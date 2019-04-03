自由限時批》寧可輸掉台灣？！DPP初選該適可而止了！

呂政儒

史載：「宋人議論未定，金兵已渡江....」。這是南宋敗亡的前兆，史跡斑斑。現在台灣已面臨空前存亡絕續的艱險處境！此實亦已不言而喻矣。

但民進黨的總統提名初選，卻是高手過招，看似「外弛內張」，實者「鬥爭」劇烈，後果堪虞，令人憂心忡忡。因為這已不是什麼清廷宮廷劇的「逼宮」，或是莎翁名劇布魯特斯（Marcus Brutus）刺殺凱撒故事，而是其結果，很可能使活生生的「民主台灣」，變成歷史名詞！

如果不幸，方興未艾的「韓流」一旦匯合「赤流」，吾人將會眼睜睜看到一股「洪流」，沖蝕民主台灣矣？！（圖取自日本自衛省）

而此也絕非危言聳聽！《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）最近發自台北的文章說，北京對台灣全面滲透，已主導台灣內部所有議題，「北京其實正企圖把台灣從（世界）地圖上消除」；他引述陸委會副主委陳明祺的話，明年大選可能成為「最後一場有意義的選舉」，也是「統一的開始」。怎不令人悚然而驚？！

在台灣的所有政黨之中，民進黨是唯一能獲得國人信賴，絕不會「賣台」的政黨！而小英總統無論在國際外交，及堅守國家主權的多方努力下，亦創下前所未有的國際聲譽，並贏得美國朝野一致保台力抗「赤流」！（近來的外媒連續報導，及日本資深媒體人野島剛專文等，堪為佐證），然卻因內政施行未盡理想，招致民怨。照理說，民進黨上下理應全力支持政府，加強改革謀福於民，接地氣力挽民心，以滿足庶民民生經濟需求。才是正辦！

然則，民進黨卻不啻此圖，反自陷「黨內民主程序」泥淖之中（有如商鞅作法），淪為「各為其主」的撕殺，雙方頻說「互不傷害」，又說「君子之爭」，反「偽善」地落入「鬥爭」戲碼之中，淨讓人看笑話，讓基層支持者焦慮不安，徒令「親痛仇快」！毫無實質民主意義可言！

況且回顧過去的民進黨初選歷史，三次初選，三次大選輸。反而未經初選的三次，則贏得勝選！簡言之，若是在野，初選競爭擇其優，較具意義。如果挑戰「連任」者，則意義不大（若為「太平盛世」，自是另當別論）。

再者，若「連任」者敗選，行政資源仍然在手，無法違憲與黨「私相授受」；即便現任者「願賭服輸」，但其團隊仍在執政，不可能會像「聖賢」那般，「誠心誠意」地配合勝選者及其團隊，進行「合作、團結」，恐怕是「一廂情願」，更是「癡人說夢」！

所謂人心隔肚皮，敗選者表面上會在「團結」大纛下，「虛應故事」，類此「離心離德」的「假團結」，只會徒增「內亂」，加速黨的分崩離析，遑言打贏如此危機重重的2020大選？！

今天的台灣已有內應「聯共制台」，且正如火如荼地進行，更在2018年的「9合1」地方大選奏效！現隨著總統及立委大選到來，中共已明火執杖地全面滲透，連軍演，派軍機、艦隊巡台，都敢「侵門踏戶」，更揚言將是「常態性」！而當「共諜」或「叛國」者，無「法」可制之時（國會遲未修法明訂，致帶來「內亂」「外患」不已），國安實者已危若累卵矣。

如今作為執政的民進黨，光忙這些「內憂外患」都不遑，還有心思用「黨制」捆綁現任捍衛台灣主權的總統，簡直浪費國家時間！猶強謂之為「民主程序」，更是荒唐可笑！看來，「顧全大局」也者，是真的有人寧可「君子」贏得黨內初選，就算以後輸掉台灣也可以，悲乎？！

民進黨人才濟濟，光是「黨內初選」，就讓人興「聰明有餘，智慧不足」之嘆？！

如果不幸，方興未艾的「韓流」一旦匯合「赤流」，吾人將會眼睜睜看到一股「洪流」，沖蝕民主台灣矣？！

今天媒體報導，民進黨上週三中常會決議，在4月12日總統初選協調截止前的4月10日加開臨時中執會，或是為總統初選預留伏筆。屆時黨內是否還有提出召開臨全會等其他相關動作，則是外界關注焦點。

照此看來，或將有「化危機為轉機」的機會，但稍縱即逝，在在考驗民進黨才俊的智慧矣。

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