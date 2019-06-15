自由限時批》這不是荒謬，什麼是荒謬？！市長淨忙總統初選造勢？！

杭東

打天下和治天下，是兩碼事！如果拿下高雄天下，卻不去治理，反而金戈鐵馬，四處征戰，再奪台灣天下，這不是荒謬，什麼是荒謬？！

目前全國發生20例登革熱都在高雄，尤其後面的19例，都是韓國瑜市長在跑選舉行程時發生的！這是行政院發布的事實！而今天高市防疫動員大會，韓市長竟然前後僅停留約19分鐘，被市議員康裕成形容是「咻一下就走」，原來又要趕去雲林，參加國民黨的總統初選造勢活動（前兩場分在台北、花蓮，後面還有台中等地）！猶因交通管制多天，招致當地民怨！誠不知所為而來？！

此連朱立倫在今天也凍未條地表示，太多的造勢，勞民傷財，就像鋪天蓋地的媒體廣告！都不像是黨內初選，應該要做的事。反易造成黨內對立，該適可而止了！

其實，韓市長的造勢，根本是「師出無名」！不用說，跟香港的反「送中」的要民主、爭自由、維人權的凜然大義，舉世敬佩相挺，無法相比！（美國參眾兩院多名跨黨派議員已提出「香港人權與民主法」Hong Kong Human Rights and Democracy Act草案，要求美國國務院每年檢討香港自治情況，以確保美國給予香港的特殊地位。）就連即將舉行的「反紅色媒體」的集會主張，或民團的反對「一國兩制」活動意義等等相較，簡直是天壤之別，難以項背！

今天高市防疫動員大會，韓市長前後僅停留約19分鐘，原來又要趕去雲林，參加國民黨的總統初選造勢活動。（本報資料照）

簡言之，雲林造勢，只是一種競逐「權位」的鬥爭活動，為一種「造神」的活動，如何能得到全民認同，遑言支持耶？！ 再者，類此「非韓不投」的造勢，早已引起國民黨人的憂心，社會觀感很差，連朱立倫今天都說如此的「黨內互打」，只會不斷讓球員受傷，是國民黨最大的分裂危機！無怪王金平昨天也說：「國民黨到現在還在『比武招親』，比武比完了，可能沒死也半條命！」云云，可笑至極！ 顯然，韓國瑜的「權慾」異於常人，因為他愛高雄，更愛台灣，當上市長還不夠愛，要當總統才能大大的愛台灣！真是「神邏輯」！所以，當有人批他心不在高雄，他還要告人，實是「真」情流露，令人愕然！

例如，韓市長昨深夜在臉書發文指高雄市政府早就提報今年登革熱可能提前爆發，因此在2月及5月的行政院蚊媒會議上都提案爭取補助款，但中央完全未正面回應，抨擊蘇院長衝衝衝、防疫補助空空空。行政院今天上午還原事實，提出反擊，況且公文又沒來怎麼補助？！足見韓市長是「睜眼說瞎話」！

據報導，行政院知情官員說，高雄市府從頭到尾都不曾以公文正式提出補助款的申請，請中央於1523萬元傳染病防治經費外，再額外補助經費5000萬或4700萬之具體申請用途計劃書，僅曾在疫情尚未爆發、中央補助經費也尚未核撥完的會議中，以簡陋空洞的表格提出！而公務機關申請經費的核撥，都有標準作業流程，必須有公文來函申請，韓市長則是從頭到尾都搞不清楚狀況。

政院並指出，6月5日高雄市衛生局函請疾管署核撥傳染病防治第二期款1070萬元（內含登革熱二期款710萬，及其他傳染病二期經費），疾管署於6月6日收到公文當日立即核撥，至此，疾管署今年核定補助高雄市之傳染病防治經費共1523萬9000元，已全數撥付完畢。

然則，高雄市目前登革熱疫情最嚴重屬三民區，在今天全民動員防疫的同時，韓市長前後僅露面約19分鐘，市議員康裕成形容是韓咻一下就走。立即趕往「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」的國民黨總統初選造勢大會。而為此，雲林縣政府猶管制7條路線5天，肇致當地民怨。如此的「公私不分」，留下敗筆。

復次，雲林縣長張麗善，原欲在今天赴中國參加「海峽論壇」，經陸委會的提醒海峽論壇，帶有「一國兩制台灣方案」（今年更擴大落地接待名額，以觀光體驗行程宣傳「習五條」），以及「民主協商」意涵，首長出席有統戰疑慮，須顧及社會觀，才勉強不去，詎料卻改替韓國瑜大大造勢，又惹來各方議論。

主要在台灣聲援香港反「送中」如火如荼之際，曾去港澳「中聯辦」的韓市長，始終對反對「一國兩制」的表態，始終予人「虛應故事」感覺！更無「譴責」港府或北京（因為他是要選總統的人，媒體才予「青睞」）！特別是高雄的港生，及「反送中」香港民團等，都對他「不信任」！亦算是「外界觀感不佳」。如今他要選中華民國台灣的總統，更感對台灣未來，憂心忡忡！

香港知名媒體反共大亨近日公開表示，若韓當選總統會害死台灣？！是耶？！非耶？！亦或韓國瑜可蒐證，比照提告媒體人黃光芹模式處理。

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