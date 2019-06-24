自由限時批》「623」館長們為民主台灣寫下歷史新頁！小英當局該用行動回應了！

董森霖

623的館長們，不畏風雨，擠爆凱道，寫下了「反紅媒」（討厭共產黨）守護台灣民主的歷史新頁，真是撼動人心！而現場又宛如一個十字型的浩大場面，更是激勵人們守護民主台灣的勇氣和決心，大家攜手邁向壯大台灣的自由大道！

這真是一個令人難忘的風雨和振奮人心日子！由網紅「館長」陳之漢和時代立委黃國昌不計毀譽，無畏的發起「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動，勇氣驚人！果然贏得數以萬計的「館長們」熱烈嚮應，湧爆現場，在大雨中也沒有人離開現場（有人不適送醫恢復後還趕回），讓人感奮落淚！

立法院亦應盡速修訂通過反中國滲透、併吞等的相關法案，以利落實執行，建立台灣民主防衛的機制，贏得民心！（資料照）

正如陳之漢在臉書說，這次行動「下大雨、沒動員、沒便當、沒遊覽車、沒椅子、沒帽子發放、沒發錢」，還有人告訴他，出捷運站後，因人潮太多而無法往凱道前進。他驚嘆的大呼「你們真的屌爆了」！亦讓更多的人不禁高喊：民主台灣有希望了！

有網友指出，館長的現場直播不到4小時，觀看人次就達292萬，截至晚上9點40分，直播影片上架約8.5小時，觀看人次已達328萬！郭董找Youtuber「Joeman」合拍影片，花了8天才有326萬人次的成績，猶大勝另名國民黨初選候選人韓國瑜。足見台灣民眾對「紅色媒體」（國安局形容的「中共同路媒體」），是多麼的厭惡透頂！

此外，館長陳之漢說，他是一個生意人，宣布籌辦活動後，經營的健身房許多訂單被退掉，但錢可再賺，尊嚴不能沒有，他站出來，就是要讓大家看到，商人也有祖國、網紅也有祖國！他寧願犧牲個人賺大錢機會，站出來表達，就是要堅守台灣民主跟言論自由環境能夠延續下去！他並強調自己出身單親家庭，一介平民，經營生意，沒有政治目的、也不會從政，但他會持續監督政治，他不會說出為國家「粉身碎骨」那種幹話，但如果中共有一天武力侵台，他一定會保衛國家到死。何其大義凜然！凜烈貫日月！真是羞煞專講空話的韓國瑜！自己卻猛賺選舉補助金發財，結果高雄人沒發大財，就準備溜之大吉選總統，要拿更多的補助及更多的錢，不但是患了權力中毒症，更是個發財大騙術郎中！若與館長們對照，高下立判矣！

如果拿「香港眾志」秘書長黃之鋒，和館長陳之漢相較，兩人有一共同點，就是有「百折不回」的勇氣和毅力，堅守自由民主到底！前者，因2014年佔中事件被判入獄，今年6月17日上午獲釋後，旋即加入「反送中」的爭自由民主的戰場。流亡在美的中國反共富豪郭文貴，更在同日日直播稱讚不已！認是年輕人應該學習黃之鋒的精神，就不會白活了！他表示，像黃之鋒這樣的人才能夠得到世界的尊敬，並贏得真誠的掌聲，不像馬雲、任正非、恆大集團創辦人許家印、萬達集團董事長王健林、巨人網絡董事長史玉柱、中民投創辦人董文標、前安邦集團董事長吳小暉、明天系創辦人肖建華等人，「他們很有錢」，但能獲得黃之鋒這樣的人0.001%的價值和尊嚴嗎？！」

據一項研究假新聞、假訊息的報告指出，有4成的台灣民眾相信台灣面臨中共紅色力量的滲透，以及對台統戰等威脅，而今「反紅媒」民眾的熱烈參與，就是「討厭共產黨」的一項有力證明！加之前的香港201萬「反送中」抗議事件等，已讓很多人驚覺，台灣的自由與民主，也會有可能消失，致產生極力維護的決心。

其實，中共對台的「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰）日益顯著。而後在2018年底台灣地方選舉，連美國的主流媒體都報導，北京正以更細膩、更難應對的超極限戰爭手法，以影響台灣的民心動向。可見中共「併吞」台灣的決心作為。

而蔡英文總統亦曾於3月12日召開國家安全會議，對中共滲透破壞有詳盡剖析，會並提出七項指導綱領，亦給予因抗拒中共統戰而受害的產業及企業協助，以增強經濟抗壓性等等。

然則，不論是「和統」及「武統」併進，或「一國兩制台灣方案」，或運用台灣社會分歧及藍綠對立，從台灣內部形塑統一氛圍及條件等等，北京一律透過統戰、滲透、網攻、散布假消息等，影響及介入台灣選舉與各項內政，期弱化台灣民眾的主體意識。甚且推動「對台三十一項措施」，核發在大陸國人的「居住證」，視台灣人民如中華人民共和國公民，形同兩岸尚未統一前的「統一」政策。可說早已是「無孔不入」，而「敵人就在境內及身邊」，能不悚然而驚嗎？！

如今像美國就已訂定《波特曼‧墨菲反宣傳法》（Portman-Murphy Counter-Propaganda Bill），便是反制來自俄羅斯與中國等外國的宣傳與造謠；歐盟執委會也早已針對全歐的網路業者制定作業準則，防範各成員國爭議訊息的散布。例如社群媒體與假訊息傳播的顛覆力量，亦已由法制、教育、管理數位平台，乃至跨國合作，進行種切的防治工作。雖無法完全根除，但已能有效遏止外國勢力透過不實訊息影響選舉的力道。諸此，就是守護民主的言論自由具體作為，台灣豈能落後？！而在打造民主防衛機制之時，仍須堅持民主與法治的價值，俾能「去腐存菁」，做最大的防範之道。

簡言之，執政當局必須藉「反中共、反紅媒」民氣可用之際，依法辦幾個大案，以振奮民心士氣！並要求NCC依權責調查，《中天》是否如實完成換照的條件，以解社會疑慮！同時，立法院亦應盡速修訂通過反中國滲透、併吞等的相關法案，以利落實執行，建立台灣民主防衛的機制，贏得民心！

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