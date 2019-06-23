自由限時批》沒有國安 就沒有自由！

◎辛文

國安局副局長陳文凡在5月2日立法院接受立委質詢時說：「中共同路媒體問題確實存在，不需懷疑。」針對623反親中媒體大遊行，總統蔡英文日前也在臉書表示，為了守護國家整體安全：「我們重視言論自由，但是，我們不能接受惡意的方式，利用台灣的自由來傷害台灣的自由，我們不會放任不管」！

總統蔡英文日前也在臉書表示，為了守護國家整體安全：「我們重視言論自由，但是，我們不能接受惡意的方式，利用台灣的自由來傷害台灣的自由，我們不會放任不管」！（資料照）

諸此，亦使得網路紅人「館長」陳之漢今（23）日凱道舉辦「紅色媒體滾出台灣」的遊行，更具意義！因為中共同路媒體不能在中國伸張新聞和言論自由，卻在台灣利用類此的自由肆虐動搖國安基礎，當台灣「被統一」及「一國兩制」的鼓手！

台灣並非是正常的民主化國家，也一直是中華人民共和國併吞的對象。不像澳洲等英語系民主國家，根本不須煩惱被英國「兼併」，或被視為英國的「一部分」！而他們的憲法仍強調須在維護國家安全下，充分享受民主自由，包括言論、新聞、結社、集會、遊行等自由。美國亦然。

網路紅人「館長」陳之漢今（23）日凱道舉辦「紅色媒體滾出台灣」的遊行。（飆捍臉書截圖）

一般而言，在強調「新聞自由」之時，總喜以美國的「水門案」或「五角大廈越南報告（1945-1967）案」，作為範例，卻忽視美國有司法獨立和國安磐石，亦絕不容國家被侵略或崩解，一切均依循憲法而行。簡言之，民主先進國家並沒有「容許」新聞或言論，以「顛覆」或「推翻」國家的自由，只有建立定期改選制，用選票決定政府輪替，其理至明！

根據國安局的報告，就已提及，中國直接對在台的大陸媒體或「同路媒體」提供特定報導內容及方向，散播分化台灣民眾向心力的爭議訊息，導引其他媒體協力跟風報導。國安局副局長陳文凡更指出，部分台灣媒體的宣傳內容、報導方式、途徑及口吻，與中國對台的威脅言論相呼應，這當中涵蓋電子、平面媒體及網紅等。在在已是不言而喻矣。

連「無國界記者組織」（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）在5月初，接受BBC中文網專訪指出，台灣及香港的新聞自由都受到中國因素影響。例如2019年全球的新聞自由指數，去年為亞洲新聞自由度第一的台灣，今年丟了冠軍寶座，在180個國家和地區中，排名第42，輸給第43名的南韓。而香港主流傳統媒體則早已遵守北京命令。顯見台灣的國安云乎哉，自令人不寒而慄！

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（無國界記者組織提供）

逃亡美國的中國經濟學者何清漣不久前更指出，台灣新聞自由度在2010年，卻倒退至亞洲第8，此現象與台灣新聞「被中國買下」有關，他更直接點名與台商集團在台灣併購報紙和電視台有關，更點名「旺旺中時集團」老闆蔡衍明。（「旺中集團」並未回應何清漣的質疑）她在《紅色滲透：被中國買下的台灣新聞》一書中強調，台灣新聞自由度跌出亞洲第1，不外乎是「某台商購買媒體後影響編輯政策，使其喪失獨立性。編輯部根據老闆的政治立場轉向，導致其新聞自由的程度受到懷疑，連累了全台灣在國際上的觀感」，他援引美國「自由之家」對旺中集團的評價，稱蔡衍明握有可觀的中國利益，在接手《中國時報》後，改變編輯政策，使得當時批評兩岸關係的聲浪出現「緩和」，進而使中國官方間接、直接衝擊台灣言論自由。

何清漣提到，蔡衍明在2008年12月5日與時任國台辦主任的王毅見面，蔡衍明正襟危坐地向王毅表示，是要「借助媒體的力量，來推動兩岸關係進一步發展」，王毅也允諾「如果集團將來有需要，國台辦定會全力支援。」她並引用台灣大學新聞所教授張錦華的言論，表明台灣媒體有如被中國政府「收買」，無疑升級成為國安問題，一旦台灣人警覺心降低，未來中國恐不費吹灰之力就成功統一台灣。（《旺中集團》亦並沒有對上述事項做出回應）。

何清漣提到，蔡衍明在2008年12月5日與時任國台辦主任的王毅見面，蔡衍明正襟危坐地向王毅表示，是要「借助媒體的力量，來推動兩岸關係進一步發展」，王毅也允諾「如果集團將來有需要，國台辦定會全力支援。」（資料照）

就在此時此刻，旺中集團一名資深記者，突在昨（21）日在臉書上發表貼文，表明自己主動辭職結束12年旺中職涯，無異拋出一顆震撼彈！他強調主要是害怕變成「連自己都討厭的人」！並表示言論自由關乎「價值與信念」，不願辜負前人的犧牲，也希望讓孩子未來「還能選擇」！

這名記者猶說「為了媒體立場，惡意偏頗作假、自我審查、唱衰傷害台灣這塊我們共同生活的土地」；更直言「這違反了做人的良知」信中追直指該報「親中」、六四事件「自我審查」的種種行徑（按：把64天安門歷史全部在中時電子報刪光光），讓人痛心疾首！

他更表示「寫這封信，並不期待你們（指旺中高層）會就此找到美好的良知」，並痛批「中時集團正在向台灣人民輸出謊言、惡意掩蓋真相、逼迫記者配合」，並表示「這是價值的選擇」、「我選擇當一個人、我選擇與惡保持距離」。鏗鏘有力，擲地有聲，贏得一片稱讚！此貼文昨天已獲超過4萬網友按讚，超過萬次分享。網友紛紛留言給予這名記者鼓勵，多數表示「恭喜！」、「加油！」、「佩服！有勇氣！」云云。

怕變成「連自己都討厭的人」，資深記者毅然離開旺中集團。（翻攝記者臉書）

館長日前更在臉書強調，不分黨派、只要反中共、反中媒的人就能參加「反親中共媒體」大遊行，強調自己不會為任何人抬轎，「將公平邀請各黨總統候選人」。他的臉書還調查網友意意願，在4萬名網友中，有高達76％網友表示：「我願意yes I do」！就連歌手謝和弦也要共襄盛舉。民進黨發言人李晏榕亦在（21）日表示，面對中共對台滲透，民進黨與執政團隊會從法制、教育等各領域，以整體思考做因應，持續完善反制滲透的相關修法，民進黨將會派代表參加，支持反滲透的主張云云。對此，館長也在臉書回應，「感謝支持，也歡迎各黨派一起支持，讓台灣更安全、更有尊嚴，623一起寫下新歷史！」。

足見維護國安人人有責，現正是坐而言不如起而行了！

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