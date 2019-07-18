自由限時批》金融時報無中生有？國台辦已不打自招了！

杭東

英國《金融時報》（Financial Times）的消息來源，因與英、美甚至北京的情報部門關係密切，是份相當權威具公信力的國際媒體，這次劍指旺中集團的種種，當非空穴來風！而國台辦明知該報的厲害，卻沉不住氣，破口大罵，無異是不打自招！猶對台統戰破功，徒增國際社會負面形象！得不償失！

至於，我政府及國安當局，當亦知此消息來源出自何處，該怎麼辦就怎麼辦，絕不容延宕處理，辜負友邦及國際媒體的盛情，以確保民主台灣的永續經營！

若從最近美國政府同意大量軍售台灣防衛性武器，乃至眾議院情報特別委員會主席謝安達（Adam Schiff）的提案，要求國家情報首長（Director of National Intelligence）寇茲（Dan Coats），在台灣明年總統大選後45天內提交報告，說明「中國干預或破壞選舉的行動」與「美國如何阻止這些破壞」等等。均不難看出，美國朝野關切的程度。

美方力挺風雨中的小英總統連任，並將台美關係拉到比40年前斷交還要優越的「準政府關係」。（取自U12世界盃棒球賽宣傳短片）

簡言之，美方的種種做法，確是劍及履及！否則《金融時報》不會在國民黨歡欣鼓舞推出韓國瑜為總統候選人的隔天（註：國際媒體當天不約而同認證，韓為「民粹主義者」populist、「親中者」China-friendly／pro-China），作鉅細靡遺的報導，並直接點名，旺旺中時媒體集團旗下一面倒支持韓國瑜，而其記者透露，中國國務院台灣事務辦公室，直接打電話下達編採指示，且對旺中報導角度有發言權。類此鋪天蓋地的報導方式，對蔡政府而言，已構成國安議題。而有2家電視台隸屬於旺中集團，該集團又受中國政府影響，引發北京當局逐漸影響台灣政治的疑慮。

《中央社》並引述《金融時報》報導指出，旺中集團旗下的中天和中視兩家電視台，傾全力關注韓國瑜，冷落蔡英文總統出訪友邦這件事，他們近年來對韓國瑜的報導未曾間斷，對於催生「韓流」、協助韓國瑜「強勢回歸」功不可沒。

一名中時記者告訴金融時報，「他們（國台辦）每天都打電話來。他們不會介入每件事，關心的主要是兩岸關係和中國相關話題。他們對報導角度有發言權，也能干涉首頁編排。」一名中天記者表示，中國政府官員會藉由向駐中的台媒記者，指定新聞內容和社論立場，「組織」針對中國的報導。目前已有兩家台灣報紙的記者證實此說法。

另據國家通訊團播委員會（NCC）17日公布，今年5月電視新聞報導觀測報告，鎖定台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS與MOD的寰宇新聞2台等11個頻道，就每日中午12時到13時、晚間19時至20時等黃金時段，從新聞報導標題進行觀測。中天、TVBS、年代是捧韓前三名。

值得一提的是，英國《金融時報》曾在2011年9月17日報導，美政府嚴詞批判蔡英文，歐巴馬政府猶警告，一旦2012年元月台灣反對黨領導人蔡英文在總統大選中獲勝，勢將一舉升高和中國的緊張關係。蔡英文的訪問華府，在在顯示她毫無能力改善和中國大陸的關係。她的意圖說服美國政府，顯然徹底失敗。云云。不難證實美方當時並不支持蔡（力挺選情不穩的馬英九連任），結果敗選。當是不言而喻矣。

而今風水輪流轉，美方力挺風雨中的小英總統連任，並將台美關係拉到比40年前斷交還要優越的「準政府關係」，但對親中的韓國瑜、柯文哲卻有疑慮和不安，就不難了然箇中的政治物理、化學的複雜變化。像2018年7月9日《金融時報》還引述獨立研究人員說法報導，日前在台灣發生的網路假訊息與假新聞攻擊源自於中國，台灣網路安全堪虞。果不其然，之後的台美網路安全合作更是強化！最近更破獲23家台灣網媒全文轉貼中國國台辦旗下的「中國台灣網」文章，惡意攻擊我國政府，便是例證之一。

陸委會今天強調，國台辦對英國《金融時報》報導一味「嫁禍、扭曲」的反應，更是其不當介入遭揭露後的慣用伎倆，令人不齒。`並正告北京當局停止此一拙劣行徑，不要妄想把其內部箝制媒體手法套用在台灣；也呼籲台灣媒體及各界人士認清中共對台政治野心，切勿配合中共操作，共同捍衛得來不易的民主法治與公平公正的選舉，可謂擲地有聲！

依「國安法」的規範，人民不得為中國發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；意圖危害國家安全或社會安定，違反前開規定者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以上1億元以下罰金。而旺中媒體集團是否長期接受中國國台辦指示編採行為，涉嫌違反規定，後續應由檢調機關進行調查偵辦。

針對禁止中共政治代理人的規範，目前民進黨立院黨團已提出兩岸條例相關法案，另有相關提案提出廣電三法修正草案，及「反滲透法草案等，針對收受中方重大經濟利益者，禁止其經營台灣媒體，下會期都將優先審議，確保台灣媒體自由，才是正辦！

近年來《金融時報》對美中台關係變化內幕報導頗多，友台批中力道增強許多，特別是涉及台灣國安部分，亦有披露不少，像今年2月9日，就揭露：為貫徹習五條，國台辦對台商和留學生進行洗腦云云，足見中共近年的倒行逆施，不論是64天安門的平反，或香港的反送中，乃至宗教迫害及新疆「人間地獄」的「改造營」等等，罄竹難書，皆是人神共憤的慘暴罪行，報導尤多！以彰顯新聞媒體的自由人權核心價值和公義！顯然對所謂的「紅媒」助紂為虐行徑，更是不滿！

如今，國際重要媒體的調查報導，多證實台灣已面臨紅色控制與紅媒滲透的危機，而積極建構「民主防護網」，正是時候！所謂國安也者，不是坐言或徒有法令，就連民主先進的美國，更是高度重視，並以行動落實。像近日川普總統就下令國安及相關情治、檢警單位，徹查google的叛國嫌疑，以及有無涉及與中國科技、軍方合作的紅色滲透等事宜，值得我政府當局效法和借鏡！

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