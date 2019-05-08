自由限時批》韓國瑜自己打敗自己！

杭東

一般以為韓國瑜是被「韓粉」推著走，甚至參與國民黨內總統初選，亦是「被動」！其實不然，完全是他個人權慾薰心使然。無怪最新的民調顯示，高雄市民對他的「不信任度」竟高達48％（信任度降至41％），比所謂的「支持度」民調，還要讓人跌破眼鏡！因為韓國瑜一直在「選舉」，根本無心市政，整天只會耍嘴皮，終將自己打敗自己！

例如韓自己連「自經區」都傻傻弄不清，還不斷跳針「高雄發大財」，居然被一個辣台妹黃捷扳倒！因為他「心不在焉」，還在忙大位的選舉規劃，自然易恍神，而「語無倫次」！近來網路上還刊出「高雄歹過日」多張照片，顯露高雄左營區幹道「左營大路」許多店家傳出倒店潮，引發網友熱議。再如無黨籍高市議員陳善慧也看不下去，今天上午質詢時，就特別送給韓市長一副「聖筊」，建議他先改變高雄，才有機會改變台灣云云，足見他的「志大才疏」，言不顧行，已漸被許多人看破手腳！

不符國策和台灣民眾需求的言行，可以休矣！（翻攝自黃捷臉書）

尤其是與黃光芹的版稅案糾葛，讓她暴露於「韓粉」威脅（殺害其子）的恐懼陰影生活下，卻是表現「事不關己」的冷漠（直至韓冰遭恐嚇才緊張萬分，對照之下，益發令人寒心）；接著，本月6日市議員簡煥宗竟也遭到2名疑似「韓粉」恐嚇（民代監督市政，天經地義），讓他氣得在質詢時怒嗆韓國瑜：「不是只有你的韓冰是寶！」昨天深夜，又有網友留言威脅：「你是不是想你小孩像小燈泡人頭落地？」簡煥宗親往警局報案，更對韓國瑜喊話：「拜託，請你管好你的韓粉！」（顯見韓的「愛與包容」何在？！）另高市議員邱俊憲更在今天呼籲部分特定媒體與名嘴，別當「暗黑」幫兇，導致簡煥宗受到更多威脅，在在令人憂心！

由於近來類此的霸凌、恐脅生命事件一再發生，已嚴重影響台灣治安，絕不容小覷！何況「大選」尚未正式起跑，竟一再發生在韓市長的身邊周圍，政府當局必須拿出魄力和決心嚴辦遏阻，絕不容寬待！以維護國人身家生命安全！

截至目前，韓國瑜仍是對高雄市政「漫不經心」，仍陷說不清的「錢事」之中（選舉經費、政治獻金、補助款使用、黃光芹版稅後續等等，都說「捐公益」），而今違背諾言，頻有「用人唯親」舉措，更成為眾矢之的！

現韓國瑜不僅市政團隊薄弱（有的局處長未補齊，有的甚至不來或半途退出），亦無治市具體理念與作為（不用心、不學習、無耐心），遑言治國大事？！而在「用人」層面，選前猶強調「用人唯才，不分藍綠」。然則，亦復重蹈他人用人不當的覆轍！遭到社會非議。（一項網路調查指出，在網友的普遍認定中，反對「用人唯親」者，比例高達93%）

韓國瑜曾說，自己人生在低潮時，一通電話都沒有；如今暴紅，身邊都是人，除有戰功的輔選人員，還有各方推薦名單，如何頂住壓力，用人唯才，就是一大考驗！結果呢？！除在今年初大膽任用「親信」黃文財，出任高雄輪船公司董事長，毫不在乎社會觀感；不久前更用「家臣」程建騰（李佳芬祕書兼司機），掌高雄港區土地開發公司總經理，猶飾辭強辯，在社會壓力之下才放棄。近日又有市議員指高市觀光局主秘高美蘭，係李佳芬的「閨密」，又引發軒然大波，而一向富有爭議性形象的觀光局長潘恒旭（韓的「核心」）辯駁，未盡得體，益發惹議，徒增負面效應，顯然讓韓市長大傷。足見「用人、識人」的重要，易見其「格局、識見」，此也攸關主政者的政治智慧和能力！

其實，韓國瑜今年62歲，照孔子的說法「五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不逾矩」。應該能表現得「恰如其分」。然則，明知「大位不以智取」？！如今卻是不停作「選舉」的爭鬥，導致「韓粉」之猖獗，又分「真假韓粉」互鬥，殃及國民黨形象大幅滑落，能「若無其事」乎？！而且民主自由多元的社會，須有法治理念，及尊重不同言論的認知和修養，豈能逾越法律規範恣意妄為？！

照理說，「畏天命」者，始諳「居易以俟命」之道。反之，「小人不知而不畏」，故「行險以僥倖」，知命者不立於牆岩之下。此乃古有明訓，史跡斑斑！然卻不見韓國瑜有何反省的言行？！

事實上，韓國瑜的16年「失業」，未見有何「進德修業」的修持作為？！反予人有「洞中方7日，世上已千年」的極大落差，畢竟時代的脈動和潮流進步神速，已不能靠「武俠世界」的江湖言行及能耐，以行俠仗義，經世濟民（徒藉「韓天台」媒體集團以「自我膨脹」，無濟於事）！或能針砭現代的政經軍國大事，至顯「膚淺」！況且今天連一個市政，都是「經緯萬端」，豈能靠「選舉」的「民粹」功夫，以改革政務及為民謀福耶？！

簡言之，韓國瑜所掀起的台灣選舉傳奇，只是一個精彩故事和過程記錄，而非僅靠此「傳奇」能治市、治國，否則玩笑開大了！

近日連中國民運人士王丹都在臉書中感慨，認為台灣的選舉越來越離譜了！須及早回歸正途。他說：「讓我們不再關心韓國瑜，而是關心例如『社會福利』、『憲政改革』、『平權意識』、『美台關係』這些攸關台灣未來的事情吧。」主要是，台灣的民主政治實驗，也是中國，乃至東亞的未來的縮影。」懇切中肯，值得省思。

至於，他所提及的韓國瑜「太不入流」（係有「德不配位」、不知藏拙之意）。此連流亡的中國富豪郭文貴在之前的直播，亦說過類似的話，除此之外，他是從港澳中聯辦及福建、廈門與韓接觸過的高幹，向北京的反映獲悉，認為韓很聰明機智過人，但水平不足，不可信任（HOLD不住）云云。

尤有進者，韓國瑜的「政治膨脹症」，亦是驚人！猶得意忘形地說郭台銘和他是台灣兩根柱子！特別是韓、郭雖是老K，口口聲聲不離蔣經國，但卻是違背兩蔣的「反共」政策和路線者！而今中共從未有正式承認「中華民國存在的事實」！連世衛大會（WHA）都打壓3年，已嚴重違反國際「健康人權」！何況台灣的醫療公衛舉世聞名，貢獻卓著，但郭、韓何曾有抗議北京的不人道舉措過？！（還有「64天安門」事件亦從未表態關心）光是這些就已夠看破他們的手腳，遑言爭取大位乎？！（如今台美關係的實質緊密和合作，根本不是靠郭台銘美國的投資，無須「臉上貼金」！而是台灣朝野全民努力所致。白宮日前更在「郭川會」後，發表聲明，川郭只是「在商言商」，根本未涉總統大選），類此種切不符國策和台灣民眾需求的言行，可以休矣！

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