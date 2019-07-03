自由限時批》韓國瑜走上了金權末路？！

辛文

韓國瑜正走上了金權末路？！一個是對權位的迷戀、躁進，忽視民主的核心理念和價值，認為「草莽」或胡搞也沒關係，只要會玩選舉，操弄民粹，並學毛澤東不擇手段，就可以靠選舉奪取權力，完全不顧社會觀感！像拿下高雄市長，屁股沒坐熱，政見全拋腦後（自己先發「選舉財」），就直攻大位（其實，媒體老闆只是將計就計，韓便「投懷送抱」，不難見其心術），把自己推向政治末路的險境！

另一則是，韓國瑜對錢事的糾葛不清，當是其來有自。不論是北農總經理任職期間的獎金問題，到選高雄市長的政治獻金疑雲，乃至由被動變成主動參與國民黨總統初選，均經精心設計，包括「礦泉水」和「魯肉飯」的「昂貴」經費來源不明，以及舉辦南北東中等的大型造勢活動「金流」部分等等，亦始終受到社會質疑！甚且與「韓天台」集團關係（老闆與北市迪化街「炒股」大亨交情匪淺），或是港澳的「中聯辦」或國台辦相對的態度，及香港的「反送中」或「一國兩制」等等，亦都很含混、曖昧！致引起各方疑慮！諸此種切，經過社會半年的嚴格檢驗顯示，韓已走向金權末路途中，無異是自己打敗自己，淪為「末路」的寫照（有點像瑞典作家拉比杜斯 Jens Lapidus的「錢途末路」Snabba Cash即Easy Money描繪），變成「南柯一夢」矣。

「公民割草行動」在臉書發起罷免韓國瑜活動，高喊「草包不住火、割草靠你我」。 （圖擷取自公民割草行動臉書）

近來，韓國瑜語多乖張、言不顧行（連中小學生模範生，都喜用創意嘲諷「沒做好也沒做滿」去選總統，比權力中毒還深，更拿書諷「你為什麼愛說謊」等等），舉止失措，不論是無心市政惹議（違法搞「小三通」，連國民黨市議會副議長及黨團都轉挺郭），民心盡失！販夫走卒、老弱婦孺都對「韓家」發財質疑，誠信盡失！（連高雄一家鐵板燒店家，卻在開幕滿週年之際掛出「說好的發大財呢？還好我們撐過來了」紅布條，奉勸民眾「發大財要靠自己」！沒想到卻被韓粉刻意遭負面留言。業者說：「為何說出小市民的心聲，就要被貼上標籤」？！）又莫名其妙頻頻炮打中央（光是一個登革熱便醜態畢露，病例亦增），乃至不斷攻訐同黨的郭台銘（對王金平復過河拆橋，棄之如敝屣），更挾韓粉時時恫嚇威脅黨中央，目中無「黨」！

今天上午韓國瑜還在電台專訪中，語帶威嚇口吻說，國民黨初選如果不公，接下來大選會有影響？！企圖激怒韓粉「圍剿」黨中央，簡直誣衊國民黨到家！還誣指民進黨初選，就是把賴清德做掉，意圖分化綠營，並掐黨中央就範，幹掉郭董！又鼓噪韓粉7月6日到高雄「觀光」（要求店家折扣，且把公民團體合法向市府申請場地駁回，改給韓粉「夜襲」造勢），期以「圍城」壓制「罷免市長」活動（亦削弱黨中央7月7日舉辦的反公投活動聲勢），這是在搞「勤王救駕」的古裝把戲嗎？！（現在連女兒韓冰亦返台救父選情，上次市長選舉還助選不夠嗎？！剛當市長就選總統，還要留學的女兒回來，簡直荒謬至極！）所以，郭「懂」韓的伎倆，不簽初選「公約」（為初選失敗預留空間），是明智之舉！但韓竟公然欺侮郭「政治素人」的種切，更是不厚道！令人不齒！古人有言，公卿大夫（像高雄市長亦是）方進於朝，放乎以一己之私自為，而忘天下之治忽，「末路」是矣。也就是說，政客只知恣意妄為，使盡「權力」慾，一樣「末路」是也！

所幸，老天有眼，突然冒出黃光芹的爆料，先前不但爆出「3700=3200+500」、「500+500+500=1500」等神秘數字；自6月14日起還在臉書撰寫《你所不知道的韓國瑜》系列文，從韓國瑜「不愛高雄」、「初選變卦內幕」到「收受政治獻金」，箭箭穿心。7月2日黃光芹也在政論節目上，揭開一連串政治獻金神秘數字秘辛，並對韓團隊的回應做出有力回擊。

黃光芹日前在臉書指出，韓國瑜得自吳敦義主席幫他募得的企業捐款，差不多就是4千多萬元，韓及幕僚親筆簽名後，將現金領走。親簽單正本存查在國民黨中央黨部。此事共有2位證人。「1號證人」看過其中影本，並看到「500萬+500萬+500萬，韓國瑜的親筆簽名，就是所謂的『親簽單』」，「更看到另外一個幕僚有親筆簽名270萬，這樣加一加就是1770萬了」。避免橫生枝節，不便說出該幕僚身分，不過她透露該幕僚「最近很紅」。而這樣的金額，跟先前韓解釋的小額捐款占87%，平均「一筆7萬」的差距甚大。

黃光芹還又找來「二號證人」，也看到了6、7張單據，她詢問金額，證人回答大概都200多萬、100多萬，「6、7張加一加也是破千萬」！而這件事情中，一、二號證人都經過求證，甚至有的是吳敦義自己出示給人看的。

她更透露，這2位證人都是政壇知名人士，非無名小卒，其中1號證人，還是韓國瑜的輔選大將。她表示，不懼怕被韓國瑜告上法院，「你可以告我」。對於韓國瑜對外表示，報給監察院的競選經費為1.29億元。黃光芹說，「我的1號證人，他還是你的輔選大將，他自己從頭到尾看，說你最多就是花費4000多萬」，「1.29億扣掉節餘款1500萬，再扣掉4000萬的花費，請問7500萬是不是該解釋」？

對於韓國瑜表示，不浪費司法資源，不訴諸司法，但又要黃拿出「一槍斃命」的證據。黃光芹表示，不代表告人的就是對的；她質疑韓，為什麼不否認，卻又要她拿出「一槍斃命」的證據，「這有很大落差，你的意思是說我報的都對，就差一張親簽單嗎？」她同時說韓，「你為什麼不說我前面的東西都不對，代表什麼，你沒有否認嘛」！對於韓國瑜陣營黃文財斥責她「胡說八道」、潘恒旭批「三流小說」、王淺秋稱「不實指控」，黃光芹重砲回擊「王淺秋完全跟這個事件無關的人，她跟這個事件無關的人，都可以說我不實指控，你以為一個媒體人的信譽、專業，可以如此糟塌！壯哉斯言！

新聞記者的尊嚴，不就是「威武不能屆、貧賤不能移，富貴不能淫」嗎？！而第四權的職責也就是監督、監督、再監督！絕不容如政客韓國瑜者任意踐踏！

韓國瑜從未認清到兩岸政權的本質，即共產黨專政和民主自由制度，是互不相容的「主權」之爭，結果卻一味屈從中共，並未維護台灣的民主主流價值，例如不敢批評北京政權的「64」態度？不敢力挺香港的「反送中」，一句over my dead body 的反對「一國兩制」，卻遭老共媒體猛批後噤聲，卻忘了中華民國的兩蔣立場是「堅決反共，堅守民主陣營」！從未要國民黨做類似「國共和談」（和平協議）的事，如今有人違背兩蔣的「遺訓」，居然厚顏以兩蔣或國民黨信徒自居，還去謁陵，與中共眉來眼去，對在國際上打壓台灣，或斷交，竟無「敵愾同仇」團結對外之心，卻是冷嘲熱諷的「幸災樂禍」，簡直是無恥之尤！現居然敢以國民黨維護中華民國為由選總統，忘了民進黨更是以民主政黨身分，參選中華民國的總統的！所以說，真的，夠了！

以「圍城」小說著名於世的作家錢鍾書，曾說過：「事實上，一個人的缺點正像猴子的尾巴，猴子蹲在地面的時候，尾巴是看不見的，直到他向樹上爬，就把後部供大眾瞻仰，可是這紅臀長尾巴本來就有，並非地位爬高了的新標識。」現在看看韓國瑜，再看看國民黨的德性，不就是越來越清楚嗎？！

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