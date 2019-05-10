自由限時批》打台灣不如買台灣？！

辛文

老共對台「統併」策略基準，就是「萬變不離其宗」和「不擇手段」！簡言之，北京對台主要仍分「鷹派」和「鴿派」。目前「武統」不敵大環境，被老美的「鷹派」團隊，以軍經圍堵得喘不過氣（像美方在今天就實施增懲罰性關稅25％，且近日在南海舉行多國海空大演訓）！導致影響中國內部政經變革甚巨，讓傾向「以經圍台」的「鴿派」抬頭，認為「用選舉」買下台灣，不失為可行途徑。

於是時勢造英雄！早就被中南海「鴿派」看中的郭台銘（其企業集團在中國大陸及世界各地包括美國、日本、印度、印尼、東歐等都有佈局），便順勢而起（傳聞早些年郭的參選台灣總統意願不高），而現今的習大大值內外焦頭爛額，又有「統一」的歷史重擔，既是有「現成人選」不用，更待何時！況且郭的中外人脈不惡，例如美國川普、印度莫迪、印尼連任成功的左科威等，在中國，除了習近平，還有習的接班人陳敏爾，副總理汪洋、胡春華等，而深圳又是習仲勛再起發跡地，郭台銘早就已是深圳的繳稅大戶。在台灣，更是國民黨的大金主，淵源深厚，從「無預警」地直接恢復50年黨籍參選，可見一斑。（最近，前美國在台協會（AIT）台北辦事處長司徒文（William Stanton）就指，「郭台銘和北京政府之間對話，才是他決定參選的關鍵」，無關「媽祖託夢」云云）

郭文貴就曾批，郭台銘「幫助中共偷蘋果、幫助華為偷技術」，是「世界上最大技術盜竊犯」。（資料照）

而流亡在美的中國富商郭文貴更說，中國共產黨想不勞而獲，不花一槍一彈，叫郭台銘（當選後），把台灣送給共產黨。加以美國不會冷眼看中共對台武力統一，並也知道與美國軍事衝突不是明智的選擇，因此嘴上說「不放棄武統」台灣，背地裡卻是想用「選舉」拿下台灣，這對共產黨來說最經濟實惠！真是令人心驚！

至於熟悉中國工廠和企業運作的非政府組織（NGO）深圳當代社會觀察研究所所長劉開明，在接受媒體專訪指出，富士康集團在中國大陸有100餘萬名員工（有兩家子公司每年還接受「人民政府」補助43億），不只有「黨支部」，早在2001年就成立層級「更高的黨委」。但郭台銘可以直通中共高層的人，如果中共要影響富士康，手段很多，也不必透過黨委的管道云云。

由於郭台銘擁有如此的特殊「優越條件」，對北京當局而言，自可「摸蜆兼洗褲」，扳回一城，運用「暗黑力量」（包括網軍、媒體、內應分子等）全力輔選（過去中共「地下黨員」，常就在「時機成熟」時，「裡應外合」一舉成功。國共內戰，北平淪陷即是著名案例）；即便敗選亦無損失（郭仍可遊走兩岸及歐美，助圓「中國夢」），故而郭台銘參選的言行，中共多「充耳不聞」（像對「一中各表」頂多「提點」一二。默許郭可不忌諱地發表言論，連「沒有一中各表，就沒有九二共識」或兩岸是「一個中華民國，一個是中華人民共和國」的「兩國論」等，亦未在意），均視之為「選舉語言」！

復次，郭台銘「致富」有成，所以他的「發財」魔術，比韓國瑜空洞口號的「發大財」，更受選民青睞。例如他的「國防靠和平」（不值一駁，無非呼應國共的「簽訂和平協議」，乃「不戰而屈人之兵」伎倆），以及「爭取台灣獲利、美國達標、中國轉型成功的三贏」等，若不深入剖析 ，根本無法了解箇中的陽謀詭計！

郭台銘之會不斷鼓吹在台設「自由經濟貿易區」的種種好處，其實重點在利用美方對台灣的「信任」，讓中國藉機掛台灣品牌輸出牟利；並從中設法獲取美台合作的高級技術，以利中國轉型升級，對北京而言，自是「一舉多得」！（像郭文貴就曾批，郭台銘「幫助中共偷蘋果、幫助華為偷技術」，是「世界上最大技術盜竊犯」。所謂「魔高一尺，道高一丈」，美中經濟和安全審查委員會（USCC）最近就指陳中國企業透過直接投資、風險投資、合資、許可證審查、網路間諜和人才招募（中共尚有「千人計畫」）等6種方式，並在許多情況下獲得中國政府支持，竊取美國的尖端技術和知識產權，促進中國戰略性產業的技術轉型。由此不難看出，美方已在積極防阻北京的技術「偷竊」作為（即便郭台銘在美的鉅額投資行為，或在台投資涉及美、台合作的高技術，一樣受到「監控」，並不是北京「放行」就可）

再者，所謂的跨國供應鏈生產，產品經常須透過多國加工，通常只要「實質轉型」，也就是貨物經過該國明顯加工後轉換成新產品，就會認定「最後加工國」是原產地！例如中國組裝的太陽能面板，若到自經區「加工」裝上太陽能電池，就會被認定為台灣製造。據美國法院今年3月12日公布的判決，認定只要是中國組裝的太陽能面板，無論太陽能電池在哪生產，都要持續課反傾銷稅的最新判決，只要是中國組裝面板，美方就會認定是中國製並課稅，最後恐連同台灣面板也被課稅，勢將得不償失！而MIT（MADE IN TAIWAN）被MIC（MADE IN CHINA）拖累範圍只會越來越廣。值得警惕！

台灣在面對如此詭譎複雜的變局，自須有因應之道。蔡英文總統今天在國安高層會議中的提示，頗能切中要旨！她認為在美中貿易的衝突下，台灣必須要改變策略，未來則要讓台灣製造的商品成為國際有競爭力的商品，亦勢將根本改「台灣接單，中國製造，出口美國」的三角貿易模式，誠是一針見血！值得朝野群策群力以赴！

而今年可說是台灣投資大爆發的一年。外資進來了，各大品牌加碼投資台灣；台商也回來了，且已經突破2500億元，並正朝5千億元的新目標邁進！加上前瞻基礎建設計畫的預算、五加二產業的新投資等等，都將為經濟景氣添加柴火的措施，以加速台灣產業轉型升級，拓開新的發展願景！誠是「對症下藥」，「撥亂反正」之道！＃

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