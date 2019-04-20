自由限時批》北京支持郭台銘？！是耶？！非耶？！

辛文

中國流亡在美富商郭文貴，許多的爆料往往「成真」，像中國華為案的錯綜複雜內情，連美國情治單位都借重他提供的重要線索追查，一一浮現，堪為例證。而他在去年（9月6日），就曾強調：「台灣下屆總統肯定是郭台銘，早就布局好了！」最近郭台銘宣布參加國民黨總統初選時，郭文貴又稱：「情報可靠ㅤ他九成能當選，名正言順統一台灣！」更是喧騰一時，不論國際媒體或華人社會，多言之鑿鑿，顯然郭台銘勢須一一澄清，否則前途多舛！

例如中共官媒「人民日報」或「環球時報」多態度曖昧，不是「樂觀其成」，便是「有助兩岸情勢舒緩」云云，並沒有批他戴中華民國國旗帽，或選「中華民國總統」，而威嚇他是主張「兩國論」、「華獨」、「意圖分裂國土」云云，或若選「要表態一中」，否則將處理他在中國的財產等等，自予人有無限想像的空間！

而國際主流媒體，不論是彭博、英國BBC、美國CNN、華盛頓日報、紐約時報或日本產業新聞等等，不一而足，亦多指向郭的「親中」，與北京中南海關係，及龐大在中國的產業，能否如願地處理妥適，就連郭巨額投資美國和川普的關係（亦是第一個在白宮演講的企業家，還曾說「市場就是他的祖國」，而現在他的企業最大市場反而在「中國與美國」），復大作文章，懷疑未來是否會居間替中方扮演一定的「中間人」角色等等，幾乎是在政治層面的一片問號居多，此無乃是「樹大招風」之故！

國際主流媒體懷疑郭台銘未來是否會居間替中方扮演一定的「中間人」角色等等，幾乎是在政治層面的一片問號居多。（EPA）

不過，郭台銘的霸氣和強人風格，和長期來往的老友習近平相近（自習1990年，任中共福州市市委書記起便熟識，餘如中南海的大咖不論），都對民主感冒（像郭台銘在台灣「太陽花學運」期間，就抨擊學生運動空耗社會資源，對GDP沒有幫助，民主又不能當飯吃。可見他對民主的態度如何）。他的這種「類專制」觀點與中共頭頭幾不謀而合（例如，曾主「92共識」「一中各表」，力挺ECFA ，與中共共存、共榮。未知目前習大大強調的「一中」一國兩制台灣方案，郭台銘是否一樣埋單）。近來郭台銘更將韓國瑜的「國防靠美國」口號，改為「國防靠和平」，並強調，國防靠美國是靠不住的，我們不需要買那麼多美國的舊武器（按：若無「台灣關係法」，台灣早就無國防而亡），台灣需要的是「和平」，類似傾向「和平協議」的簽訂，反將武力威嚇台灣的中共，怪罪是「台獨」（目前仍是「中華民國的民主台灣，依ROC憲法選總統」，簡直是顛倒是非和因果了！

無怪郭文貴會一再警告民主台灣，不要小看共產黨的統戰能力，因為他掌握確切文件和情報，就是：「共產黨支持郭台銘」！現在更能假民主之名，大大地的滲透。他曾在今年除夕夜與前美國白宮幕僚長和助理在 YouTube 開直播。節目中就拿出一份「中共中央辦公廳關於成立反分裂活動監察工作領導小組的決定」的機密文件。顯示，從2016年蔡英文上任到2017年，為中共對蔡英文的「反分裂活動觀察期」，郭文貴認為，這代表在蔡英文當選之前，中共完全不擔心台灣會推翻92共識，但小英當選後中共就急了，連忙成立監控小組，以掌控台灣一切情況。（習近平擔任國家主席後，把國務院各部委、政治局給廢了，成立國家安全委員會，下面三大部門，負責所有國家金融對外合作對內合作的國金局，負責外交的國關局，還有負責海外軍事基地、情報、技術的國情局） 正如美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）在今年初，出席美國參議院情報委員會舉辦的「全球威脅評估年度聽證會」中指出，幾乎可以肯定的是，中共將會持續恩威並施，施壓並提供誘因方式，企圖迫使台灣接受「一個中國」框架。以達成台灣最終被中共管控，而北京也會以美國的反應作為指標，評估美國對該區域的決心云云。

據郭文貴指出，台灣的黨政商媒文教各界要角，許多已被中共的「藍金黃（藍是網路輿論、金為金錢收買、黃指美女色誘）」控制，其滲透程度很深，中共更想盡辦法滲透蔡英文身邊的人，以監控台灣政府，「滲透程度是超乎想像的！」 如今台灣政局大亂，對中共而言是「時機成熟」（包括民進黨初選內鬨不斷，國民黨的太陽互鬥不已，而藍綠對立撕裂嚴重，白色力量又氣候不足，形勢大好），終由傳聞已久的郭台銘正式出場，果不其然掀起政壇的波濤（一舉「卡」掉韓國瑜，卻反而贏得黨內山頭支持）！此亦將促使中共背後無形的諸多力量，得以集結助選，並影響2020大選結果。 郭文貴說，以前中共當局是暗底下、名不正言不順的想統一台灣，現在郭台銘若能選上，就是「名正言順」矣！能不令人毛骨悚然耶！

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