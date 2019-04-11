自由限時批》不容自由當「一國兩制」的保護傘！

董森霖

台灣什麼自由都有，唯一就是沒有「出賣主權」的自由！更不允許利用自由當「賣國」的保護傘！因為這已涉及「國家安全」的嚴峻問題，非同小可！政府當局能坐視不管嗎？！亦勢須有「防微杜漸」的作為，以維護國安！

這次台中市政府竟然准許一些台灣政黨假「集遊」之名，公然配合中共總書記習近平的「一國兩制」，在台明目張膽的「鼓吹」，簡直荒謬至極！

首先，台灣的主流民意已近八成以上是反對中華人民共和國的「一國兩制」，試問，什麼時候，中華民國的政府允許配合中華人民共和國的領導人指令，集遊「探索一國兩制」，這不是統戰，什麼叫做統戰！

台灣言論自由舉世欽羡，但絕不容有「賣國」的自由！而中共的「一國兩制」更沒有「侵門踏戶」的自由！（圖取自王浩宇議員臉書）

復次，中華民國國防部的教學訓練，亦視中華人民共和國解放軍，是中華民國國軍的「敵人」！連中央警察大學的教材亦強調：「台灣不論就實質上或是形式上而言，早就已經獲得了獨立的地位，也就是從歷史與. 法理層面而言，台灣主權絕對不屬於中華人民共和國，而是屬於中華民國全體國民的！」

卸任總統馬英九還在2017年11月20日在東吳大學演講指出：「台灣主權屬於中華民國，不屬於中華人民共和國！」

諸此，在在說明中華民國不可能隸屬中華人民共和國，變成它的「一國」，那麼何來「兩制」之有？！其理至明！

再者，中華民國台灣是個民主自由多元開放的社會和國家，言論、集遊的自由，獲得憲法的保障；但從未聽聞世上的民主國家，有准許「顛覆國家」的自由！更不用說，會遵從共黨極權國家，變成它的「附庸」；即便像南韓，一樣不會同意變成隸屬北韓的國家，遑言「兩制」？！

明乎此，集遊法規定，「不得主張共產主義或分裂國土」。試問中華人民共和國是否為一共產主義國家？現在要將中華民國變成它的「一國」，不是要台灣亦奉行共產主義嗎？！現在還要「武統」，不是「併吞」，是什麼？！如此與「顛覆中華民國」、「傷害主權」又有何兩樣？！

這個兩岸和平統一論壇，請來的「旅美社會學家」李毅演講，其演說主題就是：「維護和平統一前景，探索一國兩制台灣方案」，而其本人被人指控為鼓吹「武統份子」，無異落實「顛覆中華民國」的要旨！如此這般明火執仗的「宣傳」，政府相關單位竟然「視若無睹」，豈非怠惰職守？！國安當局能無視乎！（移民署認為他以觀光名義申請來台卻從事政治活動，今天中午正式廢止他入出境證）。

顯然，法與時轉。不論是臺灣地區與大陸地區人民關係條例（民國104年6月17日修訂），或集遊法及相關法令，得重新檢討作符合時宜的修正，嚴格落實執行，始能克竟國安之功！

台灣言論自由舉世欽羡，但絕不容有「賣國」的自由！而中共的「一國兩制」更沒有「侵門踏戶」的自由！

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