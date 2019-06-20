自由限時批》總不能市長、總統選舉補助金、政治獻金、都大小通吃吧！

宋娣

其實，韓國瑜已比高雄市民先圓了「發財夢」！不論選上總統與否，至少可拿上億元的選舉補助金（一票新台幣30元）！如果再加上市長、總統選舉的「政治獻金」，更是嚇人！難怪連小學生都會指電視上的「禿子阿北」很有錢！

儘管韓市長常高喊「莫忘世上苦人兒多」！常讓人激動落淚！不過，拜託一下，不要這樣「大小通吃」好嗎？！既然選前在公眾面前誇下海口：「一定全數捐公益」！不要被人發現卻已進私人的帳戶，現又說已捐了百來萬，既公開宣示自己不是「貪財的人」！如此這般的擠牙膏，真的很難看！

韓國瑜的「國王新衣」，已被中學生戳穿了。（資料照）

再者，高雄發大財也罷，建設也罷，現連全國第一的「登革熱」病例，都沒處理好（連知名專家連日清昨天都在電視上批防治方法都弄錯了），就週週各地奔跑國民黨總統初選造勢活動，高雄市民早已嘖有怨言！（「魚與熊掌」本來就不能「得兼」的）除了已有民間團體發起「罷免市長」的連署，人數也驚人！現連國中應屆畢業的男模範生，昨天就在頒獎現場，當面嗆韓市長說：「你要選總統這件事情，真是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性，要醒一醒！」但韓國瑜卻用左手將他推開；另名女學生事後也強調，韓市長還沒有兌現「高雄發大財」的承諾，只看到他自己「很有錢」！簡直打臉到家！

如今的一個「財產申報暴增」，就讓人大開眼界！事隔17年，韓國瑜夫妻名下的存款便高達4559萬6744元，比2001年申報時大幅增加4千多萬元，其中韓國瑜在台灣新光商業銀行的活存帳戶就佔3056萬6149元。兩人另有1404萬1203元有價證券、230萬7690元股票及1173萬3513元基金受益憑證，李佳芬還投資了翰霖坊建設公司1千萬元。

除此資料尚有若干爭議外，居然還漏了創辦人韓國瑜、董事長李日貴，副董事長李佳芬的維多利亞中小學財產資料。因為1999年9月18日，維多利亞中小學校舉行動土典禮。2000年8月28日，維多利亞雙語中小學正式開學，第一年便招收幼稚園及國小二年級以下學生。

這段期間，韓國瑜尚是立委（2001年擔任立委時期，據監察院2002年刊出的財產申報資料，當時韓國瑜、李佳芬夫妻名下有2筆土地、1筆建物及3台小客車，存款共244萬4905元，另有2195萬2500元有價證券，同時，也積欠「維多利亞雙語學校副校長李佩芬1千萬元債務」）。所以能向台糖租到平均每坪每月新台幣8元的土地興校。最近，又遭網友起底，這所「貴族」的雙語學校，光是書籍費就要5千元，很不簡單。（網友備註：維多利亞中學國小部一學期註冊費39447元、書籍費5千元、當季制服5千元、月費8500元）

所謂「魔鬼藏在細節裡」，資深媒體人黃光芹近日再爆料，指韓國瑜夫妻的財產申報，其中有18張保單及房產金額未完全透明，「他們把陽光遮住了！」（是否為儲蓄型保單，也必須對外說明）。另進行財產信託的雲林土地4筆、房屋1棟，價值亦全被藏起來了。且今年二月在台北市民生東路玉山銀行有房貸和信貸，是否有購置新的房產？還是拿舊房子去增貸？則不得而知。

據報導，黃光芹準備將韓市長的「錢事」，指向「政治獻金」，什麼600十800，還有500十500十500等等的數字，不一而足，更使外界感到十分好奇，為何韓市長不能將「錢的來源及用途」，一次講清楚，免得重傷自己的誠信，及社會的期待！

本來公職人員因享有權力光環，其財產自是可受公評，須經嚴格檢驗的，並接受監察院及法務部等單位監督，讓民主政治得以陽光化、透明化，任何人都無法閃避的！

復次，公職人員的財產申報，不僅有助了解公職人員之操守、清廉及誠實度，進而增加對政府施政之信賴。最低限度係要求擔任特定職務之公職人員，其個人、 配偶及未成年子女之財務狀況可供公眾檢驗（臺北高等行政法院91年度簡字第778號判決、最高行政法院96年度判字第856號判決）。

根據「公職人員財產申報法」，我國公務員須在每年11月1日到12月31日間申報財產，若未如實、如期申報，政務官與民意代表由監察院裁罰。一般中階公務員則由法務部開罰。

依據相關規定的法條，若經查屬故意隱匿財產者，處新臺幣20萬元以上，4百萬元以下罰鍰；若財產來源不明者 全年薪資所得總額一倍以上者，無正當理由未為說明、無法提出合理說明或說明不實者，處新臺幣15萬元以上3百萬元以下罰鍰。逾期申報或故意申報不實者，無正當理由未依規定期限申報，或故意申報不實者，則處新臺幣6萬元以上、120萬元以下罰鍰。

監察院在前年，經查核有48件違法，共裁罰新台幣1589萬元；去年也有39件，罰了1012萬元，雖然其中八成案件被歸類為「故意申報不實」，但其實多數人都主張「非故意」，惟依目前裁罰機關實務見解，只要未善盡查詢責任就屬「間接故意」，仍然得罰。

如今韓國瑜的「國王新衣」，已被中學生戳穿了，顯然不是「言飾巧辯」，可以糊弄過關，因為大家都用放大鏡在看！光會勤走造勢活動，而忽視市政的市長，就算競選總統總部設在高雄也沒用！因為高雄人一旦發現是利用納稅人「選舉補助金」發了大財，又未能兌現高雄「發大財」的政見，其憤怒已是不言而喻矣！現又有說不清的「政治獻金」，豈非是利用「苦人兒」圖謀「金權」耶？！

魯迅的《偶成》：「文章如土欲何之？翹首東雲惹夢思。所恨芳林寥落甚，春蘭秋菊不同時。」令人對政治何物，又有另一番省悟也。

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