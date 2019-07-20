自由限時批》什麼督都是假的！只有老共的騙術才是真的！

董森霖

其實，現在所謂的「三腳督」（蔡、韓、柯）、「四腳督」（蔡、韓、郭、柯）甚至還有什麼「五腳督」（蔡、韓、郭、柯及選到底的王金平）等等，通通都只是一種「2020假象」！真正的好戲，還在老共的「機關算計」騙術中？！就是怎麼「玩三槍」（郭、韓、柯），善用同路人和媒體組織，並利用老美的矛盾（川普卡在忙連任部署），儘量避免軍事衝突，且全方位運用科技（AI）、資訊戰（假新聞）、輿論戰的巧門種切，裡應外合，一舉拿下台灣！

如今的北京整天「文攻武嚇」，就是要維持壓制台灣的高度！但「辣台妹」小英的抗壓能力和對老美朝野的合縱連橫成就，確讓老共痛恨至極！小英只不過是支持自由民主人權的普世價值理念，而力挺香港「反送中」，竟然獲得當地大學的民調，有43％香港居民「支持台獨」，創下香港歷史性紀錄！更使老共痛澈心肺！（中華民國本來就在台灣獨立行使民主憲政，台獨只是老共統戰使用的名辭，得以借題發揮「吃掉台灣」！） 所以，這兩天就有小英和何韻詩的黑白照片在街頭出現，連在美國東、西兩岸都有同路僑胞，以5星旗對抗「中華民國和美國國旗」胸章的小英過境，誠令人啼笑皆非！

北京眼看老美不斷軍售和各種積極有利的護台政策措施出台，比40年前的斷交還要「準政府關係」，直讓老共跳腳、吐血！故而一不做、二不休，嚴格督促國台辦加緊台灣的「三槍」（郭台銘、韓國瑜、柯文哲）工作，詎料，卻因老K的一場初選，搞到內鬨不已，讓中南海（屬意）郭與國台辦系統（扶植韓、柯），亦因此發生齟齬不快，於是歸咎「紅媒」辦事不靠譜，逞一時之快，得罪郭董，壞了大局？！

老共原以為「紅媒」可以挺韓幫柯（備胎），偏偏「師心自用」，為了「爭寵」，居然擦槍走火，猶用媒體整版大批地批判郭董，結果你來我往，反模糊當初「勝選」的策略，就是「韓留高雄，郭當總統（老共喜以台灣領導人或未來「特首」稱呼）」，有利整合，並裡應外合，一統台灣！

殊不知「三槍」和紅媒各懷鬼胎，亦有「自走炮」情形。例如韓過去與地方、農漁、水利派系過從甚密，加以部分退休軍公教鐵桿韓粉，及與「紅媒」的沆瀣一氣，早已另立「國瑜幫」！黨中央只剩下「空殼子」辦雜務而已。故而吳敦義怕失面子，乃與韓「密室會商」同意修改黨章，將總統兼黨主席分開，至於其他重要人事和不分區立委（像朱立倫、郝龍斌、傅崐萁、張榮味、周錫瑋等），則仍是爭執不下，在在令人側目！

如今的北京整天「文攻武嚇」，就是要維持壓制台灣的高度！（本報資料照）

簡言之，韓善權謀，深諳「分贓」訣竅，完全是老K宮廷戲碼重演，只是換了個新腳本，就是如何配合未來對岸主子辦事罷了？！現在產生的「西瓜」效應，類如「權貴藍」已被「招降」，本土藍只剩王金平部分，大多亦已回流；另有3千個重要位子（國營事業、各類基金會、八大行庫等），更是暗潮洶湧，像知識藍就重演求官橋段，類似張善政等的醜態畢露，便已不堪聞問矣。

當然，這只是「三槍」和「紅媒」的「官場想像」！但老共則是「併台統一」基調不變，餘則「抓大放小」！現更改弦易轍為高明的「麻醉」騙術，像惠台措施變本加厲地推動，亦放寬在台選舉的尺度，例如可對老共或習大大「大鳴大放」，因為不管是「黑貓、白貓」，只要能「收買、蠱惑台灣人心」就好！此從郭董的兩岸「大」尺度論述，不難看出，而韓、郭、柯「三槍」，近來集中火力狠批民進黨和小英政府、或對美合作關係種切（搞出「棋子論」、「塞子調」等，不一而足）通通都讓北京「龍心大悅」！

惜好景不常，「三槍」為了「爭寵」，卻因一場老K初選，變成刀刀見骨，復加以「紅媒」從中興風作浪以「托大」自己，更是火上加油；如今被國際十大媒體之一的英國「金融時報」淋漓盡致報導「紅媒」，更讓國台辦臉上無光！相互的撕殺慘烈，像郭董都借「海外學習之旅」，準備再戰！（老K、韓、柯都訕笑向郭「要錢」，當是激發郭董鬥志的主因之一）諸此的惡行惡狀，恐非外界所能想像！中南海自更是不悅，無怪海外會傳出「怎麼會搞成這樣？！」的嘆氣說法。看來老共又要修正「騙術」，繼續加強鞭策「三槍」要好好行「騙」了！

本來大選期間的選情，就是變幻莫測，波譎雲詭、高潮迭起。現階段而言，韓受制於高雄市政不力（連陳其邁昨晚都趕到高雄視察災情，韓國瑜卻出席廚藝展飯局），致罷免聲不斷，又受困於「密室分贓」傳聞不絕如縷；而社會又拿李佳芬與吳淑芬比較，一個豪宅就負評不止！而「國瑜幫」的自外於國民黨，復使藍營支持者不停召喚郭董再戰！連最不看好的「三槍」之一的柯Ｐ，近日來亦火急攻心，在「天未亮、雨沒下」之時，就「不甘示弱」地「左右開弓」，反而負面聲量大增！顯然沒有織田信長的智慧和德川家康的耐性，已成了強弩之末？！只夠當「備胎」也。

根據《ETtoday新聞雲》昨天的民調，就不難發現，柯P已步入2020的「黃昏」！這項民調顯示，若蔡英文對決韓國瑜的「藍綠對決」，蔡以41.2％勝過韓國瑜36％；而考慮郭台銘不參選，只有柯文哲參選的「三腳督」，蔡英文則以33.8％險勝位居第二的韓國瑜33.2％，柯文哲則是屈居第三。若換成柯文哲不參選，只有郭台銘脫黨參選（郭只是「榮譽黨員」，無所謂「退黨不退黨」）的情況下，蔡則以35.6％的支持度拉開距離，韓獲得30.2％，郭台銘則獲得25.1％。而若是「郭台銘參選總統，柯文哲擔任行政院長」的組合參選情況下，蔡以33.8％的支持度再超越韓的30.0％，「郭柯配」只獲得27.5％的支持度。

最後，若考慮郭台銘參選，而柯文哲也共同參選的「四人對戰」，蔡仍以31.8％險勝韓的30.5％，郭則位居第三，獲得20.7％，柯則是以11.1％慘淡墊底。 綜言之，民調不能完全代表民意和選票，亦會如流水起伏。但因老共早已明火執仗地介入，並公開操弄「三槍」和「紅媒」（他們均和老K一樣不敢「反共」，更不敢對北京「說三道四」，在在顯示老共「併台統一」（一國兩制」）的決心，更不斷修正騙術，務必在2020拿下台灣，作為慶賀「中國共產黨建黨70週年」的大禮！民主台灣要小心了！

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