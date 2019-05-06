自由限時批》郭董選總統是真？是假？！還是.........

辛文

其實，國民黨的總統初選大戲，最精彩的不是韓國瑜，也不是王金平或朱立倫，而是郭台銘！因為他的「瞞天過海」卓越魔術功夫，及「乾坤大挪移」的絕妙手法，實在太高妙！高得太玄妙了！此亦絕非像流亡美國的中國富豪郭文貴直播所說的那麼簡單，只是中共統併台灣的「棋子」！而類此諸多的事實，恐也只能靠2020大選後，才能一一檢驗，真正揭露真相！

截至目前，概括兩岸三地及國際的媒體報導和評論，大致可拼湊若干的拼圖，略微看出一些端倪！就是郭董若真的選，未必能贏過韓國瑜，或出線贏得2020大選！至少為數相當的民調或民意表現，並不看好。（此並未可預測後來的變化）

由此觀之，郭董的超級能耐，實不可小覷！而其「瞞天過海」的魔術功夫，及「乾坤大挪移」的高妙，在在都有看頭！讓我們繼續看下去！（資料照）

但若是玩假的，恐得和真的一樣，否則連處理龐大的資產都成問題，遑論如香港首富李嘉誠般地安然脫身！至於其他的「想像」，則暫時留待後續觀察。

首先，是郭董始終未說清楚他何以投入2020大選的動機？難道只是「媽祖託夢」或「餘生奉獻台灣」那麼簡單？！（而他的競選主軸偏好北京利益，問題多多，已有專家學者分析，不另贅言）特別是他在中國的事業，多設有中國共產黨分支黨部，居然能「搖身一變」恢復國民黨黨員資格！試問中共是何時及如何准許「國民黨人」在當地擁有龐大資產的？（中共長年是清算、鬥爭國民黨及資產階級者！改革開放後，仍以「紅、專或其二代」為主，郭董是若干台商口中的「紅頂商人」之一）妙的是，國民黨中央亦能立即允准他成為國民黨總統初選者之一！而且透過「密室」，目的自亦非「卡韓」那麼簡單！況且以郭董與馬英九的密切關係，馬2016卸任即可推舉，何須延宕至今？！再者，連北京學者亦認郭董條件太好，什麼都一流，就是「台灣的地氣不足」，然要在半年多內接上（當「散財童子」亦有法規限制，而也沒有今「韓天台」媒體集團能全天候配合運作），除非出現「奇蹟」！可說是一語中的！

或有人過於「專注」郭董中國資產的處理不易，那是不知他的「通天本事」（查GOOGLE），而北京亦須借重他與川普的關係，以及對台的用處，所以類此「處理或信託之類」之事，根本是小CASE！（近日媒體報導鴻海集團已有新的重要人事安排。亦在4月22日解除質押27萬288張股票，引起市場側目。若扣除他去年質押的25萬850張鴻海股票，這回等於還多解質了1萬9438張。另尚有現有高達76萬7672張鴻海股票仍質押中。）

如果翻閱這兩、三年的中國大事記，便知當川普當選美國總統，有三人親晤道賀及願作大筆巨額投資，其中就有和郭董公私交誼深厚的共產黨籍「中國首富」阿里巴巴董事局主席馬雲，而今卻已成了「閒雲野鶴」（2019年交迫宣布退休）！也只有郭董尚能保持幾停擺的威斯康辛州100億美金投資案， 還能以參選國民黨總統初選人及「投資人」身分在今年4月底進入白宮，重啟合作希望！

然則，如馬雲之類的「中國富豪們」可慘了！有多數還深陷政治風險，甚至「不得善終」！僅舉箇中犖犖大者：如安邦集團原董事長吳小暉（與川普女婿關係不錯）被判處18年有期徒刑：明天系控制集團富豪肖建華被從香港抓回，至今仍在押。還有，如海航聯合集團創始人、董事長王健在法國離奇墜亡：萬達董事長王健林更是變賣家產慘不忍睹等等。

根據總部位於上海的研究公司胡潤近期對465名富人所作的一項調查，只有三分之一的中國富人稱，他們對中國的經濟前景非常有信心。而兩年前，這個數字還有近三分之二。完全沒有信心者增加到了14%，是2018年的兩倍多。近一半受訪者稱，他們在考慮移民到國外，或已經開始操作。

不久前，《紐約時報》還就曾發表一篇專欄文章：「中國企業家階層對未來失去信心」。就引用選擇離開中國的上海商人陳天庸（已花25萬歐元在地中海島國馬爾他辦了永久居民）。對前景的看法，「中國這條船可能逃不過船毀人亡的結局」！並直言：「離開中國是抵抗共產黨統治的最佳途徑！」

美國學界更形容中共是「說變就變。」而中國富豪如豬羊「隨時被宰」！而今中國經濟惡化的同時，中共還積極推動「國進民退」，甚至發出消除私有制的信號！不是以貸款方式來運作，而是直接參股，等於「中共正式接管民企」，無異是趁人之危「強取豪奪」的惡行，遭到各方譴責！

美國作家韋克爾（Michele Wucke）所寫的《灰犀牛：如何應對大數據危機》（The Gray Rhino：How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore），就是一個針對中國樓市泡沫、金融風險的警示，亦是給熱衷政治投機的中國企業家的警示！

諸此，中共對待企業的血淋淋事實，難道精明如郭董者無感乎？！所以，他選擇投入2020大選，當亦是其來有自的主因之一！而且頂著「國民黨的中華民國總統初選人」光環，可以走遍天下，猶成國際媒體焦點（若「被失蹤」更會不利中共），連川普雖「在商言商」，亦感興趣好奇；故而北京樂得「順水推舟」，並無損失（他的言行可「自由發揮」，戴國旗帽無所謂；「放言」亦僅視為一種「適應台灣」的「選舉語言」）。進者，是「統一尖兵」，即使功敗垂成，郭董還可協助配合「一帶一路」，且可幫忙北京、進行與華府之間的若干斡旋（例如習核心的劉鶴都對川普招架不住，而川普今天又宣佈自本月10日起，將2000億美元中國產品的懲罰性關稅稅率從10%提高到25%，並威脅未來可能再擴大）。

由此觀之，郭董的超級能耐，實不可小覷！而其「瞞天過海」的魔術功夫，及「乾坤大挪移」的高妙，在在都有看頭！讓我們繼續看下去！

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