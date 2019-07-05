自由限時批》百萬韓粉壓境？！

杭東

或許是權力慾薰心，及必奪2020大位的野望，已使韓國瑜的手段，到了無所不用其極地步！徒增台灣民主政治亂象，益發讓國人憂心。像近日更玩一招險棋，就是號召百萬韓粉明（6）日圍城觀光（還要求店家折扣，製造市面榮景假象），便是例證。此舉既可抵制國民黨7日凱道反鐵籠公投（助郭台銘）的力道，發揮「敲山震虎」作用，又可替代造勢以壯大韓家軍「軍威」，並壓制地方派系如王金平的白派，及在地的「罷免市長」連署活動，尚可產生觀光的「發財」政見績效，一舉數得。卻忘了其反作用力的負面效應亦極大，終將粉碎他的「總統夢」！

首先，這種「大軍壓境」的陣仗，是一種權力的傲慢！易使人勾起40年前的美麗島事件回憶，當初亦是執政的國民黨和大批軍警「圍堵」（鎮壓），當時高雄民眾訴求的民主與自由，及終結黨禁和戒嚴的大遊行和講演。

如今時空轉移，換由國民黨的高雄韓市長，號令他在四處造勢的百萬「韓家軍」回防壓境（名為「觀光」頂多幫助在地「發財一天」），耀武揚威！豈非有「異曲同工」之意？！實者，大批湧入的「韓粉」（照立委蔣萬安的說法：大多不理性），早已在網路串聯，相約改去一知名景點「棧貳庫」唱《夜襲》，而高雄竟還要《夜襲》，像話嗎？！類此魯莽舉措，豈非更容易尋釁滋事？！（韓粉霸凌式的「仇恨」、威嚇作風，備受詬病），非但易激化韓粉、非韓粉衝突，復與「罷免韓國瑜」的言行對立，更易激起在地的民怨，肇致反「韓式恐怖」興起（像對王浩宇、黃捷也被韓粉發起罷免，簡直莫名其妙），自亦連帶會產生當天方興未艾的「罷市」行動，甚且韓粉的「極端」行為，將帶來交通的不便、和環境髒亂？！得不償失！

韓國瑜將號召百萬韓粉明日起進行圍城觀光。（本報資料照）

再者，韓國瑜已是此一時、彼一時也。已不能再拿半年多前的「三山造勢」境況比擬。當初是順應民情扳倒民進黨執政的高雄市，獲得勝選，才有「簞食壺漿迎王師」的震撼人心局面。而今，時移勢轉，韓國瑜的種切表現，包括一再說謊（被動參選，終遭市民主動罷免），根本已失高雄市民的民心，若欲借外來的「韓粉」力挽「頹勢，恐只是一種「利令智昏」的愚蠢行為？！

據一項民調顯示，在下屆高雄市立委選舉的8席中，國民黨原本有「坐4望5」的可能，才不過半年多，國民黨淪為只剩「坐1望2」矣，足見民心流失之快速！

如果重溫孟子的「梁惠王（下）」原文，就不難理解失去在地民心的韓國瑜，又如何能贏得全國的民心？！豈非是本末倒置，倒頭來的「總統夢」，只是南柯一夢！

這篇「梁惠王（下）」的原文是：「齊人伐燕，勝之。宣王問曰：「或謂寡人勿取，或謂寡人取之。以萬乘之國伐萬乘之國，五旬而舉之，人力不至於此。不取，必有天殃。取之，何如？」孟子對曰：「取之而燕民悅，則取之。古之人有行之者，武王（滅商）是也。取之而燕民不悅，則勿取。古之人有行之者，文王（不滅商）是也。以萬乘之國伐萬乘之國，簞食壺漿，以迎王師。豈有他哉？避水火也。如水益深，如火益熱，亦運而已矣。」文末的解讀，簡言之，如果宣王冒然占領了燕國，會使水更深、火更熱，老百姓就會為避開那更為痛苦的日子，離宣王遠遠的。那麼，就算占領了燕國，統治的時間也不會太長的。」

顯然，古今中外對「得民者昌，失民者亡」的論述，有其一致性的認同。而如韓國瑜者，權力中毒太深，無心市政，卻以高雄為選總統根據地，反不斷製造民怨，頓失民心，使得市民主動踴躍發起的罷免市長連署，堪為「政治奇觀」！現不僅高雄民心大失，連各方的負評亦是不絕如縷，縱使韓國瑜有背後的媒體老闆KINGMAKER力挺又如何？況乎國台辦、港澳中聯辦耶？！

韓國瑜的不知悔改反省，一味追求更高的權力，就連「模範生」的學生，亦都看不下去，還說醒醒吧！理智一點，不要被感性沖昏等云云，誠是「孺子可教」也！而高雄模範生的諷刺韓市長，更是發揮創意到淋漓盡致，令人驚喜！而韓國瑜的「厚黑」表現，亦益發使人感到他的權力中毒，已到了無藥可救！可嘆！

例如6月19日就先被一名高雄中山國中應屆畢業模範生嗆聲醒醒吧，想選總統很可笑「不要讓你的感性壓過理性」後；接連，都有學生發揮創意嘲諷韓市長，有的拿書合照「為什麼愛說謊？」而一名仁武高中的女學生更在獎狀中設立機關，上台後才從獎狀背後抽出「做好做滿」大字報。亦有一名中華藝校的陳姓女同學和韓市長合影時，拿出登革熱傳單「防蚊四寶」，希望藉此提醒市長做好防疫工作。另高市黃姓模範生猶穿「溜之大吉」Ｔ恤與韓市長合照，諷刺他「呷碗內、看碗外」。又再在臉書批「高雄人注視韓，韓卻注視總統府」，更強調韓的橫空出世，是不理性投票導致的必然結果。諸此種切，在在令大人們汗顏的！

當韓市長號令百萬韓粉7/6來高雄「振興庶民經濟」之時，許多店家卻不領情，反發起「罷市」的運動！這就說明政客的「花言巧語」，頂多讓人上當一次，是很難一「騙」再「騙」的！像一名高雄賣麵包的店家，在「公民割草行動」臉書粉絲團中發言：「我是賣麵包的，我7/6會拉下鐵門，不做生意了。對韓國瑜號召韓粉來高雄示威的三小舉動感到唾棄，也對市府駁回公民假日草市申請等不公行為做無言的抗議。」更號召其他人響應：「如果你也是商家，熱情邀請大家罷市一日。錢再賺就有，餓一天不會死，高雄人的尊嚴不能不顧。」許多網友紛紛表示認同。

如果韓國瑜還在迷信「頭過身就過」，可取得大選門票，直取2020大位？！但他卻昏了頭，忘了他的「頭」在高雄，而非在台北的國民黨，只要在地「天天罷免」的聲浪不斷，就會不斷減分，此從連日來的民調大幅滑落，已與「半路程咬金」的郭台銘「相持不下」，甚至些微落後，顯示在地的「罷免」行動，已產生「蝕本」影響。現又百萬韓粉壓境，勢將「變本加厲」，加速高雄市民的惡感，使他在國民黨初選落選的機會大增。值得拭目以待。

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