爬樹？！算是哪招？！

杭東

高雄市上週五豪雨成災淹水，市長韓國瑜卻「神隱」20小時，當他出現時，卻答非所問稱「我沒有喘過一口氣」！可被知名律師兼主持人謝震武在節目中嗆爆了。而今早視察登革熱行程，又突然攀爬上樹，稱「樹洞有積水，會長蚊子」（網友說怎麼「庶民變樹民」）？！算是哪招？！演給誰看？！為何違建的豪宅不能向社會說清楚呢？！（要當總統的人，本來就要接受嚴酷檢驗）這樣兼市長選總統的人，視高雄為「禁臠」，恣意妄為，簡直是國際級笑話！

此連愛搞笑的柯文哲在今天聞知，亦笑笑地說「有些事情其實不要做啦」。可說是人同此心，心同此理。

今早視察登革熱行程，又突然攀爬上樹，稱「樹洞有積水，會長蚊子」（網友說怎麼「庶民變樹民」）？！算是哪招？！演給誰看？！（資料照）

當市民發起罷免如火如荼之時，韓說是「無聊」！還稱自己也可以罷免自已？！類此胡言亂語，似是而非、又顛三倒四的言行，漫天飛舞，讓明理的人啼笑皆非，但對那些所謂「粉」者，卻發揮了抓狂效果！什麼「黑韓」，或穢言惡行盡出，連一個高中女生都不放過（直至今天已揪出提告了95人）！這位女生說得好「今天你不站出來，明天你站不出來」！希望「這種傷天害理的事不要做」。相信會有一定的警惕效用，但仍須「持之以恆」，始能發揮激濁揚清的事功！

對於韓國瑜消失的20小時，市府團隊的言行都相當怪奇，像他未視察淹水，卻出席餐會，反以「排定的公務行程」卸責；而攸關市民淹水的排定「七賢抽水站視察行程」，竟因餐會可以取消，無怪遭輿論抨擊。也難怪一向溫文的謝震武都會在主持的節日中痛批，例如說：「當事情發生緊急狀況的時候，要不要改這是很現實的一個問題，如果市民陷在『水深火熱』的時候，父母官要不要想。」云云，那麼韓市長到底到哪裡去？新聞局長卻說是「有急事要處理」？！又說：「在南部」！萬事莫如救災急，到底有什麼急事？而且又在南部何處？！通通「無可奉告」，如此顢頇的公僕，主子是什麼德性，就不言而喻矣。

猶憶郭台銘曾在政論節目「新聞面對面」接受專訪中，被提問到，「你覺得韓市長的高雄，到目前為止做的好不好」？郭台銘沉默了三秒後嘆了一口氣，還露出略為尷尬的笑容，讓現場來賓發出笑聲。莫怪連柯P近來，亦會不禁以「草包」作形容比喻！郭、柯豈非所見略同！

再者，副市長李四川代韓市長巡災時，竟對受災市民說「專業治水，讓專業來處理就好」，更是莫名其妙！那麼從此以後，所有的縣市首長遇到水災，都不要出現，都讓專業來處理！包括所有的災害防治中心，哪一個人是專業，行政院長學什麼的？總統學什麼的？內政部長學什麼的？沒有一個人應該去啊！所有人都不是這種專業，若照李四川這種說法，要選舉幹嗎？！簡直荒謬絕倫，官僚到家！

其實，韓國瑜的變來變去，就是一種「話術」，一種「騙術」，一種「民粹」！差堪以早年毛澤東和共產黨那套蠱惑伎倆相比。美籍華裔作家余杰亦作如是觀。

近日，《中國乃敵國也：台灣與中國關係新解讀》新書座談會中，美籍華裔作者余杰和銅鑼灣書店創辦人及店長林榮基對談。余杰就談到，過去毛澤東喊出「打土豪、分田地」，與現今韓國瑜講「發大財」，可說是一脈相承，模仿得太像了！過去毛澤東只用兩句話、6個字，變成一個符咒一樣，對底層民眾實施催眠，跟著共產黨走！顯然，韓有好幾年在北京大學，不是學五四運動的「德先生」和「賽先生」精髓，而是浸淫中國共產黨頗深，才那麼「出神入化」，令人嘖嘖稱奇！

如果看到連日來的國安局官員涉嫌利用總統出訪走私近萬條免稅菸的醜聞，引起社會的震驚，小英總統亦在震怒之下，立即撤調國安局長、侍衛長，並徹查、徹辦僅全案。而在今天亦任命治軍嚴謹的退輔會主委邱國正接任國安局長，整飭紀律，另也取消未來總統出訪隨員禮遇等，斬釘截鐵，脫然爽潔！值得稱道。

然則，全方位的檢討調整國安系統人事，亦須行動明快確實，以抓緊綱紀！才能落實新的「國安5法」執行，否則僅視為一種危機處理，未能有效強化國安網絡，危機則必接踵而來，造成民主台灣的危亡！在在不容小覷！

類此小焉者「營私圖利」，敗壞政風，一旦為敵利誘，暗殺當今，不無可能！而大焉者，中共的「裡應外合」策略，一旦應驗，更將是噬腹莫及！執政當局能不悚然而驚！自須嚴振綱紀解決國安問題，始能長治久安！

此外，韓國瑜在去年選國民黨主席時，曾在公開場合高呼「對付民進黨政府，要能混則混，能撈則撈！」顯然早已在官衙及國安單位「發酵」，否則國安官員不會「撈」得如此離譜，還「撈」出9800條香煙，實在也太「混」了，誠令人痛心疾首！

姑不論是「冰山一角」，或是「冰凍三尺、非一日之寒」。執政團隊亦須全面嚴格檢視「操守」和「國家忠誠度」！須做到「將事而能弭，當事而能救」的通權達變，及魄力擔當，以強化2.0的民主台灣國安網！

早年美國基於麥卡錫主義而有的《9835號法令》（亦稱「忠誠調查法案」），曾遭到非議乃在「證據」及「公信力」的不足，但是立意甚佳，現連川普政府，亦加以調整改進發揚光大！（例如當時的高精密核子科技，常為蘇聯間諜滲入收買，乃至「絕密」的外洩）故而忠誠法案，確亦因此防阻和大幅減少了國安問題，功不可沒，值得借鏡。

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