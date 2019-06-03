自由限時批》韓、郭對「64」無感乎？！

辛文

韓國瑜、郭台銘銘口口聲聲「為中華民國而戰！」韓說「不惜粉身碎骨！」郭更說「死而後已！」但只見他們對北京笑，卻不見對64天安門關懷半點！都血跡斑斑30年了，他們有過半點同理心嗎？！一點兒都沒有！完全失去作為一個政治領袖的「悲天憫人」襟懷，只會在台灣表演「庶民秀」（整天喊「發財」，不知「肥了誰」？！或住一晚民宿、打地舖叫做「探民瘼」），不過是騙選票奪大位罷了！惺惺作態，也未免太假了！

儘管韓、郭在台灣戴國旗帽，猛揮國旗，甚至韓搞的造勢還穿「紅衣」、飄成「紅旗海」，這是象徵什麼？！而如此賣力的演出，卻只搏得老共媒體「馬賽克」打臉！連穿紅背心的「庶民總統」字樣都被抹去了！這說明什麼？北京就是叫你們乖乖「效忠」紅朝！（不擇手段贏得2020大選）不要玩什麼「中華民國」的花樣，因為中共的教科書都已宣布「腐敗的中國國民黨政權（中華民國政府）在1949年被中國人民推翻結束，誕生的新中國為：中國共產黨專政的中華人民共和國」云云！這樣玩法無異在打中共的臉！

30年前的六月四日，中共開出第一槍進行血腥鎮壓，震驚全球！（圖：美聯社）

如果郭、韓記憶力不好，可以翻一下中華人民共和國的中學歷史課本，不要再在台灣的大選呼攏，搞什麼「中華民國」的五四三！（現在的民進黨政府，亦是依據中華民國憲法選舉產生）反而丟人現眼！

今天台灣的學生教科書，是中華民國為一個民有、民治、民享的自由民主國家！但中共政權迄今仍誓死否認，早就把中華民國趕出聯合國，現更進行「武統」兼「一國兩制」「併吞台灣」（至少中共70多年前從未統治台灣，何言是「中國」（中華人民共和國）的一部分？！

如今反而是美國朝野的覺醒，發現被中共「欺瞞」數十年，並改變過去「聯中制蘇」政策，更新加強「台灣關係法」2.0版，承認與台灣的實質外交關係，並積極以國防軍事行動參與維護台海的安全！例如川普總統在5月30日出席空軍官校畢業典禮，其中就有包括中華民國籍畢業生在列，現場飄揚中華民國國旗外，主持人更以「國家」介紹台灣！在白宮發出的IG貼文中，更附上川普與畢業生合照，川普站中間，中華民國國旗也入鏡，矗立一旁！

美國國防部昨更公布「印度太平洋戰略報告」（ Indo-Pacific Strategy Report）。報告指出，做為維持印太安全與穩定的廣泛承諾的一部分，美國尋求與台灣建立強有力夥伴關係，並將忠實執行台灣關係法。鑑於中共對台灣持續施壓，美台夥伴關係至關重要。這就是對台灣沒有領土野心的民主美國，全方位地維護中華民國台灣的民主、安全佐證！

然則，被中國共產黨打敗轉進台灣的國民黨政權，經「黨國」體制轉型為民主化國家，卻「一廂情願」地不斷要「與狼共舞」謀求兩岸的和平交流，像過去馬政府百般忍讓，結果卻變成門戶大開，使台灣經貿由自主淪為「依賴」，尤有甚者，猶和老共眉來眼去，互通款曲，甚或沆瀣一氣，忘了國民黨創黨的初心！

殊不知從未放棄「武統」台灣的中共，猶變本加厲壓縮台灣的國際空間，而我們有現成可加強合作的強大美國盟友不予努力，而國民黨，寧可「與虎謀皮」，配合「掣肘」（框限），這種「寧予外人」的醜陋心態，反而與對岸唱和呼應，用過時的「反台獨」口號打擊台灣，從未反省改革！而今反「降格以求」去「媚共、求和、跪降」，豈非自己落實「出賣中華民國台灣」的罪名？！

如此這般的捨本逐末，捨近求遠，郭、韓的心中到底為在盤算什麼？耐人尋味！因為總統的權力太大，即使「千金散盡」，還會「加倍奉還」！若是「階級革命」搞「文革」，簡直是在糟塌民主台灣！復摧毀好不容易建立起來的國際信譽！正如心經開示的「遠離顛倒夢想，究竟涅盤！」金剛經亦說「一切有為法 如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。答案已是不言而喻矣！

在30年前的六月四日，中共開出第一槍進行血腥鎮壓，震驚全球！加拿大記者肯特（Arthur Kent）於1989年3日當晚至4日凌晨在北京天安門廣場採訪，當時拍下的影片經高清修復後如今曝光，當地民眾在槍林彈雨中，冒死送傷者就醫，而解放軍幾乎是無差別掃射，不管是民眾還是救助傷患者，一概射死，其中一名北京醫科大學應屆畢業生王衛萍就是在救護民眾時遭中彈身亡，完全見證中共是如何屠殺自己的人民！連同在當地採訪的記者一樣被射殺，多名攝影記者喪命情況，慘不忍睹！

中共政權對此從不認錯或平反，民怨的累積終有爆發一天！但史學泰斗余英時教授卻反對用「平反」兩字。在他眼中，企求平反形同希望中共開恩，但中共不可能接受民主自由，也沒資格平反六四！他在媒體受訪時直言：「不會有共產黨承認天安門（民運）合法性的一天，他們認為天安門鎮壓是十分正確的，是它今天強大的原因，所以要它來平反六四，那是笑話！」余英時並指出，「如果一黨專政、一人專制、或是一個王朝專制可以成功的話，今天中國應該還是秦始皇時代。秦始皇很快就垮掉了，所以共產黨崩潰是時間早晚問題」！

事實確乎如此。據《路透》報導，中共國防部長魏鳳和2日在新加坡竟表示，30年前北京天安門廣場對抗議者的血腥鎮壓是「正確的」決定，在此事件之後中國變得更加「穩定」，中共的「屠夫」面貌昭然若揭！而今在台灣居然有謀大位的政商，呼應中共「一國兩制」，甚至用「和平協議」（效當年「北平淪陷」的裡應外合），要把中華民國民主台灣一併「陪葬」，居心叵測，誠是「人人得而誅之」！

美國國務院發言人歐塔格斯（Morgan Ortagus）30日就定調，六四事件為「大屠殺」（full-on massacre），譴責中國共產黨系統性的踐踏人權。而中共當局在六四天安門血腥鎮壓30週年前夕，升高對異議人士與罹難者家屬的打壓行動，並竭盡所能嚴防悼念活動。美國川普政府敦促「釋放那些因致力保存天安門廣場記憶而被關押的人，並停止對示威參與者及其家屬的持續騷擾」。例如獨子在鎮壓中遇害的82歲「天安門母親」創辦人丁子霖說，她在5月20日「被旅遊」至離家一千公里遠的江蘇省。

英國衛報報導，在中國，超過三千兩百個關鍵字與數千張特別是反映知名「坦克人」的圖片，遭審查過濾。用戶達百萬的虎牙直播與YY直播以「技術更新」為由，五月廿八日起關閉直播功能

就連香港每年的紀念64，都遭到莫名無情的打壓，但香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會），仍然不屈不撓，繼續循例於當晚在維多利亞公園舉行燭光晚會。令人感動！

據《CNBC》今天報導，美國副總統（Mike Pence）將在6月中旬針對「六四大屠殺30週年」發表談話，預計會大力譴責中共治理下的宗教自由和人權紀錄。美國統計，中國在新疆自治區再教育營拘留有高達300萬名穆斯林及少數民族。美國亦正考慮對涉及監視維吾爾族人的中國企業進行裁罰，其中包括影像監控設備供應商「海康威視」（「華為」相關企業）。

知名藝術家張玥5月27日在北京「AAC藝術中國」得獎典禮上說，「我站在離天安門廣場這麼近的地方領獎，顯得更加慚愧」！（該新聞遭封鎖）。難道在中華民國的民主台灣，如韓、郭者還要競逐大位，難道對「64」的30週年紀念無愧、無感乎？！

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