自由限時批》打台灣？！騙台灣ing？！

董森霖

熟悉財經學驗俱豐的大老劉泰英，近日受訪，語出驚人地說，中共若要對台灣動武，它自己也會垮了！關鍵在台灣擁有罕見的國防科技的零組件產銷供應鏈！他並作了若干精闢的分析。

何以打台灣會得不償失？劉泰英的分析是：現在高科技的相互關聯性非常高，例如台灣的台積電提供中國重要零件，讓北京不敢輕易對台灣動武。因為你打了對方，也直接打到自己的要害。過去很多人擔憂，中共會不會對台灣動武，但是一旦動武，它自己也會垮了，這個關鍵就是台灣有台積電。還有幾個公司是大家不曉得，只要這些工廠被摧毀，中國自己的經濟也會癱瘓云云。

熟悉財經學驗俱豐的大老劉泰英，近日受訪，語出驚人地說，中共若要對台灣動武，它自己也會垮了！（資料照）

而流亡美國的中國富商郭文貴，根據機密資料，則一再在直播中不斷放送警訊，就是千萬要小心「三槍騙台」！他們是：韓國瑜、郭台銘、柯文哲，皆是北京屬意的人選（韓、柯則是國台辦，郭為「中南海」），只要其中之一能出線，就是民主台灣淪亡的前奏！

簡言之，打台灣「玉石俱焚」，中共會更慘。而三不五時「武嚇」，還會產生「恫嚇」效應（當然，美國亦會加強相關保台和運用），但若能千方百計的「騙」台灣！反而是「一本萬利」之道！

所謂的「三槍」，皆是能言「善騙」者。即便郭、柯語不「溜轉」，但都能達到「騙」的效果，而且能化為「無形」！而韓聰明絕頂，雖騙得厲害，然易露馬腳，像高喊「發財」，自己卻先「口袋飽滿」（選舉補助金、政治獻金，亦沒捐公益）！喊貨出去，結果旗津到溫州的違法「小三通」（註：刑法「私與外國訂約罪」明訂，應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定，且足以生損害於中華民國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，且「本章之罪，亦適用於地域或對象為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力」。而《兩岸人民關係條例》中也提到，主管機關必須先在金門、馬祖、澎湖試辦通商、通航，才能實施台灣與中國地區通商、通航）；亦使郭董口中的「國台辦媒體」kingmaker露餡，有其利益的影子！自己急稱王，忘了市政頻失火，苦惱市民發起罷免，連館長都聲援要拔「韓塞子」！

至於，郭董不惜放棄30多年在中國經營的事業，卻進行前所未見的豪賭，動機實在太曖昧了？！根本亦無法說清楚，泰半都是「避重就輕」的說法。再者，總統大位是「贏者全拿」！權力太大，對主權移轉影響太大，仍須嚴格檢驗，始能獲得選民的信任，光是「天花亂墜」的騙術，終有被戳穿的一天，不可不慎！而柯文哲既非孫文、毛澤東，又無蔣渭水的胸襟才華，對台灣「主權」的態度搖擺，屬於「投機倒耙」型的知識分子，缺乏中心思想，可能和醫師行業有關，什麼人都得救治，但若當國家元首，就不能東倒西歪了。諸此種切，在在應了古人所說的：「若要人不知，除非己莫為」！

台灣的「詐騙集團」到處猖獗，夙有負面聲譽，令人痛恨！唯獨被中共抓關，卻立即「鼠仔」現形（有人寧可被遣返台灣坐牢，亦不願在大陸被惡整致殘）。如今中共卻把這套「詐騙術」運用在對台統戰，發現「無往不利」，現適逢2020大選，正好派上用場！

其實，打台灣並非想像的那麼簡單，但是「騙」台灣，卻是可以「五鬼搬運」，可以神不知鬼不覺「簽和平協議」，直接「賣掉」台灣，境內遍地將不再是青天白日國旗，而是「中華人民共和國」的五星旗了！這才是恐怖的大事！

試想，香港在97回歸中國，英國柴契爾首相和鄧小平簽訂「一國兩制」，香港自治的協定；鄧小平更說：歌照唱、舞照跳、馬照跑，香港50年不變！但曾幾何時，一切都變了，才不過22年，就「一國共黨專制」了！碣還搞出「逃犯條例」，人神共憤！引發2百萬港人爭自由、民主「反送中」的巨大抗爭，受到國際矚目！

現今更有三人前後相繼「死諫」，讓人慘不忍睹！第一位是年約35歲身穿黃雨衣的梁姓男子不幸墜樓身亡。接著，又有一名21歲香港教育大學盧姓女大學生自殺；日前又有一名29歲鄔姓女子，從中環國際金融中心三樓跳下，送醫不治。鄔女稍早曾在「臉書」發文表示：「香港，加油。我希望可以看到你們的勝利。七一我去不了，其實真的絕望透了。」「因為在中共眼裡，港人不是政治犯、就是『尋釁滋事』或『煽動顛覆』，如此的共產黨極權統治，實令人痛心疾首！

然則，港人廢寢忘食的不眠不休抗爭，卻換來中共政權的「死不悔改」，利用長期殘忍手段以拖垮人民爭自由民主的意志，生不如死！還設法「反制」民主人士，例如今天就利用「建制派」議員，搞萬人「撐警」集會，猶在立法會大樓外，隔窗指著本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒及多名民主派議員叫罵，隨後還轉辱罵與攻擊現場採訪記者等等，

香港「南華早報」近日報導，中國公安部早已秘密會商，將香港緊張情勢定調為美國等外國勢力策動，要求各地公安廳總動員，嚴防這股藉示威捍衛權益的風氣，務必優先防堵港人或外國勢力透過網路擴散此「政治風險」，勿使香港影響「內地」、境外影響境內、網路世界影響現實世界。並也要求相關單位，密切注意中國重要異議人士。與此同時，中共「網軍」也啟動抹黑行動，竭力塑造香港「反送中」遊行是受外國勢力操控輿論，猛烈抨擊示威變質為暴力行動，指控反對派敗壞香港形象、「港青」世代愚蠢又偏頗等。待風平浪靜後，再進一步對反對派秋後算帳，包括擴大檢控人數，以及藉由取消更多民選議員資格，進一步削弱民主派陣營等；北京也將再次緊縮香港治理權，並加速香港與中國的融合等等惡行，令人髮指！

如今即使美國朝野力挺，效果仍然有限！而英國外相杭特（Jeremy Hunt）昨日發表嚴正聲明，又有何助益？！難道台灣人民真要等這一天來臨嗎？！淪為新疆改造營的「人間煉獄」，答案當然是否定的！但台灣仍須以民主防衛法律機制，落實執行，始能克竟事功，

今天台灣基進黨、公民割草行動、We Care 高雄等團體發起的罷免高雄市長韓國瑜連署活動，第一階段3萬份連署已達標，並呼籲高雄市民自己城市自己救！真是擲地有聲！同時，無論國民黨初選結果為何，罷免韓國瑜並不會中止！韓不僅是失職的高雄市長（光是登革熱防疫，便弄得烏煙瘴氣，行政院已撥防治經費5千多萬，到今天高雄市政府卻還沒領款），更是毫無資格角逐總統的參選人。對此，館長28日晚間也在臉書回應，「高雄朋友加油，也許這是歷史上第一個被罷免的市長，希望你們可以把這塞子拔起來丟掉」！壯哉！斯言。

今天媒體最新的民調顯示，國民黨黨內總統初選民調韓、郭兩人打成平手，高雄市長韓國瑜獲30%、鴻海董事長郭台銘29%，郭民調已大幅追上韓，兩人僅差距1%逼近死亡交叉邊緣，而這份民調樣本數高度偏藍，顯示泛綠選民很多都沒有回答，而民進黨黨內初選之前做民調，亦有發現泛藍選民不表態偏多，現在是則輪到泛綠則國民黨的不表態。顯然，如此緊繃的狀態，一旦泛綠、中間選民轉挺郭台銘，將使韓粉崩潰，容易導致國民黨的分裂，值得拭目以待。

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