自由限時批》郭董選總統是真？是假？！還是.........

辛文

其實,國民黨的總統初選大戲,最精彩的不是韓國瑜,也不是王金平或朱立倫,而是郭台銘!因為他的「瞞天過海」卓越魔術功夫,及「乾坤大挪移」的絕妙手法,實在太高妙!高得太玄妙了!此亦絕非像流亡美國的中國富豪郭文貴直播所說的那麼簡單,只是中共統併台灣的「棋子」!而類此諸多的事實,恐也只能靠2020大選後,才能一一檢驗,真正揭露真相!

截至目前,概括兩岸三地及國際的媒體報導和評論,大致可拼湊若干的拼圖,略微看出一些端倪!就是郭董若真的選,未必能贏過韓國瑜,或出線贏得2020大選!至少為數相當的民調或民意表現,並不看好。(此並未可預測後來的變化)

由此觀之,郭董的超級能耐,實不可小覷!而其「瞞天過海」的魔術功夫,及「乾坤大挪移」的高妙,在在都有看頭!讓我們繼續看下去!(資料照)

但若是玩假的,恐得和真的一樣,否則連處理龐大的資產都成問題,遑論如香港首富李嘉誠般地安然脫身!至於其他的「想像」,則暫時留待後續觀察。

首先,是郭董始終未說清楚他何以投入2020大選的動機?難道只是「媽祖託夢」或「餘生奉獻台灣」那麼簡單?!(而他的競選主軸偏好北京利益,問題多多,已有專家學者分析,不另贅言)特別是他在中國的事業,多設有中國共產黨分支黨部,居然能「搖身一變」恢復國民黨黨員資格!試問中共是何時及如何准許「國民黨人」在當地擁有龐大資產的?(中共長年是清算、鬥爭國民黨及資產階級者!改革開放後,仍以「紅、專或其二代」為主,郭董是若干台商口中的「紅頂商人」之一)妙的是,國民黨中央亦能立即允准他成為國民黨總統初選者之一!而且透過「密室」,目的自亦非「卡韓」那麼簡單!況且以郭董與馬英九的密切關係,馬2016卸任即可推舉,何須延宕至今?!再者,連北京學者亦認郭董條件太好,什麼都一流,就是「台灣的地氣不足」,然要在半年多內接上(當「散財童子」亦有法規限制,而也沒有今「韓天台」媒體集團能全天候配合運作),除非出現「奇蹟」!可說是一語中的!

或有人過於「專注」郭董中國資產的處理不易,那是不知他的「通天本事」(查GOOGLE),而北京亦須借重他與川普的關係,以及對台的用處,所以類此「處理或信託之類」之事,根本是小CASE!(近日媒體報導鴻海集團已有新的重要人事安排。亦在4月22日解除質押27萬288張股票,引起市場側目。若扣除他去年質押的25萬850張鴻海股票,這回等於還多解質了1萬9438張。另尚有現有高達76萬7672張鴻海股票仍質押中。)

如果翻閱這兩、三年的中國大事記,便知當川普當選美國總統,有三人親晤道賀及願作大筆巨額投資,其中就有和郭董公私交誼深厚的共產黨籍「中國首富」阿里巴巴董事局主席馬雲,而今卻已成了「閒雲野鶴」(2019年交迫宣布退休)!也只有郭董尚能保持幾停擺的威斯康辛州100億美金投資案, 還能以參選國民黨總統初選人及「投資人」身分在今年4月底進入白宮,重啟合作希望!

然則,如馬雲之類的「中國富豪們」可慘了!有多數還深陷政治風險,甚至「不得善終」!僅舉箇中犖犖大者:如安邦集團原董事長吳小暉(與川普女婿關係不錯)被判處18年有期徒刑:明天系控制集團富豪肖建華被從香港抓回,至今仍在押。還有,如海航聯合集團創始人、董事長王健在法國離奇墜亡:萬達董事長王健林更是變賣家產慘不忍睹等等。

根據總部位於上海的研究公司胡潤近期對465名富人所作的一項調查,只有三分之一的中國富人稱,他們對中國的經濟前景非常有信心。而兩年前,這個數字還有近三分之二。完全沒有信心者增加到了14%,是2018年的兩倍多。近一半受訪者稱,他們在考慮移民到國外,或已經開始操作。

不久前,《紐約時報》還就曾發表一篇專欄文章:「中國企業家階層對未來失去信心」。就引用選擇離開中國的上海商人陳天庸(已花25萬歐元在地中海島國馬爾他辦了永久居民)。對前景的看法,「中國這條船可能逃不過船毀人亡的結局」!並直言:「離開中國是抵抗共產黨統治的最佳途徑!」

美國學界更形容中共是「說變就變。」而中國富豪如豬羊「隨時被宰」!而今中國經濟惡化的同時,中共還積極推動「國進民退」,甚至發出消除私有制的信號!不是以貸款方式來運作,而是直接參股,等於「中共正式接管民企」,無異是趁人之危「強取豪奪」的惡行,遭到各方譴責!

美國作家韋克爾(Michele Wucke)所寫的《灰犀牛:如何應對大數據危機》(The Gray Rhino:How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore),就是一個針對中國樓市泡沫、金融風險的警示,亦是給熱衷政治投機的中國企業家的警示!

諸此,中共對待企業的血淋淋事實,難道精明如郭董者無感乎?!所以,他選擇投入2020大選,當亦是其來有自的主因之一!而且頂著「國民黨的中華民國總統初選人」光環,可以走遍天下,猶成國際媒體焦點(若「被失蹤」更會不利中共),連川普雖「在商言商」,亦感興趣好奇;故而北京樂得「順水推舟」,並無損失(他的言行可「自由發揮」,戴國旗帽無所謂;「放言」亦僅視為一種「適應台灣」的「選舉語言」)。進者,是「統一尖兵」,即使功敗垂成,郭董還可協助配合「一帶一路」,且可幫忙北京、進行與華府之間的若干斡旋(例如習核心的劉鶴都對川普招架不住,而川普今天又宣佈自本月10日起,將2000億美元中國產品的懲罰性關稅稅率從10%提高到25%,並威脅未來可能再擴大)。

由此觀之,郭董的超級能耐,實不可小覷!而其「瞞天過海」的魔術功夫,及「乾坤大挪移」的高妙,在在都有看頭!讓我們繼續看下去!

