自由限時批》 韓國瑜不是庶民！但是會騙死台灣？！

董森霖

今天監察院的報告出來了，韓國瑜不是「庶民」！他是「好野人」（台語：有錢人）！但最可怕的是，他能「騙死人不償命」！照香港媒體反共大亨黎智英的最新說法：選郭台銘、韓國瑜這樣的人做總統，台灣人不會死嗎？！更是驚人！

黎肥佬閱驗皆豐，一定是看到什麼，並沒說清楚。一般所知的是中共「同路媒體集團」大亨，為韓的KING MAKER，24小時不斷吹捧、造勢；另一則是流亡美國的中國富商郭文貴卻直播說韓「不靠諧」，中南海較青睞郭台銘（近日國台辦反大捧柯文哲）云云。然不論如何，若此三人擇一，台灣必落老共魔掌，殆無置疑矣。

黎智英直言，韓國瑜看到香港這樣子的「反送中」，居然第一時間說「我不知道啊」、「一國兩制論成敗還言之過早」（筆者按：韓根本沒有兩岸的識見、定見和民主核心價值觀，怎麼會讓人產生信任感」耶？！）選這樣的人做總統，台灣人不會死嗎？（肥佬強調他就是這樣說）

他更表示，這麼多年來在中國（中共專制政權）打壓下，台灣的經濟受壓，日子過得不好，但不等於要把台灣整個往中國那邊靠攏，國家都不要了。吾人一定要在經濟繁榮和國家安全中平衡，一定要靠美國作為台灣國家安全的堡壘。美國亦是全球最大的經濟體，為什麼不跟他建立FTA自由貿易協定？這會使得台灣不需要那麼倚賴中國，受到的牽制也比較小，台灣一定要選一個兩方面都能平衡的人。郭台銘、韓國瑜肯定不是這樣的人，大家真的要理性一點，要清醒一點，選一個人能夠平衡兩方面的，這真的很重要。

其實，韓國瑜當選高雄市長前，天天喝礦泉水，喊為高雄拼一世！之後，又一直強調「2020不在我考慮範圍內」，還說要對中國「撤除所有圍牆、開大門」！高呼「政治零分、經濟一百」口號，聲嘶力竭！詎料，訪港澳便180度轉彎，直進香港人厭惡的「中聯辦」，為「一國兩制」背書；訪美更提「市場靠中國」說法等等，結果不到三個月，更又急轉彎，由「被動」變為「YES I DO！」要選總統了！猶創下市長剛當選便直奔總統大位的絕例！

韓國瑜看到香港的「反送中」，居然第一時間說「我不知道啊」、「一國兩制論成敗還言之過早」。（本報資料照）

換言之，選高雄只是一種謀權的階梯和手段，根本無心市政！例如目前全國發生20例登革熱都在高雄，尤其後面的19例都是韓國瑜在跑國民黨總統初選行程時發生；又如近日來梅雨鋒面肆虐，高雄永安區積水、岡山多處傳出淹水災情。而韓今卻表示治水不是變魔術，希望岡山居民給他多點時間，簡直是說笑！若治水需時間，何以有空去選總統？

所謂戲法人人會變，各有巧妙不同！韓「魔術師」厲害了，他一直呼攏選民，他是喝礦泉水，吃滷肉飯的「庶民」，大家都信以為真！媒體猶廣宣「接地氣」，出神入化得不得了！他為怕真相揭露，又講了一大堆16年失業荒唐歲月，如何的「花天酒地」以消毒，變成只要有人爆料，韓就說是「黑」他！連韓粉都隨之起舞，變成那些陳年舊事，都可「隨風飄」？！難道忘了，要選總統大位的人連祖宗八代都要被大眾檢驗！近如，那些市府的高位的「用人唯親」，不就引發社會非議！而連「夫人幫」的影子都出現了（最近香港天大地大的「反送中」，韓夫人的「閨蜜」高市觀光局高主祕竟率團前往觀光，是替港府「雪中送炭」嗎？！）簡直荒謬至極！能想像未來的入主中央的人事嗎？！讓人不寒而慄！

監察院今天公布最新一期廉政專刊，就將韓市長的最新財產申報狀況，揭露無遺。例如韓國瑜、李佳芬夫婦的存款比2001年申報時大幅增加逾4300萬元（按：16年失業，還能賺這麼多？厲害了），並增加了1173萬餘元的基金受益憑證與230萬餘元股票。不動產方面，包括位於雲林縣古坑鄉的1筆土地、1筆建物，都是在李佳芬名下，分別於2002年10月間以365萬餘元、472萬餘元購得。信託申報部分則有4筆土地與1筆建物，均位於雲林縣斗六市。2人持有的車輛也從3輛減少為2輛，同樣都在李佳芬名下，包括2014年以80萬元購入的三菱汽車，以及去年4月以220萬元新購入的Lexus汽車。

不過，對於韓市長的選舉補助款約2700萬元（一票新台幣30元），或是選舉募款餐費1400萬元，乃至政治獻金結餘（或未報者）等等，在專刊內並未見到。

簡言之，韓國瑜不是「庶民」，而是有「公權力」領市長高薪和特支費的「新權貴」！「庶民」也者，根本就是在「愚民」！騙完高雄騙台灣，心態可議！

再者，韓國瑜昨天參加今年的第一次行政院院會，竟對有關高雄從登革熱防疫費用撥付、南部國際機場評估、捷運黃線中央補助804億、捷運紅線路竹延伸段中央補助272億、捷運林園線等待高雄市政府評估報告、大林蒲案行政院已同意補助1045億元經費、鐵路地下化後的地下道與陸橋拆除工程加碼補助4.4億元...等，攸關高雄市政的重大議案，韓市長完全都在狀況外，實令高雄人痛心！

如今更是國民黨初選總統候選人的高雄市長，竟有閒情逸致，可以週週造勢！亦有各種資源及各路人馬雲集（黑金、地方派系、親共媒體等等，形同「物以類聚」，未來要如何還？難道是「政治分贓重演），聲勢凌人！

無怪高雄人的憤怒指數更為飆漲！據對高雄市民的一項民調顯示，韓國瑜如果帶職參選總統，支持罷免市長的高達63.5%！但韓國瑜卻在媒體受訪時表示，「會帶職參選總統」，「絕對不可能說把高雄市政放掉，屆時競選總部會放在高雄，該做的市政繼續做，某些假日就進行競選活動」，簡直把高雄市當什麼？！當做自家的「後花園」，未免太離譜了！

如今許多的高市議員都力勸韓國瑜市長自行請辭，不要成為台灣自治史上、第一個被罷免的直轄市市長云云。也請不要再把高雄人當「阿木林」（上海話：笨蛋、傻子、蠢蛋）好嗎？！ 蘇軾的《觀潮》有云：「廬山煙雨浙江潮 未到千般恨不消；及至到來無一事 廬山煙雨浙江潮」。恐將是韓國瑜未來政治生涯的寫照。

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