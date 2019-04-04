自由限時批》絕不容中共網軍持續綁架台灣輿論！

宋娣

不必懷疑！現在台灣使用的手機、臉書、社群、PTT、電腦等等，都已被中共網軍大舉侵入，而造謠、假新聞皆已能分分秒秒的層出不窮地出現，極度混淆視聽！甚至還綁架、操控輿論的風向，直接干預台灣民主制度，及2020的大選，實在太恐怖了！政府當局勢須有反制作為，才是正辦！

只要看最近高市警方偵辦疑似韓粉恐嚇女議員鄭孟洳案，就已追出涉案署名「江小偉」的IP來自中國，又以翻牆方式到鄭議員的FB粉頁留言恐嚇；另還發現與恐嚇媒體人黃光芹家人者，竟是同一人！由此不難想見事態的嚴重性！畢竟類此案例，未來只會越來越多，朝野勢須有全方位的思維和標本兼治作為，始克有濟！否則2020大選的情況，將益發動盪不安，則是可預見的。

最近高市警方偵辦疑似韓粉恐嚇女議員鄭孟洳案，就已追出涉案署名「江小偉」的IP來自中國。（資料照）

由於國內己有相關法令可管制網路犯罪，只要貫徹執法，或可產生遏阻蔓延。但對於境外者卻未見有何具體法理和科技因應辦法，相關部門如科技部、交通部、國防部、NCC、情治、檢警等，未能整合運用，反凸顯「各自為政」，績效不彰！而此亦會影響國內政局的紛擾不安，淪為「黎巴嫩化」，肇致動搖國本！豈能等閒視之！

例如過去中共的介入干預，常扮演豬隊友的角色，像欲幫特定的政黨、人，往往是適得其反的效果，而對北京種切的打壓，自是越來越反感。如今中共則因數位化科技的進步快速，發現透過境外網軍散播假新聞或滲透，經濟實惠；而此俄羅斯在美國總統大選運用有效，於是重整旗鼓，將原有的網軍擴大調整，其中一部分，就是針對台灣公部門及大選而來！

根據《博聞社》的報導，中國網軍擴編方案，早在去年中，由中南海最高層核准，已將北京和上海部署的網路部隊，完成史上最大的擴編，並能強化管控各類網路和社群平台，以及對全球進行阻斷服務攻擊（DDoS），目前已成功破解社群軟體Telegram和加密電子郵件ProtonMail。猶更從各大軍事院校和國立大學科學研究機構，以及戰區選拔各類專業人才，經調查其身家背景，層層把關後，分別抽調上海和北京。

美國資安公司Fireeye網路間諜分析部門資深經理Benjamin Read就指出，有8個中國網軍旗下的駭客組織，在2015年至2018年各有將近一年至二年停止行動的跡象。現經重整後，在2018年下半年，又活躍起來，已能全數展開新的網路攻擊行動，其使用的攻擊工具、方法與目標對象，已有部分與過往不同。

如今的上海和北京網路部隊更能綜合運用DDoS攻擊的多種方式，進行協調作戰，且已經進行數以萬計的遠程測試，掌握全球特定目標，實現從Gbps到高達Tbps級DDoS攻擊的方法，從而直接導致網站全面崩潰和徹底癱瘓。而其中則針對台灣的公部門及社群網路進行，而台灣的多數社群網站，現也已受到假消息宣傳活動的影響，成為干預台灣內部選舉的溫床。像去年的11月9合1地方大選，就已奏效，使藍營版圖大增，誠無法小覷！

例如高雄市長韓國瑜的人氣高居不下，就有鄉民進行調查發現，光是今年2月27日，便有百篇以上與韓國瑜相關的新聞被轉貼到PTT，其中就有7成以上轉貼作者的IP位置不在台灣。

另如PTT是全台最大的電子佈告欄，尖峰時段可達15萬人上線。甚至有網友不到兩分鐘，就可貼一篇文章，到底有無境外網軍操作，讓高雄市長韓國瑜聲勢大漲？有學者就抓出選舉前、後一個月在「韓流」議題中，檢出最活躍的PTT帳號，發現這些帳號的發文數，竟霸佔了PTT上57%的輿論聲量。更發現多來自境外（中共網軍係利用美國或香港作跳板「隱藏」），相當驚人！

復次。中共網軍在去年針對台灣的「三中一青」（中南部、中產階層、中小企業及青年），不斷滲透挑撥階級鬥爭，透過網路平台作更細膩的「洗腦」，蠱惑閱聽受眾，產生動盪。而類此「利用民主，摧毀民主」的伎倆，令人悚然而驚！而相關的研究調查亦顯示，去年的9合1大選，便讓社群網站上活躍的年輕選民產生搖擺，充分影響選情，堪為例證。

現在的政府常不斷宣稱有中國資金來台灣、有地下賭盤、假消息流竄等等，但卻不見國安系統、檢調體系、警察、國家通訊傳播委員會（NCC）等等，有認真在究辦，向國人交代，致引起社會非議，值得警惕改進。

簡言之，執政黨顯然須藉國會的多數，積極全面修訂符合時代需求的網路管理法，特別是針對境外的中共網軍部分，亦應有「法」可管。並將科技部、國防部、交通部、NCC等相關單位整合成立一個網路監控中心（接受國會監督），作全方位的管理，以竟事功！

總之，政府當局必須拿出魄力決心，展現大有為，群策群力，以防制中共網軍勢力的侵入，才能確保民主台灣的永續經營！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/